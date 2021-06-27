Sputnik недели: график отключений, цены на топливо и "Стоянка человека"

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее важных и ярких событий, произошедших в Абхазии с 21 по 27 июня.

В Сухуме подожгли автомобиль бывшего вице-президента, председателя политпартии "Апсны" Виталия Габния, в республике подорожало топливо, соответствующее решение приняло правительство, продолжается борьба с коронавирусом, в Государственном русском театре драмы прошел VII международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека", на набережной Гагры запустили колесо обозрения, в Абхазию приехал Башкирский театр оперы и балета - эти и другие события произошли на уходящей неделе.

Sputnik

Ситуация с COVID-19

COVID-19 по-прежнему уносит жизни жителей Абхазии, по последним данным, число летальных исходов достигает 244 человек. Медики ежедневно сообщают данные и о количестве заболевших, отмечается, что среди пациентов увеличивается число молодых людей. При этом, прививку от коронавируса сделали более четырех тысяч человек.

Дальнейшую борьбу с коронавирусом обсуждали в правительстве республики, рассматривается возможность введения ограничений в связи со значительным ростом заболевания. На заседании оперативного штаба было предложено отменить проведение массовых мероприятий в стране.

"Будем рекомендовать руководству страны и координационному штабы по защите населения от коронавирусной инфекции отменить проведение массовых мероприятий, торжеств, свадеб и корпоративов, ограничить работу общепитов в ночное время. При этом усилим работу СЭС по проверкам объектов туристического размещения", - сказал по итогам заседания глава Минздрава Эдуард Бутба.

Депутаты Парламента направили письмо на имя президента, в котором отмечалась необходимость принятия дополнительных мер в борьбе с коронавирусом. Парламентарии призвали усилить ограничительные меры, запретить проведение свадебных мероприятий, ритуальных, культурных мероприятий в закрытых помещениях, усилить противоэпидемиологические мероприятия в общественном транспорте, на рынках, крупных объектах торговли, местах массовых скоплений людей.

Кроме того, они призвали ускорить темпы вакцинации путем организации просветительской работы среди населения, также проработать меры по обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Парламентарии считают необходимым заключение предварительной договоренности с Россией о бесперебойном снабжении вакциной "Спутник V", а также выделение значимых финансовых ресурсов на приобретение крупных партий препаратов "Актемра", "Артлегия", "Илсира".

24 июня стало известно, что премьер-министр Абхазии Александр Анкваб сделал первый укол российской вакцины "Спутник V" от COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, ранее вакцинацию от коронавируса прошли министр обороны Владимир Ануа, министр юстиции Анри Барциц и министр культуры Гудиса Агрба.

"Стоянка человека"

Первый этап седьмого Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" состоялся в Государственном Русском театре драмы 21 июня. На сцене РУСДРАМа показали четыре эскиза по роману Искандера "Сандро из Чегема".

Приглашенные режиссеры представили четыре эскиза – "Молния-мужчина, или Чегемский пушкинист", "Харлампо и Деспина", "Рассказ мула старого Хабуга" и "Игроки".

В результате синтеза оценок профессионального жюри и экспертов и итогов зрительского голосования, эскиз в постановке Антона Корнилова "Рассказ мула старого Хабуга" стал победителем режиссерской лаборатории "Сандро".

Второй этап фестиваля "Стоянка человека" пройдет в октябре. В его программу войдет выставка иллюстраций победителей конкурса по произведениям Искандера среди студентов и выпускников МГХПА имени Строганова, а также выставка эскизов памятных монет к 90-летию Фазиля Искандера, выполненных по заказу Национального банка Абхазии для выпуска в обращение.

Кроме того, в октябре Минкульт совместно с сухумским Домом юношества проведет ежегодный конкурс детского рисунка "Грушевый компот". Sputnik Абхазия выступает информационным партнером фестиваля "Стоянка человека".

Поджог автомобиля в Сухуме

Резонансное событие произошло в столице Абхазии в ночь на 22 июня – был подожжен автомобиль Toyota Land Cruiser 200 бывшего вице-президента страны, председателя политпартии "Апсны" Виталия Габния. В результате материальный ущерб составил три миллиона рублей.

По подозрению в совершении этого преступления правоохранители задержали Дмитрия Аргун. Расследование уголовного дела проводит следственный отдел УВД по Сухуму.

В отношении Дмитрия Аргун в мае этого года было возбуждено уголовное дело после инцидента на территории одного из отелей в Сухуме.

Он обвиняется по статьям Уголовного кодекса Абхазии "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и "Незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов".

Брифинг оппозиции

Брифинг объединенной оппозиции состоялся в АРСМИРА 23 июня. В нем приняли участие лидеры партии "Апсны" Виталий Габния, Абхазского народного движения Адгур Ардзинба и ветеранской организации "Аруаа" Тимур Гулия.

