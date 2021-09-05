Sputnik недели: делегации из России, учебный год и "реанимация" томографа

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее ярких и значимых событий в стране с 30 по 5 августа.

В Абхазии ведут "войну" с коронавирусной инфекцией, проблемы в энергетике все еще о себе напоминают, для школьников начался учебный год, в республику прибыла делегация Минэкономразвития и Минэнерго, а также делегация из Архангельской области.Об этих и других событиях, читайте в обзоре.

Sputnik

Прием на высшем уровне

На минувшей неделе с рабочим визитом в Абхазию прибыли несколько российских делегаций, с которыми встретился глава государства Аслан Бжания.

Как сообщает пресс-служба президента, 30 августа Бжания принял делегацию из Чеченской Республики во главе с министром здравоохранения Эльханом Сулеймановым и министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым.

Гости приехали не с пустыми руками. Они передали абхазскому Минздраву две машины скорой помощи в дар от депутата Госдумы России Адама Делимханова.

Бжания поблагодарил за такой жест, а также предложил обсудить организацию приезда чеченских детей на летний отдых в Абхазию уже в следующем году, чтобы укрепить братские и дружеские связи молодого поколения обеих республик.

2 сентября в Абхазию приехали заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач и заместитель министра энергетики Евгений Грабчак. На границе их встретила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

По дороге в Сухум российские они осмотрели социальные и инфраструктурные объекты, восстанавливаемые на средства Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

В тот же день с ними встретился Аслан Бжания. Гости и принимающая сторона обсудили проблемы, связанные с распространением коронавирусной инфекции, последствия нескольких стихий, обрушившихся на Абхазию, а также затронули темы дорожной инфраструктуры, электроэнергетики, водоснабжения и канализации, восстановление и введение в эксплуатацию аэропорта, вопросы железной дороги, морского сообщения, утилизации твердых бытовых отходов.

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач отметил, что российская сторона подтверждает свою заинтересованность и готовность постепенно наращивать, расширять и укреплять абхазо-российские отношения.

3 сентября в республику прибыла делегация из Архангельской области. Президент Бжания, принимая гостей, признался, что что испытывает личную симпатию к жителям Архангельской области, так как его тетя была родом из этих краев.

Первый заместитель губернатора Архангельской области Ваге Петросяном поблагодарил главу государства за теплый прием и рассказал, что цель визита делегации - расширение сотрудничества с Абхазией в различных областях и определение новых путей взаимодействия.

Он также напомнил, что Сухум и Архангельск стали городами побратимами в 2011 году, а в 2014 году было подписано соглашение о сотрудничестве Северного арктического федерального университета и Абхазского государственного университета. Петросян по просьбе губернатора Архангельской области пригласил Аслана Бжания с ответным визитом.

Вокруг коронавируса

Мобильный госпиталь Министерства обороны России приехал в Абхазию для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в ночь на 18 августа. На минувшей неделе министр здравоохранения Эдуард Бутба посетил госпиталь, который дислацируется на базе пансионата "Айтар" в Сухуме.

Он совместно с замминистра обороны Абхазии Нодаром Авидзба и начальником госпиталя Абдулмеджидом Магомедовым обсудили ряд рабочих вопросов.

"Никаких сбоев нет. Пациентам своевременно оказывается вся необходимая медицинская помощь. Нет проблем с питанием и размещением наших медиков, вода подается постоянно", - отметил Магомедов.

Он также добавил, что обстановка сложная, но контролируемая.

Специалисты Федерального медико-биологического агентства России будут проводить бесплатную вакцинацию населения от COVID-19 в пансионате "Литфонд" с 1 по 9 сентября.

Российские медики доставили в республику 500 доз вакцины "Спутник лайт", подаренные пансионату концерном "Росатом". Руководитель "Литфонда" Анатолий Авидзба уточнил, что для вакцинации сотрудников требовалось 200 доз, однако, российская компания прислала 500, поэтому появилась возможность привить всех желающих.

По информации от Минздрава Абхазии, к 3 сентября вакциной "Спутник Лайт" привились 2277 человек.

В Гудаутском ковидном госпитале снова заработал компьютерный томограф. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, российские специалисты заменили испорченную трубку оборудования, стоимость которой превысила 3,5 миллиона рублей.

День знаний

Учебный год в Абхазии все-таки начался. Из-за пандемии многие предполагали, что его отложат, но это не произошло. 1 сентября в первый класс пошли 2056 детей, всего по республике 28 тысяч учеников и четыре тысячи учителей. По всей республике открыли свои двери 155 школ, включая две частные.

Также 1 сентября стало известно о том, что абхазские выпускники будут проходить обучение в новом IT-колледже, который открылся в образовательном центре "Сириус".

В колледже будут учиться 70 студентов из 22 российских городов. Набор студентов был объявлен еще в феврале 2021 года на 55 бюджетных и 55 коммерческих мест. Отбор абитуриентов из Абхазии для поступления в IT-колледж проводился в Министерстве просвещения и языковой политики.

Бжания поздравил педагогов и школьников с началом учебного года

Пробки на границе

31 августа стало известно о том, что на государственной границе "Псоу" возникли пробки, в которых автомобили на абхазском учете стояли по несколько часов.

Как рассказали Sputnik водители транспортных средств, пытавшихся пересечь МАПП "Адлер", некоторые из них простояли в очередях по 4-6 часов. Многие не выдержали ожидания и вернулись обратно.

Информационное агентство Sputnik Абхазия обратилось в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи с запросом прояснить ситуацию на границе.

