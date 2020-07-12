Sputnik недели: выборы в Парламент Абхазии, митинг у МВД и проблемы ветеранов

На уходящей недели в Абхазии прошли выборы в Парламент по четырем округам, президент Аслан Бжания назначил министра юстиции, власти республики решили открыть временный коридор на КПП Ингур.

Чем запомнилась уходящая неделя - в еженедельном обзоре информационного агентства Sputnik Абхазия.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Вакантные места в Парламент

12 июля в Абхазии прошли выборы в Парламент республики. К 18:00 выборы состоялись по явке во всех округах.

Голосование проходило:

По Бзыпскому избирательному округу №10, кандидаты в депутаты - Тимур Бейя и Тамази Лейба.

По Гудаутскому избирательному округу №18, кандидаты - Астамыр Ахба и Алхас Хагба

По Отхарскому избирательному округу №14, кандидаты - Алмасхан Барцыц и Робестан Габлия.

По Кындыгскому избирательному округу №31, кандидаты в депутаты - Джансух Адлейба, Гарри Кокая и Аидар Квициния. © Sputnik / Томас Тхайцук Голосование на выборах в Парламент Абхазии завершилось

Успеть до конца июля

Часть работ на объектах, финансируемых из Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии за 2017-2019 годы, будет закончена до конца июля.

Речь идет о восстановлении колоннады и укладке плитки на набережной в Гагрском приморском парке. Работы идут в соответствии с новым графиком. По мнению министра экономики Абхазии Кристины Озган, подрядчики успеют закончить работы в установленные сроки - до 31 июля 2020 года.

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Еще один "коридор"

Абхазия откроет временный гуманитарный коридор на КПП "Ингур" для приема находящихся в Грузии жителей Абхазии.

Вернуться в республику можно:

С 13 по 15 июля 2020 года с 9:00 до 19:00 часов местного времени.

С 16 по 17 июля 2020 года 9:00 до 15:00 часов местного времени.

Для пересечения госграницы необходимо с собой иметь:

Паспорт гражданина Республики Абхазия, удостоверяющий личность гражданина РА за пределами Республики Абхазия;

Общегражданский внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия (образца 2016 года);

Вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Абхазия;

Справка (форма № 9) выданная органами МВД Республики Абхазия;

Для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении на каждого ребенка.

Круиза не будет

Круизный лайнер "Князь Владимир" не будет заходить в порт Сухума в 2020 году. Об этом сообщили в Абхазском морском пароходстве. Причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Дальнейшая работа по организации захода "Князя Владимира" в порт Сухум в 2021 году будет зависеть от эпидемиологической обстановки в России и Абхазии.

Плюс один министр

Президент Аслан Бжания назначил Анри Барциц министром юстиции Абхазии. Соответствующий указ был подписан в понедельник 6 июля.

Ранее пост главы Минюста занимала Марина Пилия.

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Рейс Сухум-Псху

Теперь попасть в отдаленное высокогорное село Псху стало проще. Первый маршрутный рейс из Сухума в Псху запустили 7 июля.

Администрация Сухумского района приобрела автомобиль марки ГАЗ стоимостью в один миллион рублей. Внедорожник рассчитан на 17 посадочных мест. Стоимость проезда - 700 рублей, не считая перевоза багажа.

Транспортное сообщение между столицей и селом запущено впервые, его не существовало даже в советские времена.

Исторический рейс: пассажирский ГАЗ запустили по маршруту Сухум - Псху>>

Митинг за "вора в законе"

В среду 8 июля у здания Министерства внутренних дел Абхазии около 30 человек устроили несанкционированный митинг.

Поводом послужило нахождение в изоляторе временного содержания "вора в законе" Тенгиза Лакербая, известного как Тенгуляш.

По словам министра внутренних дел Дмитрия Дбар, митингующих не устраивало то, что Лакербая содержится, как и все заключенные.

После того, как требования милиции разойтись были проигнорированы, большую часть собравшихся задержали. По отношению к ним будут применены соответствующие меры за несанкционированный митинг и невыполнение требований сотрудников милиции.

Признание абхазской журналистики

В четверг 9 июля Союз журналистов Абхазии приняли в Международную федерацию журналистов в качестве ассоциированного члена. К этому событию профессиональное сообщество республики шло два года.

Международная федерация журналистов занимается защитой трудовых, социальных и экономических прав журналистов, вопросами безопасности и профессионального развития.

Вступление в Международную федерацию журналистов имеет для СЖ Абхазии огромное значение - это помощь, поддержка, освоение новых площадок, выстраивание отношений с зарубежными коллегами, продвижение профессии.

Шафир о принятии Союза журналистов Абхазии в Международную федерацию: исторический прорыв>>

"Сухум-Банк" vs "Абхазтоп" и "Апсныпресс"

Коммерческий банк "Сухум-Банк" подал иск на Госкомпанию "Абхазтоп" и Государственное информационное агентство "Апсныпресс" о защите деловой репутации. Об этом стало известно 9 июля.

Причиной стало обвинение госкомпании "Абхазтоп" в адрес банка, опубликованное агентством "Апсныпресс".

Госкомпания "Абхазтоп" обвинила "Сухум-Банк" в незаконном заключении кредитной сделки с подведомственной ей организацией "Гудаутская нефтебаза".

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Проблемы ветеранов

В пятницу 10 июля члены "Ассоциации женщин-инвалидов, участниц боевых действий" обратились к премьер-министру страны с просьбой оказать содействие в сохранении заработной платы сотрудникам организации согласно штатному расписанию.

По словам председателя сухумского регионального отделения этой организации Ларисы Тарба, члены координационной группы ассоциации, состоящей из пяти человек, уже около трех месяцев не получают заработную плату от Фонда инвалидов-ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Кроме того, представители ассоциации не были приглашены на встречу фонда с Кабмином республики, которая состоялась 11 июля.

Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии уже полтора месяца проводит "ревизию" архива и документации. Проверка началась из-за жалоб самих ветеранов на возросшее количество людей, которые, по их мнению, незаконно претендуют на льготы от Фонда.

Эти и другие вопросы обсуждались Фондом в Кабмине на совещании с участием премьер-министра Абхазии Александра Анкваб в субботу 11 июля.

Творческие высоты

Короткометражный фильм абхазского режиссера Инара Нармания "Меня зовут Махаз" стал одним из лучших на онлайн-фестивале российского кино "Большой экран".

Фильм наряду с другими победителями фестиваля войдет в киноальманах, который выйдет в широкий прокат в сети кинотеатров "Мираж Синема".

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