Лидер партии "Апсны" Виталий Габния, открывая брифинг, подчеркнул, что он не хочет, чтобы событие было посвящено поджогу его автомобиля и поиску виновных в этом. По его словам, его заботит то, что в Абхазии закон не действует одинаково для всех – для тех, кто приближен к действующей власти, он становится мягким, а для людей с оппозиционными взглядами – суровым и необъективным.

По мнению главы АНД Адгура Ардзинба, криминогенная ситуация в Абхазии "провалена", политические конкуренты для получения власти вступают в сговор с криминальным миром, и случилось это не сегодня.

На брифинге присутствовал и министр внутренних дел Дмитрий Дбар. Он ответил на некоторые, поставленные перед ведомством вопросы.

В своей речи Адгур Ардзинба упомянул обстоятельствах убийства Кемала Ардзинба 18 мая. Он задал министру вопрос – как человек, которому был вменен домашний арест, мог несколько дней беспрепятственно передвигаться по городу и готовиться к преступлению.

Дбар подтвердил, что Батал Пилия (подозреваемый в убийстве Ардзинба - ред.) действительно находился под домашним арестом, но уточнил, что в санкции суда сказано, что в определенное время суток он может находиться на улице.

Прокомментировал министр и случай в пансионате "Самшитовая роща", где в ходе стрельбы местного жителя пострадали российские туристы. Он отметил, что в тот вечер на территорию пансионата заезжала патрульная машина МВД, сотрудники интересовались, есть ли жалобы, но никаких заявлений не было.

Законопроект об усилении ответственности за ношение оружия представили президенту>>

Цены на топливо поднялись

22 июня правительство Абхазии установило предельные цены на нефтепродукты. Постановление об этом подписал премьер-министр Александр Анкваб.

Цены установлены за один литр с учетом НДС. По отношению к бензину с октановым числом 95 и выше будет применяться регулировка стоимости исходя из рыночной конъюнктуры.

Отмечается, что республиканские унитарные предприятия, машинно­-технические станции районов Министерства сельского хозяйства должны обратиться в РУП "Абхазская государственная топливная компания", чтобы заключить договор на приобретение дизельного топлива для проведения полевых работ в количестве суммарно до 100 тонн в год по оптовой цене, установленной на соответствующий период времени.

Колесо обозрения в Гагре

Радостное событие для жителей и гостей Абхазии произошло на уходящей неделе – в Гагре запустили колесо обозрения. Всего на аттракционе установлено 24 кабины, две из них VIP-класса - с тонировкой и диванчиками, две - со стеклянным полом. Вместимость колеса обозрения - 144 человека.

Колесо это может выдержать девятибалльное землетрясение и скорость ветра до 43 метров в секунду. Эксплуатация допускается в случаях, когда порывы ветра не превышают 17 метров в секунду. Определять скорость и направление ветра, влажность воздуха и атмосферное давление будут с помощью небольшой метеостанции, которую установят рядом с аттракционом.

Кабины аттракциона закрыты, застеклены и подсвечены неоновой лентой синего цвета. Они оснащены кондиционерами и отоплением, так как эксплуатировать колесо планируют круглый год. Также будет установлена динамическая иллюминация подвижной части колеса с двух сторон.

Реформирование системы правоохранительных органов

В пятницу 25 июня президенту Аслану Бжания на заседании рабочей группы по разработке мер по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов были представлены конкретные предложения с учетом ранее высказанных замечаний.

Аслан Бжания подчеркнул, что готовящиеся изменения должны существенным образом повлиять на повышение качества работы силовых структур и способствовать укреплению правопорядка и защите прав граждан.

В ближайшее время проект реформирования правоохранительных органов, подготовленный рабочей группой, будет представлен общественности.

График отключения электричества

В Абхазии с 28 июня вводят график отключения электричества. Отключения будут производиться на два часа в сутки в ночное время и раннее утро. Отмечается, что такой график был выбран с учетом курортного сезона, чтобы не создать неудобства гостям Абхазии.

В интервью Sputnik глава "Черноморэнерго" Михаил Логуа рассказал о том, что уже с сегодняшнего дня нужно ввести шестичасовой график отключений, "чтобы уложиться в 1500 киловатт и не зависеть ни от кого". По прогнозам Логуа, переток электроэнергии из России понадобится уже в ноябре 2021 года.

ЧП на железной дороге

Днем 26 июня в районе Гагры скорый поезд "Москва – Сухум" столкнулся с экскаватором, который вел ремонтные работы вдоль железнодорожного полотна. Из-за аварии, вынужденно были остановлены поезд "Сухум-Санкт-Петербург" и "Гагра-Туапсе". Железнодорожное движение было восстановлено около 03:00 27 июня.

"Приехал запасной локомотив из Адлера, после того, как локомотив заменили, движение было восстановлено. Поезд с рельсов не сошел, никто не пострадал", - подчеркнули в пресс-службе МЧС Абхазии. Локомотив скоростного поезда "Москва-Сухум" был поврежден от столкновения с экскаватором.

Читайте также: