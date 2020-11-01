Sputnik недели: визит Бжания в Москву, итоги турсезона, COVID и смерть в СИЗО

На этой неделе президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом и встретился с абхазскими врачами, в Гудаутском ковидном госпитале ввели централизованную подачу кислорода, в СИЗО МВД Абхазии умерла посетительница, а также выписаны первые пациенты мобильного госпиталя.

Илана Миквабия, Sputnik

Московские встречи

Одной из главных новостей уходящей недели стал рабочий визит президента Абхазии Аслана Бжания в Москву.

26 октября Бжания посетил посольство Абхазии в Москве, где встретился с врачами-соотечественниками и обсудил вопросы, связанные с борьбой с COVID-19 в Абхазии и организацией медицинской помощи населению республики.

Также Аслан Бжания встретился с заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком. Во встрече приняли участие первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич, начальник Управления по приграничному сотрудничеству Администрации президента России Алексей Филатов.

На встрече обсуждался ряд вопросов абхазо-российского сотрудничества, в том числе и реализация проектов Инвестиционной программы содействия социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы.

Рабочий визит Аслана Бжания в Москву завершился>>

Кроме того, по информации пресс-службы, глава государства посетил крупный агропромышленный комплекс в городе Электросталь Московской области. На встрече с представителями правительства Московской области и руководством агропромышленного комплекса обсуждались перспективы возможного сотрудничества.

Борьба с коронавирусом

В Гудаутском госпитале ввели долгожданную централизованную подачу кислорода, которая способна сократить расход кислорода на 30-40 процентов и избежать его утечки. Система призвана облегчить работу медицинских работников, так как раньше им приходилось подключать аппараты ИВЛ к кислородным баллонам, что было неудобно и для пациентов, и для врачей.

Парламент Абхазии выделил два миллиона рублей из своей бюджетной сметы на 2020 год на борьбу с коронавирусом. Выделенная сумма будет направлена на приобретение медикаментов и расходных материалов для Гудаутской центральной районной больницы, Сухумской инфекционной больницы и Сухумской городской клинической больницы. К тому же, до конца года врачи Гудаусткой ЦРБ будут получать доплаты от Московской абхазской диаспоры.

Из Мобильного госпиталя Минобороны России в Сухуме выписали первых пациентов. При необходимости мобильный госпиталь сможет принять до 150 пациентов.

Выписаны первые пациенты мобильного госпиталя Минобороны России в Сухуме>>

В Абхазии продолжается рост заболевания COVID-19, общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции превысило на этой неделе четыре тысячи, 42 человека умерли.

Смерть и суд

26 октября в СИЗО МВД Абхазии умерла посетительница одного из содержащихся под стражей подсудимого, тело женщины было обнаружено самим подсудимым. Министром внутренних дел Абхазии Дмитрием Дбар назначена служебная проверка СИЗО МВД.

26 октября Адлерский суд вынес помощнику президента Ахре Авидзба штраф в размере ста тысяч рублей за незаконное пересечение госграницы России, обжаловать решение суда Авидзба не стал.

Верховный суд Абхазии приговорил Айнара Хварцкия к 18 годам лишения свободы за двойное убийство, слушание под председательством судьи Романа Кварчия состоялось в понедельник 26 октября.

По решению суда, Айнар Хварцкия признан виновным по нескольким статьям: убийство двух лиц с особой жестокостью, сопряженное с разбоем в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия.

В течение 15 рабочих дней приговор Верховного суда может быть обжалован. Айнар Хварцкия считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.

Туристический сезон состоялся

В среду 28 октября прошла пресс-конференция, посвященная подведению итогов туристического сезона 2020 года. Министр туризма Теймураз Хишба сообщил, что более 600 тысяч туристов посетили Абхазию с 1 августа, эта цифра составляет более половины за аналогичный период прошлого года.

Министр отметил, что в 2020 году в условиях, действующих из-за коронавируса ограничений, внутренний туризм в республике заметно вырос.

Рицинский национальный парк посетило в 2020 году в два раза больше туристов, чем в августе-октябре 2019 года. За три месяца парк заработал почти 95,8 миллионов, а в прошлом году сумма составляла 57,7 миллионов.

А вот бывший руководитель объединения пансионатов "Курорт Пицунда" Нодар Шакрыл подал в суд из-за своего увольнения с занимаемой должности. Он считает увольнение незаконным, так как его уволили на основании документа, с которым его даже не ознакомили. В свою очередь министр туризма Теймураз Хишба на пресс-конференции сообщил, что смена руководства курорта была принята на законных основаниях.

Также на пресс-конференции министр затронул вопрос открытия аэропорта в Сухуме. По его словам, открыть его будет сложно по причине того, что в Международной ассоциации гражданской авиации, которая находится в городе Чикаго, США, аэропорт имени Владислава Ардзинба числится за Грузией. И самолет, который в перспективе будет летать через Сухумский аэропорт, будет арестован из-за того, что летал, по их ошибочному мнению, на оккупированную территорию. Он считает, что в ближайшей перспективе, по мнению Хишба, изменений в данном отношении не предвидится.

При этом президент республики Аслан Бжания заявил в интервью РИА новости, что Абхазия рассчитывает на запуск Сухумского аэропорта в 2023 году. Авиасообщение будет проходить между Сухумом и Москвой.

Футбольные новости

28 октября футболист из Абхазии Леон Сабуа вышел на поле в матче Лиги Чемпионов между "Краснодаром" и лондонским "Челси". Для Леона игра с "Челси" стала дебютной в Лиге Чемпионов.

1 ноября в Сухуме на стадионе "Динамо" состоялся финальный матч Кубка Абхазии по футболу, в котором победила футбольная команда "Гагра", обыграв со счетом 2:1 гудаутскую "Рицу".

"Гагра" выиграла Кубок Абхазии по футболу>>

Лучшим игроком финального матча был назван игрок "Гагры" Георгий Дгебуадзе. Решающий же гол в ворота гудаутской "Рице" забил Никита Ашуба.