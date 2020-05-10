Sputnik недели: новая волна коронавируса, День Победы и громкое задержание

В Абхазии выявили шесть новых случаев заболевания COVID-19, продолжается формирование нового правительства, консульский отдел посольства России в Абхазии возобновляет работу, в республике отметили 75-летие Победы.

Об этих и других значимых событиях, которыми запомнилась уходящая неделя, читайте в обзоре Sputnik Абхазия.

Сария Кварацхелия, Sputnik

И снова COVID-19

Шесть новых случаев коронавируса выявили в Абхазии. Все заболевшие - студенты, прибывшие из России, которые находились на карантине. Состояние заболевших расценивается как удовлетворительное. Они доставлены в Гудаутский госпиталь, где им оказывается необходимое медикаментозное лечение.

Минздрав Абхазии заявил, что необходимо сохранить или еще больше усилить ограничительный режим на государственных границах Абхазии. Министр Тамаз Цахнакия мотивировал это тем, что все случаи коронавирусной инфекции в Абхазии – завозные, и меры ограничительного характера, в том числе на государственной границе, все еще актуальны.

Тем временем в республику продолжает пребывать гуманитарный груз. Так, в пятницу 8 мая крупная партия гуманитарного груза поступила в Гудаутскую центральную районную больницу и Инфекционную больницу города Сухум. Это специализированные функциональные кровати и медицинские матрасы различной модификации, прикроватные тумбы, комплекты постельного белья, подушки, одеяла и полотенца, а также специальные средства связи для врачей с пациентами в палатах.

Гуманитарный груз был закуплен на средства движения предпринимателей Абхазии "Мы - Вместе". Груз приобретен на общую сумму в 1 386 750 рублей.

Вирус не помеха

В Абхазии отметили 75 годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В городах Абхазии прошли торжественные церемонии. К памятнику Неизвестному солдату в Сухуме и к памятнику погибшим воинам в Гудауте возложили цветы.

Руководство страны поздравило ветеранов Великой Отечественной войны с юбилеем Победы.

Абхазские и российские военнослужащие под аккомпанемент оркестра маршем прошли по проспекту Героев в Гудауте. После чего по улицам города ездил грузовик с аудиоаппаратурой, из которого доносились песни военных лет.

Процесс продолжается

Новое правительство Абхазии продолжает формироваться. 5 мая премьер Александр Анкваб представил коллективу нового министра экономики Кристину Озган.

Этот пост для Озган не новый. Впервые на эту должность она была назначена в феврале 2005 года.

В начале недели Аслан Бжания представил коллективам нового главу МВД Дмитрия Дбар, нового и.о. главы администрации Сухума Беслана Эшба и и.о. главы Гагрского района Юрия Хагуш.

Сам Бжания, Анкваб, Дбар и Хагуш сложили полномочия депутатов, как того требует закон.

Затем глава государства уехал в Москву. Это его первая первая рабочая поездку за границу в качестве президента.

По новому графику

Консульский отдел посольства России в Абхазии возобновит прием посетителей с 12 мая. Об этом заявили на официальной страничке дипведомства в пятницу 8 мая.

Выдавать готовые российские загранпаспорта будут ежедневно с 9:00 до 12:45 и с 14:00 до 17:00, в пятницу до 16:45.

А вот анкеты на оформление пятилетних загранпаспортов в период с 12 мая по 2 июня будут приниматься по новому графику.

Громкое задержание

Беслан Бганба, разыскиваемый по уголовному делу по факту убийства Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и Доминики Акиртава, которое произошло на набережной Сухума 22 ноября 2019 года, был задержан оперативными службами СГБ Абхазии совместно с МВД по поручению Генпрокуратуры республики 8 мая в селе Гуп Очамчырского района.

Бганба при задержании пытался оказать вооруженное сопротивление, из-за чего он получил несколько огнестрельных ранений. Он был доставлен в Агудзерский госпиталь.

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