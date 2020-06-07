Sputnik недели: побег из больницы, "бомба" в посольстве и снова коронавирус

Неделя в Абхазии "принесла" новые вести о коронавирусе, ложные сведения о бомбе в российском посольстве и новых лиц в правительстве.

На уходящей недели в Абхазии были зафиксированы новые случаи коронавирусной инфекции и вновь у курсантов московских военных вузов, из Республиканской больницы сбежал заключенный, который позже явился с повинной, у посольства России в Абхазии обнаружили "бомбу".

Новая волна коронавируса

Казалось, о коронавирусе в Абхазии начали забывать, страна вышла из массовой изоляции, оперштаб сообщал о проверке граждан и отрицательных результатах, из "Айтара" выписывались прошедшие карантин курсанты военных училищ. Второго июня стало известно, что из Гудаутской больницы выписаны последние пациенты с коронавирусом.

Однако уже третьего июня диагноз COVID-19 подтвердился у семерых курсантов, прибывших накануне из Москвы. Все они были, как и предыдущие курсанты, отправлены в Гудаутскую больницу для лечения.

Шестого июня инфекция была выявлена еще у одного курсанта. Таким образом, по данным на 7 июня, за весь период пандемии в Абхазии было выявлено 36 случаев заражения, одна пациентка скончалась.

В первый день июня было принято решение о закрытии государственной границы Абхазии по реке Ингур, которая ранее была открыта для того, чтобы дать возможность вернуться жителям республики, которые не могли вернуться в Абхазию из Грузии из-за карантина. За это время в республику вернулись 532 человека.

Вернувшиеся из Грузии находятся на самоизоляции, у части из-них были взяты анализы для проверки на коронавирус, положительных результатов выявлено не было.

Второго июня президент Абхазии Аслан Бжания встретился с депутатами Парламента республики и обсудил проблемы турсферы в условиях пандемии. Он отметил, что необходимо думать о том, как подойти и реализовать меры, которые позволят открыть туристический сезон в республике.

Бжания подчеркнул, что действия, которые касаются туристического сезона, будут синхронизированы с российскими коллегами.

Он отметил, что министр туризма Теймураз Хишба в недавнем прошлом принимал участие в совещании, которое проводило Министерство экономического развития России.

"Там тоже готовятся к возможному курортному сезону, речь идет о том, что потенциальные туристы будут наделены специальными паспортами COVID, и у них обязательно должна быть страховка. Как только намерение российской стороны по открытию границ примут более очерченный характер, абхазская сторона будет проинформирована", - сказал Бжания.

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Также Бжания сказал, что Россия восполнит средства, которые выпадают из госбюджета Абхазии на фоне кризиса из-за коронавируса, а прежде всего зарплаты, пенсионные, социальные выплаты и вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи.

Происшествия и задержания

Первого июня стало известно, что из Центральной республиканской больницы Абхазии сбежал обвиняемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов житель села Яштуха Гурген Киракосян.

Мужчина был задержан 15 мая, после чего находился на лечении в хирургическом отделении ЦРБ, однако ему удалось сбежать, высвободившись из наручников и используя постельное белье в качестве веревки, по которой он через окно спустился с третьего этажа.

Прокуратурой Сухума было возбуждено уголовное дело по факту побега из-под стражи.

Искать беглеца долго не пришлось. Четвертого июня Гурген Киракосян явился с повинной и был водворен в ИВС МВД. По факту побега возбуждено уголовное дело по статье "побег из места лишения свободы или из-под стражи".

Еще один инцидент произошел в Сухуме пятого июня. В правоохранительные органы поступил звонок о заложении бомбы у здания посольства России в Абхазии. На месте работали сотрудники Службы госбезопасности, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренних дел. С территории были убраны припаркованные машины и людей попросили разойтись, у здания работали кинологи с собаками. Вскоре стало известно, что сообщение было ложным.

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Пятого июня за употребление наркотиков на 40 тысяч рублей был оштрафован главврач Галской районной больницы Георгий Шония, в организме которого был найден метадон.

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Новые главы министерств и ведомств

В Абхазии продолжаются назначения министров и глав ведомств. На этой неделе указом президента Аслана Бжания министром культуры был назначен Гудиса Агрба, который сменил на посту Эльвиру Арсалия. Ранее Агрба занимал должность председателя Госкомитета по делам молодежи, а в 2016 году был избран депутатами Парламента в качестве члена Центризбиркома Абхазии.

Новый глава появился и в Министерстве обороны Абхазии. Им стал генерал-полковник Владимир Ануа, который с 1993 года занимал должность заместителя минобороны и главного военного инспектора. Бывший глава ведомства Мираб Кишмария был назначен главным военным советником министра обороны.

Также по указу президента заместителем руководителя администрации президента был назначен Зураб Каджая, а заместителем председателя Службы государственной безопасности Борис Лаквитава.

Начальником Государственной ветеринарной службы был назначен Романд Джопуа, начальником Государственной инспекции по карантину растений стал Аркадий Джинджия, Государственного управления лесного хозяйства возглавил Анзор Ашхацава, Государственное архивное управление - Роман Гвинджия.

Преображения Сухума

В столице Абхазии продолжаются ремонтные работы: на набережной меняют и демонтируют плитку, обрезают кроны деревьев, создают безбарьерный бульвар с подсветкой, а также благоустраивают парк "Сказка".

Четвертого июня Муниципальное унитарное предприятие "Дорожно-ремонтно-строительное управление" приступило к ямочному ремонту дорог столицы. Дороги будут улучшены по улице Гулиа, проспекту Аиааира, Сахарова и Инал-ипа.

По словам начальника "Коммунального управления администрации города Сухум" Дмитрия Ахуба, капитальный ремонт дорожного полотна будет произведен после замены всех городских коммуникаций. Подобные работы до 2022 года планируется провести по улицам Джонуа, Абазинская и Гулиа.

Работы на улицах местного значения финансируются администрацией города Сухум. Дорожный фонд планирует провести такие же текущие работы по улицам республиканского значения, проходящим через столицу - улицы Лакоба и Генерала Дбар.

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