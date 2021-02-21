Sputnik недели: открытие школ, пожар в Гудауте и судьба Абхазской церкви

Пожар в Гудауте унес жизни двух детей, уголовное дело заведено против главврача Республиканской больницы и его заместителя, Абхазия побила многолетний рекорд по экспорту цитрусовых, коронавирус не побежден, но отступает, а в православных храмах прекращены службы – чем запомнилась уходящая неделя, читайте в материале Sputnik.

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Вокруг коронавируса

Коронавирус еще не повержен, но стал понемногу отступать, что позволило возобновить учебный процесс в школах Абхазии. Пока только частично. С 15 февраля в республике разрешили деятельность детских садов и начальной школы. По решению руководства страны, часть классов будет ходить с понедельника по среду, а другая с четверга по субботу.

По словам министра просвещения и языковой политики Инал Габлия около 100 школ страны готовы к открытию. С 22 февраля к учебному процессу будут допущены и ученики 5 – 11 классов.

С 15 февраля возобновили деятельность театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы, но с учетом всех санитарных норм и требований.

Минздрав Абхазии сообщил, что приобретено пять аппаратов искусственной вентиляции легких для медучреждений, занимающихся лечением пациентов с коронавирусом. Три из них передадут Сухумской инфекционной больнице и два – Гагрской ЦРБ. Также Минздрав приобрел ПЦР-оборудование для двух лабораторий, которые будут установлены в Очамчырском и Гагрском районах на базах местных СЭС.

На закупку аппаратуры государство выделило 9 миллионов 900 тысяч рублей, на ПЦР-оборудование – в 11,5 миллиона рублей.

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, который был госпитализирован в одну из российских клиник с коронавирусной инфекции 8 января, пошел на поправку, о чем сообщила пресс-служба Правительства 15 февраля. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное и он был переведен из палаты интенсивной терапии в стационар для прохождения курса реабилитации.

Поручения и встречи президента

На минувшей неделе президент Абхазии Аслан Бжания поручил юристам и правоохранителям усилить взаимодействие для выработки предложений по изменению действующих нормативно-правовых актов в целях усовершенствования работы правоохранительной и судебной систем республики.

"Нежелательно, чтобы в нашем Уголовном кодексе были статьи, которые не работают. Тем более, если по этим статьям или по признакам этой статьи в стране совершаются преступления. Зачем нам еще одна халтура в виде неработающей статьи?" - приводит речь президента пресс-служба.

Бжания также обратился к научному сообществу с просьбой оказать содействие, дать новую редакцию этих и других неработающих статей.

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В пятницу 19 февраля глава государства встретился с председателем Ассоциации инвасодействия Алхасом Тхагушевым, где они обсудили проблемы, связанные с безопасностью на дорогах страны.

По словам Тхагушева, в Абхазии ведется статистика по летальным исходам в результате ДТП, но никто не фиксирует, сколько человек стало инвалидами из-за подобных происшествий. Тхагушев предложил президенту рассмотреть концепцию по решению этой проблемы, разработанную Ассоциации инвасодействия. Бжания ответил, что готов поддержать инициативы в целях обеспечения безопасности на дорогах.

На минувшей неделе президент Аслан Бжания и омбудсмен Асида Шакрыл обсудили вопросы обеспечения прав граждан и соблюдения законности должностными лицами, передает пресс-служба главы государства.

По словам Шакрыл, основная проблема заключается в том, что закон легко нарушается чиновниками высшего и среднего звена, и за это редко кто несет ответственность. Бжания на это ответил, что права граждан закреплены в Конституции Республики Абхазия, и их защита – одна из приоритетных задач властей. Он пообещал уделять особое внимание деятельности организации.

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Дело против руководства Республиканской больницы

Уголовное дело против главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба завели 9 февраля 2021 года. Генпрокуратура обвиняет их в превышении должностных полномочий. По версии следствия, главный врач больницы заключил незаконный договор с индивидуальным предпринимателем Асланом Цкуа, а заместитель главврача подстрекал к совершению правонарушения.

Генпрокуратура считает, что действия руководства Республиканской больницы привели к растрате 1 262 456 рублей.

15 февраля состоялось расширенное заседание парламентского комитета по государственной и правовой политике. Поводом послужило обращение медицинского сообщества страны к Парламенту и президенту.

В обращении заявлялось, что 10 февраля прокуратура применила "агрессивные, унижающие и оскорбляющие честь и достоинство, как отдельных врачей, так и всего медицинского сообщества" действия на территории и в здании Республиканской больницы в Сухуме, а также была предпринята попытка задержания Гургулия и Воуба.

В тот же день 15 февраля в Сухумском городском суде начались судебное слушание, на котором рассмотрели жалобу адвокатов Апполона Гургулия и Георгия Воуба. Они не были согласны с постановлением следователя Генпрокуратуры Наура Кирия о возбуждении уголовного дела в отношении их клиентов и сочли это обстоятельство незаконным. Сторона обвинения оспаривала такую позицию и привела свои доводы.