"В связи с переходом на новое программное обеспечение для автоматизированной системы таможенного оформления и таможенного контроля в пограничных пунктах пропуска увеличилось время оформления прибытия, убытия,​ временного ввоза транспортных средств. В настоящее время принимаются меры по восстановлению стабильного функционирования информационно-программного обеспечения", - ответили в пресс-службе.

В письме также уточняется, что после завершения ввода в эксплуатацию нового программного средства удастся значительно ускорить время прохождения таможенного контроля.

Режим ожидания: автомобили на абхазском учете попали в пробку на въезде в Россию

Продолжение курортного сезона

Лето позади, но курортный сезон еще не завершен. Туристы продолжают массово посещать Абхазию, и официальная статистика подтверждает, что сезон был успешен. Например, Рицинский Реликтовый Национальный парк посетили 501132 человека с начала года по 20 августа, а Новоафонскую пещеру – 309886 человек.

Объем оказанных платных услуг парка составил более 167,8 миллиона рублей, пещеры – 154,6 миллиона рублей.

Если брать в расчет итоги 2019 года, то тогда в Рицинском парке побывало 281 558 человек, а Новоафонской пещере 190 142 человека. Заработали эти объекты по 91 миллиона рублей и 94,6 миллиона рублей.

Тем временем Гагра снова попала в рейтинг сервиса Tvil.ru. На этот раз этот абхазский курортный город стал третьим в рейтинге популярных направлений у людей пенсионного возраста, уступив Феодосии и Сочи.

Проблемы энергетики

На прошедшей неделе в Абхазии участились случаи отключения электроэнергии.

31 августа на воздушной линии 220 "Бзыбь" произошло повреждение. Без подачи электроэнергии остались Гагрский и часть Гудаутского района.

В тот же день на несколько часов была обесточена часть Ткуарчала Ткуарчалского района. Связано это было с ремонтом на подстанции Ткуарчал ГРЭС.

4 сентября несколько часов без света был Гагрский района из-за аварии на подстанции "Гагра-3", которая стала причиной повреждения высоковольтной линии "Адзяпш".

С 1 сентября график плановых отключений электроэнергии в части Сухума изменился. Районы, относящиеся к подстанции ИЭПиТ, будут без света с 05:00 до 07:00. Раньше их отключали с 01:00 до 03:00.

Веерные отключения света на два часа в темное время суток были введены в Абхазии с 28 июня в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии из-за повышенных нагрузок и для частичной экономии электроэнергии к зимнему периоду.

Согласно графику, центральная часть Абхазии остается без света с 01:00 до 03:00, западная - с 03:00 до 05:00, восточная с 05:00 до 07:00. Отключения производятся в такое время с учетом курортного сезона, чтобы не создать неудобства гостям республики.

Дела уголовные

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД задержали в Сухуме Карима Саидова, 1999 года рождения, по подозрению в распространении наркотических средств путем так называемых "тайных закладок".

При личном досмотре у него изъяли 12 свертков со светлым веществом. Еще два свертка с тем же веществом нашли в указанных Саидовым местах. По месту временного проживания задержанного в Сухуме, в сумке с личными вещами, обнаружены и изъяты еще 26 свертков. Согласно проведенной экспертизе, изъятым веществом оказался метадон.

Необычный инцидент произошел в Пицунде. Турист из Самары Александр Совинкин, отдыхавший в отеле "Сэр Рэмбо", нанес ножевые ранения постоялице и хозяину Фазлабею Пкин.

Как отмечают в пресс-службе МВД Абхазиии, мужчина в состоянии алкогольного опьянения беспричинно нанес ножом 53-летнему хозяину гостиницы множество колото-резаных ран в область шеи и рук. После чего завязалась драка, в которой Совинкин также ранил отдыхающую из Новосибирска и скрылся с места преступления.

Мужчину задержали по горячим следам сотрудники Пицундского отдела милиции во дворе соседнего гостевого дома. Орудие преступления, нож, было изъято на месте происшествия. Жизни пострадавшим ничего не угрожает.

Сухумский городской суд продлил срок домашнего ареста сотрудникам онкологического центра Абхазии Льву Аргун и Ларисе до 28 и 29 декабря соответственно.

Медики Национального онкоцентра Абхазии - Лев Аргун, Нелли Лагвилава и Лариса Квеквескири - подозреваются в хищении в особо крупном размере химио- и гормональных препаратов, предусмотренных для онкологических больных.

Телефонные "тайны": суд допросил свидетелей по тройному убийству в Сухуме

Армия и спорт

Команда из Абхазии принимала участие в международных соревнованиях "Эльбрусское кольцо" АрМИ-2021. Военные из республики вместе с другими командами – всего их было девять, за две недели совершили 100-километровый марш, преодолели восемь горных перевалов, семь ледников и три горные реки.

Победителем в этом году стала команда Воздушно-десантных войск России, вторыми стали военнослужащие Узбекистана, бронзовые награды у военных из Казахстана.

Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава и итальянец Андреа Кола выиграли первую гонку этапа World GT на трассе Нюрбургринг в Германии, сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту.

Гвазава выступает за итальянскую команду Target Racing на купе Lamborghini Huracan LP 620-2 Super Trofeo EVO под №99 в классе Pro-Am.

Автогонщик будет бороться за победу во второй гонке вместе со своим итальянским напарником.

Также, по сообщению Госкомитета по делам молодежи и спорту республики, одиннадцатилетний фигурист из Абхазии Захар Кяхба занял первое место по I юношескому спортивному разряду на квалификационных соревнованиях по фигурному катанию для детей "Олимпийский лед".

Спортсмен сдал норматив "I юношеский спортивный разряд", на "отлично" справившись с обязательными элементами.

31 августа в Абхазии возобновился Чемпионат по футолу.

Уходящая неделя запомнилась также следующими событиями: