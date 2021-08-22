Sputnik недели: мобильный госпиталь, энергетика, траты на ковид и потопы

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор событий, произошедших в республике за неделю с 16 по 22 августа.

На уходящей неделю в Абхазию во второй раз прибыл мобильный госпиталь Минобороны России для помощи в лечении и диагностике пациентов с коронавирусом, Аслан Бжания провел расширенное совещание с правительством по актуальным вопросам жизнедеятельности страны, в Сухуме и районах подсчитывают ущерб от подтоплений. Подробнее об этих и других событиях - в нашем еженедельном обзоре.

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Мобильный госпиталь

Мобильный госпиталь Министерства обороны России приехал в Абхазию для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией вечером 17 августа и разместился на территории пансионата "Айтар в Сухуме".

Первых пациентов приняли 19 августа. По данным от 21 августа, в мобильном госпитале проходит лечение 36 человек.

В составе мобильного медицинского подразделения более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники. Госпиталь рассчитан на 100 койко-мест, при необходимости готов принять 150 человек, 46 мест с кислородным обеспечением.

Госпиталь оборудован 11 аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

У гостей и туристов, которые проживают в пансионате "Айтар" нет доступа к госпиталю, так как он огорожен от остальных корпусов здания. К госпиталю сделаны отдельные въезды. Для пациентов и персонала госпиталя оборудован отдельный пищеблок и прачечная.

Сотрудники госпиталя проживают на территории Государственной дачи недалеко от пансионата. Сколько госпиталь пробудет в Абхазии зависит от эпидобстановки в республике.

Вместе с мобильным госпиталем в Абхазию вновь приехал сводный отряд радиационной, химической и биологической защиты ЮВО. В состав сводного отряда входят около 30 специалистов подразделения и 10 специальных автомобилей, в том числе: авторазливочные станции АРС-14М, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, автономные приборы комплекта дегазации, дезактивации и дезинфекции техники ДКВ-1К.

Военнослужащие химзащиты, как и ранее, обработают социально-значимые объекты на территории Абхазии.

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Проблемы энергетической отрасли

В пятницу 20 августа президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочее совещание с участием Администрации главы государства, членов Кабинета министров и руководителей госкомпаний. В числе прочих вопросов президент обсудил с правительством проблемы энергетической отрасли абхазии.

Выяснилось, что к ремонту стратегической для республики ВЛ "Ачгуара" приступить пока невозможно, так как необходимо ликвидировать последствия повреждений магистральных и воздушных линий "Псоу", которые случились 29 июля. Без этих линий, по словам энергетиков, невозможно осуществить переток электроэнергии из России.

На сегодняшний день выделено 84 миллионов рублей на финансирование ремонта высоковольтных линий "Ачгуара" и "Псоу".

На линии "Псоу", по словам и.о. главы "Черноморэнерго" Тенгиза Гирджинба, проведены подготовительные работы к ремонту и установке опор, которые уже завезены в республику.

По работам на ВЛ "Псоу" также подготовлена смета и передана в Госуправление архитектуры и строительства, в понедельник ожидается заключение экспертизы.

Предполагается, что только по линии "Псоу" потребуется около 1,5-2 месяцев работ из-за сложности рельефа.

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В ходе совещания и.о. гендиректора "Черноморэнерго" Тенгиз Гирджинба заявил, что в настоящее время суточное потребление электроэнергии в республике превышает положенную норму на 500 киловатт-часов, в целом Абхазия потребляет более пяти миллионов киловатт-часов в сутки.

По словам Гирджинба, одна из причин повышенного потребления - туристический сезон.

По всей республике отключено 4700 единицы майнинговых аппаратов, из которых 1100 вывезено за пределы страны, рассказал замминистра экономики Теймураз Миквабия.

Он также подчеркнул, что решением суда в бюджет выплачено штрафов за незаконную добычу криптовалют около 600 тысяч рублей. При этом, в судебном производстве находятся иски на более чем 14 миллионов рублей.

Аслан Бжания поручил Правительству до октября подготовить проекты договоров с инвесторами по реабилитации перепадных ГЭС, несмотря на заявление замминистра экономики Теймураза Миквабия о том, что ведомство не видит в этом проекте экономической целесообразности, так как, по предварительным оценкам, сумма, в которую обходилось восстановление их (ГЭС - прим.), оказалась значительно выше, нежели чем строительство в другом месте.

