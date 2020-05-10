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Sputnik недели: новая волна коронавируса, День Победы и громкое задержание

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200510/1030101740/Sputnik-nedeli-novaya-volna-koronavirusa-Den-Pobedy-i-gromkoe-zaderzhanie.html

В Абхазии выявили шесть новых случаев заболевания COVID-19, продолжается формирование нового правительства,  консульский отдел посольства России в Абхазии возобновляет работу, в республике отметили 75-летие Победы.

Об этих и других значимых событиях, которыми запомнилась уходящая неделя, читайте в обзоре Sputnik Абхазия.

Сария Кварацхелия, Sputnik

И снова COVID-19

Шесть новых случаев коронавируса выявили в Абхазии. Все заболевшие - студенты, прибывшие из России, которые находились на карантине. Состояние заболевших расценивается как удовлетворительное. Они доставлены в Гудаутский госпиталь, где им оказывается необходимое медикаментозное лечение.

© Sputnik / Евгений Биятов
Еще два случая COVID-19 диагностированы в Абхазии

Минздрав Абхазии заявил, что необходимо сохранить или еще больше усилить ограничительный режим на государственных границах Абхазии. Министр Тамаз Цахнакия мотивировал это тем, что все случаи коронавирусной инфекции в Абхазии – завозные, и меры ограничительного характера, в том числе на государственной границе, все еще актуальны.

Тем временем в республику продолжает пребывать гуманитарный груз. Так, в пятницу 8 мая крупная партия гуманитарного груза поступила в Гудаутскую центральную районную больницу и Инфекционную больницу города Сухум. Это специализированные функциональные кровати и медицинские матрасы различной модификации, прикроватные тумбы, комплекты постельного белья, подушки, одеяла и полотенца, а также специальные средства связи для врачей с пациентами в палатах.

Гуманитарный груз был закуплен на средства движения предпринимателей Абхазии "Мы - Вместе". Груз приобретен на общую сумму в 1 386 750 рублей.

Вирус не помеха

В Абхазии отметили 75 годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В городах Абхазии прошли торжественные церемонии. К памятнику Неизвестному солдату в Сухуме и к памятнику погибшим воинам в Гудауте возложили цветы.

© Sputnik
Лично поблагодарить: руководство Абхазии поздравило ветеранов с Днем Победы

Руководство страны поздравило ветеранов Великой Отечественной войны с юбилеем Победы.

Абхазские и российские военнослужащие под аккомпанемент оркестра маршем прошли по проспекту Героев в Гудауте. После чего по улицам города ездил грузовик с аудиоаппаратурой, из которого доносились песни военных лет.

Процесс продолжается

Новое правительство Абхазии продолжает формироваться. 5 мая премьер Александр Анкваб представил коллективу нового министра экономики Кристину Озган.

Этот пост для Озган не новый. Впервые на эту должность она была назначена в феврале 2005 года.

В начале недели Аслан Бжания представил коллективам нового главу МВД Дмитрия Дбар, нового и.о. главы администрации Сухума Беслана Эшба и и.о. главы Гагрского района Юрия Хагуш.

Сам Бжания, Анкваб, Дбар и Хагуш сложили полномочия депутатов, как того требует закон.

 Затем глава государства уехал в Москву. Это его первая первая рабочая поездку за границу в качестве президента.

По новому графику

Консульский отдел посольства России в Абхазии возобновит прием посетителей с 12 мая. Об этом заявили на официальной страничке дипведомства в пятницу 8 мая.

© Sputnik / Акоп Кущян
Консульский отдел посольства России в Абхазии возобновит прием посетителей

Выдавать готовые российские загранпаспорта будут ежедневно с 9:00 до 12:45 и с 14:00 до 17:00, в пятницу до 16:45.
А вот анкеты на оформление пятилетних загранпаспортов в период с 12 мая по 2 июня будут приниматься по новому графику. 

Громкое задержание

Беслан Бганба, разыскиваемый по уголовному делу по факту убийства Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и Доминики Акиртава, которое произошло на набережной Сухума 22 ноября 2019 года, был задержан оперативными службами СГБ Абхазии совместно с МВД по поручению Генпрокуратуры республики 8 мая в селе Гуп Очамчырского района.

Бганба при задержании пытался оказать вооруженное сопротивление, из-за чего он получил несколько огнестрельных ранений. Он был доставлен в Агудзерский госпиталь.

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Теги:
коронавирусы


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