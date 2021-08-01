Спутник недели: наводнения, борьба с COVID-19 и поездка Бжания в Москву

В Абхазии прошли ливневые дожди, которые нанесли большой ущерб жителям республики, сложной остается ситуация с COVID-19, депутаты Парламента рекомендуют усилить ограничительные меры в связи с этим, президент Аслан Бжания отправился в Москву.

О том, какие еще важные события произошли в стране на уходящей неделе, читайте в еженедельном обзоре Sputnik Абхазия.

Sputnik

Борьба с COVID-19

Эпидемиологическая ситуация в республике остается сложной, практически каждый день из Гудаутского ковидного госпиталя приходит информация о летальных исходах с COVID-19. Согласно данным за 31 июля, общее число выявленных за время пандемии случаев коронавирусв в Абхазии превысило 22 тысячи, выздоровели 17806 человек, скончались 307.

В начале недели в Парламенте Абхазии прошло внеочередное заседание, на котором одной из главных тем была ситуация вокруг COVID-19. По итогу заседания парламентарии приняли обращение к президенту принять дополнительные меры в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Среди дополнительных мер, которые предложили депутаты: обеспечение контроля за соблюдением обязательного масочного режима на всей территории страны, запрет движение общественного транспорта без использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции, а также обеспечить профилактическую дезинфекцию общественного транспорта и так далее.

В среду 28 июля президент Абхазии Аслан Бжания отправился с рабочим визитом в Москву. На следующий день он встретился с замглавы Администрации президента России Дмитрием Козаком. Помимо других вопросов Бжания и Козак обсудили оказание помощи Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией, доставку второй партии вакцины от COVID-19.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, администрация Сухума дала указание ГАИ задерживать машины, в которых пассажиры сидят без масок. Об этом сообщил глава столицы Беслан Эшба.

"К великому сожалению, большая часть нашего населения подходит к этому безответственно, поэтому мы вынуждены прибегать к таким мерам. Штрафы мизерные, за нарушение режима перевозки пассажиров штраф 600 рублей", - заметил глава администрации Сухума.

Наводнения в стране

Второе стихийное бедствие за июль произошло в Абхазии в ночь на 27 июля – ливневые дожди стали причиной выхода из берегов рек, которые подтопили дома жителей Гудаутского района и Сухума, также пострадали сельскохозяйственные угодья.

Только в Гудаутском районе вода подтопила не менее 350 домов. Как сообщили в администрации района, сейчас идет работа комиссии по оценке ущерба.

Помимо подтопленных домов часть Сухума и Гулрыпшский район все еще остается без воды – вышли из строя насосные станции в Келасуре. Глава администрации Сухума Беслан Эшба дал указание доставлять людям питьевую воду до тех пор, пока подача воды не будет восстановлена.

Помимо этого, Минсельхоз Абхазии сообщил, что из-за потопа в селе Кындыг пострадали сельхозпроизводители где смыло пять гектаров арбузных плантаций, это примерно сто тонн продукции. В том же селе пострадало 12 гектаров кукурузы.

Сокращение вступительных экзаменов

Сложная эпидемиологическая ситуация сказалась и на работу Абхазского государственного университета где сократили количество вступительных экзаменов. Согласно решению приемной комиссии, диктанты по абхазскому и русскому языкам на непрофильных специальностях были отменены.

"На неспециальных факультетах – там, где русский язык и абхазский язык не являются профильными – на этих направлениях подготовки диктант по русскому и диктант по абхазскому языку был третьим. Третий экзамен на непрофильных направлениях подготовки не является определяющим для рейтинга для зачисления абитуриентов на бюджетные места", - сказала ответственный секретарь приемной комиссии АГУ Инга Ардзинба.

В этом году школы Абхазии окончили 1975 человек, в Абхазский государственный университет документы подали 638 абитуриентов, сообщила Инга Ардзинба.

В топ-5 самых популярных направлений по количеству поданных документов вошли: "экономика" (русский сектор), "юриспруденция", "прикладная математика", "история" (русский сектор) и "международные отношения".

Спасти ребенка

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" 28 июля открыл сбор на лечение полуторагодовалого Габриэля Пацурия.

В восемь месяцев у мальчика обнаружили серьезное генетическое заболевание – спинальную мышечную атрофию. Болезнь поражает спинной мозг и приводит к мышечной слабости. С каждым днем заболевание прогрессирует – ослабевают мышцы ног, тела и даже мышцы, отвечающие за глотание и дыхание.

Спасти ребенка можно, нужен всего один укол препарата "Золгенсма". Сделать его нужно до двух лет, и пока вес ребенка не больше 13 килограммов. Габриэлю уже полтора года и весит он 11 килограммов, поэтому помощь необходима срочно.

О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана" и страничке, которую ведет мама мальчика в Instagram.

Открытие исторического парка

Важное культурное событие произошло в республике на уходящей неделе – в селе Мгуыдзырхуа Гудаутского района прошло официальное открытие национального исторического этнопарка "Апсны".

Парк "Апсны" представляет собой музейно-этнографический комплекс, вписанный в природный ландшафт на территории площадью 10 гектаров. Территория парка разделена на несколько тематических зон: традиционная абхазская усадьба – жилые и хозяйственные строения с предметами быта, мебелью и одеждой, ремесленный дворик – кузня, гончарный цех, площадка для стрельбы из традиционного лука. На первом этаже традиционного дома акуаскиа расположен выставочный зал для тематических выставок.

В настоящий момент в зале выставлены старинные абхазские фотографии периода с конца XVIII по ХХ век. В центре парка расположен административный центр в виде стилизованной средневековой башни Абааш. В башне будут находиться офисные помещения, винный погреб, торговый центр, экспозиционные площадки, конференц-залы.

Акуаскьа, апацха и амхара: что посмотреть в этнопарке в селе Мгудзырхуа

Чем еще запомнилась уходящая неделя: