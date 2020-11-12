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Российских военных химзащиты наградили медалями Минобороны Абхазии

© Foto / Министерство обороны России
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Торжественная церемония награждения прошла на территории российской военной базы Южного военного округа в Абхазии.

СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Российских военнослужащих РХБ защиты наградили ведомственными медалями Минобороны Абхазии за успешное проведение дезинфекции объектов социальной инфраструктуры республики, сообщает пресс-служба ЮВО.

Все российские военные химзащиты были отмечены ведомственными медалями от Министерства обороны Республики Абхазии "За поддержание мира в Абхазии" и "25 лет Министерству обороны Республики Абхазии".

  • Российских военных химзащиты наградили медалями Минобороны Абхазии
    © Foto / Министерство обороны России
  • Российских военных химзащиты наградили медалями Минобороны Абхазии
    © Foto / Министерство обороны России
  • Российских военных химзащиты наградили медалями Минобороны Абхазии
    © Foto / Минобороны России
  • Российских военных химзащиты наградили медалями Минобороны Абхазии
    © Foto / Министерство обороны России
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© Foto / Министерство обороны России
Российских военных химзащиты наградили медалями Минобороны Абхазии

Торжественный митинг прошел на территории российской военной базы Южного военного округа в Абхазии.

На церемонии награждения присутствовали вице-премьер Республики Абхазии Сергей Пустовалов, начальник генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазии генерал-лейтенант Василий Лунев, советник-посланник Посольства России в Абхазии Максим Литвинов, командир российской военной базы Олег Сеньков и другие почетные гости.

© Foto / Министерство обороны России
Российских военных химзащиты наградили медалями Минобороны

В ближайшее время сводный отряд РХБ защиты Черноморского флота в составе колонны совершит многокилометровый марш на Крымский полуостров в пункт постоянной дислокации, отмечается в сообщении.

Работы по дезинфекции социальных объектов в Абхазии проводились более трех недель. За это время российскими военнослужащими было продезинфицировано более 700 тысяч квадратных метров территорий социальных объектов, мест массового скопления людей и дорог общего пользования.

Проведена обработка в столице Абхазии Сухуме, Гулрыпшском, Очамчырском, Гудаутском и Гагрском районах республики. Заключительными объектами обработки стали пограничный пункт КПП "Псоу" и российская военная база в городе Гудаута.

© Foto / Павел Груздев
Миссия выполнена: российские военные завершили работы по дезинфекции в Абхазии

В обработке принимали участие 30 военнослужащих и задействованы 11 автомобилей РХБ защиты, в том числе мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4.

Сводный отряд РХБЗ Черноморского флота Минобороны России прибыл в Абхазию 19 октября.

Ранее, в апреле 2020 года, российские военнослужащие химзащиты уже принимали участие в проведении дезинфекции на территории Абхазии.

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