В пятницу 16 февраля Сухумский городской суд под председательством судьи Екатерины Тыркба признал уголовное дело в отношении Гургулия и его заместителя Воуба, а также индивидуального предпринимателя Аслана Цкуа законным и обоснованным.

Оползень в Бедии

В селе Бедиа ду Ткуарчалского района 15 января начался оползень, из-за которого пострадала дорога, соединяющая села Бедиа ду, Агу-Бедиа и Бедиа с Ткуарчалом. Две семьи остались без крыши над головой.

По словам главы Села Бедиа Джумбера Харчилава ситуация с каждым днем становится хуже.

"Все больше и больше становится оползень, очень плохое положение на этом участке. Люди жалуются, не знают куда идти, надеюсь, что им помогут в ближайшее время", - сказал он.

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган посетило Бедию во вторник 16 февраля. Она поручила Управлению капитального строительства совместно с Управлением геологии, геодезии и картографии проработать вопрос возможности привлечения профильного учреждения России для определения оценки подвижности участка, на котором произошел оползень в Ткуарчалском районе.

Также она распорядилась подготовить предложения по обеспечению сообщения между селом и городом Ткуарчал по временной схеме и отводу воды от аварийного участка. Ответственность за это возложена на Госпредприятие "Абхазберегозащита".

Уже 18 февраля в Минэкономике прошло совещание. Начальник Государственного Управления землепользования и кадастра Адамыр Ахуба сказал, что первостепенной задачей является отвод воды от аварийного участка. Установленные специалистами маяки позволят изучить скорость движения почвы. Он также добавил, что приступить к ликвидации последствий можно будет только после того, как наладится погода. Работы будут производиться вручную из-за труднодоступности.

Генеральный директор ГП "Абхазберегозащита" Гурам Харазия сообщил, что единственно возможным на данном этапе способом восстановить движение может стать строительство моста по правому берегу реки. Иначе жителям сел придется добираться до Ткварчала в объезд, что удлинит путь на 75 километров.

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Пожар в Гудауте

Новость о том, что во время пожара в Гудауте, в результате которого погибло два ребенка, всколыхнуло всю страну. В пятницу 19 февраля в 17:10 на пульт районного подразделения МЧС поступил звонок о возгорании в одном из гостевых домов Гудауты. К моменту приезда спасателей пламя охватило все здание. Во время тушения пожарные обнаружили тела двух детей – 2018 и 2020 года рождения. Обстоятельства происшествия и причины выясняются.

Абхазские власти выразили готовность взять на себя все организационные мероприятия по доставке тел погибших в пожаре на территорию России, о чем были проинформированы представители российского посольства в Абхазии.

И.о. главы Гудаутского района Баграт Боджгуа в интервью радио Sputnik сообщил, что во время пожара пострадала и 20-летняя девушка, с переломом ноги она была доставлена в Республиканскую больницу. Всего в гостевом доме, в котором произошел пожар, жили три семьи.

Энергокризис продолжается

По информации "Черноморэнерго", в стране снова выросли нагрузки на энергосистему. В связи с этим 18 февраля предприятие объявило о вводе временных ограничений при достижении критических нагрузок во избежание аварий на подстанциях.

В сообщении также отмечается, что ухудшившиеся погодные условия и выросшие вместе с этим нагрузки на сети уже обусловили ряд аварийных ситуаций и, что все службы "Черноморэнерго" переведены на усиленный режим работы для своевременного реагирования на внештатные ситуации.

Двумя днями ранее вице-премьер, министр экономики республики Кристина Озган заявила, что Абхазия задолжала России за переток электроэнергии, только за период с февраля по апрель 2020 года сумма 619 миллионов рублей.

До начала перетока с 11 декабря 2020 года за Абхазией уже числилась задолженность за февраль-апрель 2020 года в объеме 619 миллионов рублей, плюс, не была погашена, но была предусмотрена в рамках Инвестпрограммы сумма в 190 миллионов рублей за 2019 год.

Судьба Абхазской церкви

Глава Абхазской православной церкви, иерей Виссарион (Аплиаа) заявил, что богослужения в храмах Абхазии временно прекращены до определения статуса Абхазской православной церкви, при этом храмы остаются открытыми для прихожан.

Как напомнил иерей, во время Великой Отечественной войны, в 1943 году, грузинские власти ввели Абхазскую православную церковь в Грузинскую православную церковь без соборного и канонического решения.

"Сегодняшние священнослужители, которые были отпущены в свои определенные епархии (в России - прим.), пускай они там поставят вопрос перед своими архиереями, чтобы архиереи поставили вопрос перед святейшим патриархом Кириллом, как дальше быть. Тридцать лет вот так находиться в какой-то такой ситуации – это невозможно... Поэтому я сейчас приостановил (службы в храмах - ред.)", - сказал иерей.

Аплиаа выразил надежду, что канонический статус абхазских священнослужителей, рукоположенных РПЦ, будет определен и они вернутся в Абхазию со статусом для Абхазской православной церкви.

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