План или пропал: что творится с районными бюджетами Абхазии

О том, как формируются бюджеты районов Абхазии, за счет чего они пополняются, с какими проблемами сталкиваются местные администрации и как выкручиваются, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Проект Республиканского бюджета Абхазии на 2019 год единогласно был принят Кабинетом Министров республики 30 октября. Однако вопросы еще остались.

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Не по плану

При формировании бюджетов районов на 2019 год Минфин Абхазии одобрил Очамчыре дотацию в 120 миллионов рублей. Хотя по расчетам районных властей, им необходимо 125 миллионов. Но где взять недостающее?

Очамчырцам предложили либо найти дополнительный источник доходов, либо сократить расходную часть. Те в тупике. В 2018 году исполнить индикативный план в районе не смогли. За десять прошедших месяцев он был выполнен лишь на 71 %. Дефицит составил 22 миллиона рублей.

По словам замглавы Очамчырского района Славика Кучуберия, причина тому – задержка финансирования по Инвестпрограмме и низкая собираемость налогов.

"Многие взяли земли в аренду, но налоги не заплатили. Мы по закону отобрали у них земли, но долги за ними остались. Это долги переходящие из года в год. Сегодня людям стало сложно платить налоги", – сетует он.

Главный источник райбюджета Очамчыры – рыбная отрасль. Здесь работают четыре завода, но если улов будет слабым, то и район не вытянет плана.

Есть еще тепличные хозяйства. Поступления от них стабильные, но небольшие. Заводы джемов и меда пока тоже не показали существенной прибыли.

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Дефицит Очамчырского района в 22 миллиона, накопившийся за десять месяцев, перекрыли из республиканского бюджета.

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"И сейчас надеемся, что нам помогут, осталось еще два месяца до конца года. Надеюсь, и в декабре не оставят нас без помощи", – предполагает Славик Кучуберия.

Восточный кризис

Финансы Ткуарчалского района исполняют не просто романсы, а весьма грустные арии. На 2019 год ему прописали бюджет в 150 миллионов рублей. Из них 130 миллионов – дотационные, и только 20 миллионов – свои.

В 2018 же году от предприятия "Ткуарчалуголь" ожидали прибыль, но не случилось. На следующий год власти прогнозируют спад пополняемости бюджета - предприятие "Камни Ходжала" приостановило свою деятельность.

Район уповает на дотации из республиканского бюджета, которые по сравнению с 2018 годом увеличились на 13 миллионов рублей. Но, как призналась глава района Аида Чачхалия, этого хватит лишь на заработную плату и социальные мероприятия. О развитии территории даже не заикаются. Самое главное для властей – кризиса не будет.

Оптимистичным на этом фоне выглядит Галский район. На 2019 год бюджет определен в размере 189 миллионов рублей. Да, дотация со стороны государства больше, но и собственные доходы здесь выше в сравнении с Очамчырой и Ткуарчалом.

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135 миллионов рублей – дотации со стороны государства – на том же уровне, что и в 2018 году. Доходы местного бюджета на 2019 год заложены в размере более 54 миллионов рублей, что на полмиллиона рублей больше, чем в 2018 году.

В Гале нет больших производств, которые могли бы существенно пополнить бюджет. Местная казна формируется в основном из налогов с предприятий, физических лиц и земли.

В 2018 году в Гале есть отставания по сборам земельного налога и арендных платежей. Но есть перевыполнение по подоходному налогу и отчислениям от банковской деятельности.

До конца года, по словам заместителя главы администрации Астамура Асландзия, прогнозируется перевыполнение плана по спецналогу и по налогу на имущество на два миллиона рублей.

"Как известно, у нас район сельскохозяйственный. Большую часть земель занимают ореховые насаждения, также у нас есть цитрусовый совхоз. Но по земельным налогам ведется работа. Сейчас промежуточные результаты. Но опять-таки, из-за неурожайности есть определенные трудности, платежеспособность населения снизилась", – пояснил Асландзия.

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"Мандариновый сезон"

В Гулрыпшском районе в 2019 году вместе с дотациями заложили 156 миллионов рублей. Индикативный план же на 2018 год району выполнить помешал мраморный клоп – 82%.

"На мой взгляд, так получилось из-за того, что инвестпомощь пришла с запозданием. Еще нам в районе очень серьезно навредил мраморный клоп. Уже два-три года мы боремся с ним. Чтобы крестьяне платили налоги, они где-то должны брать деньги. Если нет урожая, то и денег нет. Поэтому за прошедшие десять месяцев мы не смогли выполнить план. Но, надеюсь, до конца года люди заплатят налоги, и мы выполним план", – не отчаивается глава Аслан Барателия.

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До конца года Гулрыпшу нужно добрать 26 миллионов. В администрации настроены оптимистично. Специфика района такова, что крестьяне платят налоги в конце года. Надежда на "мандариновый сезон".

"Мы только-только начинаем собирать мандарины. Качество урожая очень хорошее. Давно такого не было, – отметил Барателия. – В следующем году в бюджете мы указали на шесть миллионов рублей больше. Если ничего не помешает, то мы исполним бюджет. В этом году так получилось из-за тех проблем, которые были еще и в прошлом году. Если мы сможем реализовать свой урожай в этом году, то у нас все получится".

Прорыв года

Западные районы и центр в этом году выполняют бюджетный план без отставаний. У некоторых есть даже прорывы.

По итогам десяти месяцев 2018 года Сухумский район заработал на 16 миллионов больше, чем планировал. И благодаря этому планку в 2019 году повысили на целых 43 миллиона рублей.

"Если в 2018 году наш внутренний бюджет составлял 53 миллиона, то в 2019-м мы его подняли до 91 миллиона, это без дотаций, наши внутренние деньги. Что касается бюджета 2019 года, я думаю, что Парламент утвердит наш бюджет. Мы в разы повысили собственные доходы в 2018 году и по некоторым направлениям перевыполнили индикативный план по бюджету. Это те резервы, которые мы изыскали с помощью налоговой и в целом работы, которая была проведена силами администрации района за этот год", – рассказал глава Валерий Смыр.

Впрочем феноменальному успеху есть и свое объяснение. Перевыполнение в 2018 году стало возможным благодаря расширению магазина "Дьюти-фри", который зарегистрирован на территории Сухумского района, и крупным предприятиям "Абхазтоп" и абхазской "дочке" "Роснефти".

"У меня в районе благоприятная для работы ситуация, проблем нет ни с налоговой, ни с коллективом, мы вместе решаем все вопросы. Единственная убыточная у нас в районе организация "ДОЗ-Апсны", это из-за того, что они брали кредит за границей и нестабильности курса валюты. А так практически все организации, что у нас есть, выполняют свой план. Конечно, есть проблемы по тем или иным организациям, которые я не хочу озвучивать. У нас есть договоренность, что они до конца года заплатят налоги. Если этого не будет, мы уже в конце года озвучим должников. Самая большая проблема по собираемости – налог на землю", – признался Смыр.

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Проблем с текущим планом нет и в Гудауте. В 2019 году районный бюджет вместе с дотациями составляет 386 миллионов. Основной источник доходов – курорты и туризм.

"Это гостевые дома. От предпринимателей этой сферы мы получаем 70% доходов", – рассказал глава Гудауты Руслан Ладария.

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В Гагре же успехи поскромнее в 2018 году, план за девять месяцев выполнен на 80%. Главная отрасль здесь, как и в Гудауте, – туристическая.

"Среди крупных предприятий санаторно-курортного комплекса можно выделить Объединение пансионатов курорта Пицунда, "Самшитовую рощу", Ассоциацию предприятий Минатома и другие. В сфере торговли – "Конти-ОПТ", "Дьюти Фри Групп", в сфере производственной деятельности ООО "Шато Абхаз" – производитель алкогольных напитков. С собираемостью налогов стало получше. Меры принудительного взыскания используются все меньше и меньше. Ежегодно наблюдается темп прироста налоговых поступлений. В этом плане у нас есть позитивные продвижения", – сообщила замглавы администрации Гагрского района Этери Кондакова.

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В 2019 году бюджет составит 440 миллионов рублей, в том числе дотация республиканского бюджета – 25 миллионов. По сравнению с 2018 годом бюджет сократился на 16,5 миллионов рублей. Это обусловлено сокращением объемов строительства по Инвестпрограмме.

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В Очамчырском районе настроены пессимистично. На курортный сезон здесь не надеются, хотя район имеет выход к морю.

"Отдыхающих у нас мало, да и отелей у нас в районе всего три, – объяснил замглавы Славик Кучуберия. – Акцент в районе делается на сельское хозяйство, на теплицы, на завод по переработке меда. Надеемся, за счет этого нового завода бюджет у нас увеличится".

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В Ткуарчале же есть проекты, которые способствовали бы увеличению доходов района. Один из них – строительство завода по выпуску кабельной продукции. Для реализации нужно 200 миллионов рублей.

"Проект принадлежит нашему соотечественнику Константину Кебурия, у которого в Москве есть такой же завод. Он готов открыть такой же завод и в нашем городе, но, к сожалению 200 миллионов у него нет, и мы тоже не располагаем такими деньгами. Есть еще один проект по нашим шахтам. Есть предпосылки, что, возможно, в следующем году пойдут какие-то подвижки. Сейчас одна российская компания занимается оформлением документов для добычи угля закрытым способом. Будем надеяться. Фирма, которая после войны занималась углем, добывала открытым способом, что отрицательно влияет на экологию", – рассказала глава Ткуарчала Аида Чачхалия.

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В Гале же делают ставку на свободную экономическую зону, созданную на территории района. Власти надеются, что это привлечет в район инвесторов. Но самым главным остается сельское хозяйство.

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В Сухумском районе пока особых идей нет. Рассчитывают на те предприятия, что уже зарегистрированы. Туризм и сельское хозяйство рассматривают, но не более того. Развивать пока нечего.

"Но чтобы воссоздать курорт, нужно привлекать инвестора. А чтобы инвестор пришел, нужно создавать условия для него. Это дороги, вода и свет. У нас с этим везде проблема, – объяснил глава Сухумского района Валерий Смыр. – Если говорить о сельском хозяйстве, то, что сегодня Сухумский район имеет возможность два-три миллиона в год потратить на сельское хозяйство – ничего не решает. В эти два миллиона входит и уход за теми растениями, которые уже есть в хозяйстве. То есть это должна быть госпрограмма. Конечно, к нам обращаются люди с интересными проектами, но, к сожалению, мы не можем обеспечить их тем сырьем, которое требуется. Это все нужно решать на государственном уровне".

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В Гудауте и в Гагре процветание связывают исключительно с развитием туристической отрасли. Ежегодно потенциальных налогоплательщиков становится больше за счет новых гостиниц, точек общепита и торговых объектов.