Миквабия добавил, что на текущий момент проекта контракта с потенциальным инвестором у Министерства экономики нет.

Президент высказал недовольство тем, что в этом направлении работа ведется недостаточно эффективно.

Последствия подтоплений

Река Басла вышла из берегов в Сухуме из-за сильного ливня в ночь с 15 на 16 августа. Подтопления нанесли серьезный ущерб домовладениям и личному автотранспорту на улицах Чанба, Щеглова, Шотландская, Ашхацава, Конфедератов, Академика Марра, Бегуа, в районе зданий Кабинета министров и МВД.

Глава Администрации Сухума Беслан Эшба рассказал, что некоторые жители потеряли все имущество, вода практически дошла до вторых этажей частных домов. По его словам, в первую очередь будет оказана помощь жилым домам, затем нужно очистить улицы и пляжи, на которые волны опять вынесли много мусора.

Эшба также рассказал, что для решения вопроса с частыми подтоплениями необходимо провести серьезные берегоукрепительные работы по реке Басла, а также по всем рекам, которые проходят через Сухум.

Ливневые дожди принесли ущерб не только Сухуму, но и селам Очамчырского района. В селе Джгерда подмыло мост и участок дороги, который подсыпали грунтом две недели назад после очередного удара стихии. Также был подмыт участок автотрассы Кындыг-Тамыш.

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От непогоды пострадал из мост в селе Допукыт Гулрыпшского района. Из-за обрушения моста пять сел Гулрыпшского района оказались отрезаны от центральной трассы.

Ситуация с коронавирусом

20 августа министр здравоохранения Эдуард Бутба дал интервью, в котором затронул тему ремонта компьютерного томографа в Гудаутской больнице, рассказал о тратах на лечение от коронавируса и эпидобстановке в стране.

По его словам, за весь период пандемии на борьбу с коронавирусом Абхазия потратила более 475 000 000 рублей.

Министр здравоохранения отметил, что существуют сложности с закупом препаратов "Артлегия" и "Актемра", необходимых при осложнениях заболевания коронавирусом, так как их нет в наличии в России.

Эпидемиологическая обстановка в Абхазии остается стабильно сложной, констатировал Бутба.

"Принятые в стране ограничительные меры улучшили показатели, виден спад, но ситуация все же остается сложной. После введения руководством ограничительных мер, мы отмечаем спад заболевания. Мы знаем, что, невзирая на эпидобстановку, некоторые граждане проводили свадебные и торжественные мероприятия. К сожалению, на ритуальных мероприятиях скапливалось большое количество людей. Поэтому те меры, которые приняты руководством страны, привели к незначительному спаду. Это не говорит о том, что нам нужно расслабляться", - сказал глава Минздрава.

На сегодня в Абхазии выявлено 24310 случаев COVID-19, выздоровели 19608 человек, 360 пациентов скончались, за последнюю неделю произошло 17 летальных случаев с коронавирусом.

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Операция "спасение"

3 августа российские спелеологи нашли тело мужчины в пещере Веревкина. Предполагается, что погибший житель Сочи Сергей Козеев, который пропал в ноябре 2020 года.

18 августа Спелеологи из России совместно с абхазскими спасателями извлекли с 1100-метровой глубины и доставили в морг Гагрской районной больницы тело спелеотуриста, провисевшее на спецснаряжении более полугода.

17 августа МЧС Абхазии эвакуировало с перевала Химса двух российских туристов с переломами ног. Туристы Денис Трунов и Варвара Разина были доставлены спасателями в Республиканскую больницу утром 17 августа. Это уже третья группа туристов на перевале Химса, которой понадобилась экстренная помощь с начала лета.

Вечером 18 августа сотрудники МЧС приступили к поискам пропавшего в Хашупсинском каньоне туриста из Казани. 19 августа Камиль Фаттахов 2006 года рождения был найден с травмами челюсти, ноги и плеча.

Подросток рассказал, что сорвался в каньон во время прогулки. Его доставили в Гагрскую больницу.

Процесс вакцинации

С 10 по 20 августа препаратом "Спутник-Лайт" вакцинировалось 1311 человек в Абхазии.

в Сухуме и в Сухумском районе сделано 776 уколов, в Очамчырском районе - 80, Ткуарчалский район – 24, в Галском – 13, в Гулрыпшском районе – 156, в Гагрском – 192, в Гудаутском – 70.

Первую партию вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в количестве 4000 доз Абхазия приобрела на сумму 6,9 миллиона рублей в апреле 2021 года. Еще 2500 доз в качестве гуманитарной помощи передала Российская Федерация.

6 августа в Абхазию доставили пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". Финансирование закупки и транспортировку этой партии вакцины взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. 10 августа началась вакцинация "Спутником Лайт".

Всего в республике вакцинировалось более семи с половиной тысяч человек, 6500 из них – препаратом "Спутник V".

Дела международные

19 августа МИД сообщил, что изменены условия пересечения российско-абхазской границы для иностранцев.

Теперь въезд и выезд из Абхазии открыт для граждан стран, для которых открыты границы Российской Федерации, в том числе для этнических абхазов, проживающих в Турции и Сирии, а также трудовых мигрантов из Средней Азии.

Также указом президента Аслана Бжания был изменен порядок прописки в республике добровольцев Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, членов их семей и представителей абхазской диаспоры, проживающих за пределами страны.

Согласно документу в жилые помещения государственного и индивидуального жилищного фонда независимо от норм жилой площади будут прописываться с 12 августа:

• граждане Абхазии, являющиеся добровольцами Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов,

• члены их семей, проживающие совместно с ними супруг (супруга), родители и дети, которые обладают гражданством республики,

• граждане Абхазии, являющиеся представителями абхазской диаспоры, проживающие за пределами страны.

18 августа Парк Славы абхазских добровольцев открылся в ауле Старо-Кувинск Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесии.

"Идея о том, чтобы назвать парк в честь добровольцев, возникла, когда его строительство подходило к концу. Предлагались разные версии, но потом кавалер ордена Леона Роберт Ашба предложил назвать его парком абхазских добровольцев, жители аула единогласно поддержали это предложение", – рассказал Sputnik руководитель Союза абхазских добровольцев КЧР Мурат Жиров.

В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов принимали участие 25 жителей аула Старо-Кувинск.

21-22 августа делегация Абхазии во главе с руководителем Администрации президента Алхасом Квициниа приняла участие в масштабном праздновании 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода. Абхазия сотрудничает с Нижегородской областью уже 10 лет. Сухум и Нижний Новгород стали городами-побратимами в 2011 году. Президент Абхазии Аслан Бжания и мэр Сухума Беслан Эшба поздравили Нижний Новогород с юбилеем.

Поддержка агробизнеса

Специальная комиссия Минсельхоза Абхазии отобрала 28 частных проектов из 40 заявленных в сфере агробизнеса для оказания государственной поддержки на общую сумму 34 812 548 рублей.

По направлению растениеводства были отобраны проекты 10 человек на общую сумму 4 112 500 рублей. Также отобран проект на сумму один миллион рублей – по направлению "рыбная отрасль", на приобретение мальков заложено 600 000 рублей, на корм для них - 400 000 рублей.

По шесть проектов одобрено по направлениям "животноводство" (крупнорогатый скот) и "птицеводство", финансовая поддержка обоих направлений предусмотрена в 3 300 000 рублей и 2 466 500 рублей соответственно.

По направлению "переработка" отобрано пять проектов на общую сумму 20 848 728 рублей. Уточняется, что участники программы этого направления получат от Минсельхоза специализированное оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции.

Для поддержки сельского хозяйства в селе Ачгуара 17 августа была проведена ярмарка сельхозпродукции.

Планируется, что ярмарка будет постоянной, но решение об этом будет принято по результатам месяца ее работы. Ярмарка будет работать в те дни, когда галский рынок, который расположен в 16 километрах от села Ачгуара, не работает, это несколько дней в неделю. Продукцию на ярмарке покупают как местные жители, так и приезжие из близлежащих Очамчыры, Ткуарчала, Гала, а также туристы.

Чем еще запомнилась уходящая неделя: