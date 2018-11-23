План или пропал: что творится с районными бюджетами Абхазии

Сария Кварацхелия, Sputnik
Проект Республиканского бюджета Абхазии на 2019 год единогласно был принят Кабинетом Министров республики 30 октября. Однако вопросы еще остались.
Не по плану
При формировании бюджетов районов на 2019 год Минфин Абхазии одобрил Очамчыре дотацию в 120 миллионов рублей. Хотя по расчетам районных властей, им необходимо 125 миллионов. Но где взять недостающее?
Очамчырцам предложили либо найти дополнительный источник доходов, либо сократить расходную часть. Те в тупике. В 2018 году исполнить индикативный план в районе не смогли. За десять прошедших месяцев он был выполнен лишь на 71 %. Дефицит составил 22 миллиона рублей.
По словам замглавы Очамчырского района Славика Кучуберия, причина тому – задержка финансирования по Инвестпрограмме и низкая собираемость налогов.
"Многие взяли земли в аренду, но налоги не заплатили. Мы по закону отобрали у них земли, но долги за ними остались. Это долги переходящие из года в год. Сегодня людям стало сложно платить налоги", – сетует он.
Главный источник райбюджета Очамчыры – рыбная отрасль. Здесь работают четыре завода, но если улов будет слабым, то и район не вытянет плана.
Есть еще тепличные хозяйства. Поступления от них стабильные, но небольшие. Заводы джемов и меда пока тоже не показали существенной прибыли.
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Дефицит Очамчырского района в 22 миллиона, накопившийся за десять месяцев, перекрыли из республиканского бюджета.
"И сейчас надеемся, что нам помогут, осталось еще два месяца до конца года. Надеюсь, и в декабре не оставят нас без помощи", – предполагает Славик Кучуберия.
Восточный кризис
Финансы Ткуарчалского района исполняют не просто романсы, а весьма грустные арии. На 2019 год ему прописали бюджет в 150 миллионов рублей. Из них 130 миллионов – дотационные, и только 20 миллионов – свои.
В 2018 же году от предприятия "Ткуарчалуголь" ожидали прибыль, но не случилось. На следующий год власти прогнозируют спад пополняемости бюджета - предприятие "Камни Ходжала" приостановило свою деятельность.
Район уповает на дотации из республиканского бюджета, которые по сравнению с 2018 годом увеличились на 13 миллионов рублей. Но, как призналась глава района Аида Чачхалия, этого хватит лишь на заработную плату и социальные мероприятия. О развитии территории даже не заикаются. Самое главное для властей – кризиса не будет.
Оптимистичным на этом фоне выглядит Галский район. На 2019 год бюджет определен в размере 189 миллионов рублей. Да, дотация со стороны государства больше, но и собственные доходы здесь выше в сравнении с Очамчырой и Ткуарчалом.
135 миллионов рублей – дотации со стороны государства – на том же уровне, что и в 2018 году. Доходы местного бюджета на 2019 год заложены в размере более 54 миллионов рублей, что на полмиллиона рублей больше, чем в 2018 году.
В Гале нет больших производств, которые могли бы существенно пополнить бюджет. Местная казна формируется в основном из налогов с предприятий, физических лиц и земли.
В 2018 году в Гале есть отставания по сборам земельного налога и арендных платежей. Но есть перевыполнение по подоходному налогу и отчислениям от банковской деятельности.
До конца года, по словам заместителя главы администрации Астамура Асландзия, прогнозируется перевыполнение плана по спецналогу и по налогу на имущество на два миллиона рублей.
"Как известно, у нас район сельскохозяйственный. Большую часть земель занимают ореховые насаждения, также у нас есть цитрусовый совхоз. Но по земельным налогам ведется работа. Сейчас промежуточные результаты. Но опять-таки, из-за неурожайности есть определенные трудности, платежеспособность населения снизилась", – пояснил Асландзия.
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"Мандариновый сезон"
В Гулрыпшском районе в 2019 году вместе с дотациями заложили 156 миллионов рублей. Индикативный план же на 2018 год району выполнить помешал мраморный клоп – 82%.
"На мой взгляд, так получилось из-за того, что инвестпомощь пришла с запозданием. Еще нам в районе очень серьезно навредил мраморный клоп. Уже два-три года мы боремся с ним. Чтобы крестьяне платили налоги, они где-то должны брать деньги. Если нет урожая, то и денег нет. Поэтому за прошедшие десять месяцев мы не смогли выполнить план. Но, надеюсь, до конца года люди заплатят налоги, и мы выполним план", – не отчаивается глава Аслан Барателия.
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До конца года Гулрыпшу нужно добрать 26 миллионов. В администрации настроены оптимистично. Специфика района такова, что крестьяне платят налоги в конце года. Надежда на "мандариновый сезон".
"Мы только-только начинаем собирать мандарины. Качество урожая очень хорошее. Давно такого не было, – отметил Барателия. – В следующем году в бюджете мы указали на шесть миллионов рублей больше. Если ничего не помешает, то мы исполним бюджет. В этом году так получилось из-за тех проблем, которые были еще и в прошлом году. Если мы сможем реализовать свой урожай в этом году, то у нас все получится".
Прорыв года
Западные районы и центр в этом году выполняют бюджетный план без отставаний. У некоторых есть даже прорывы.
По итогам десяти месяцев 2018 года Сухумский район заработал на 16 миллионов больше, чем планировал. И благодаря этому планку в 2019 году повысили на целых 43 миллиона рублей.
"Если в 2018 году наш внутренний бюджет составлял 53 миллиона, то в 2019-м мы его подняли до 91 миллиона, это без дотаций, наши внутренние деньги. Что касается бюджета 2019 года, я думаю, что Парламент утвердит наш бюджет. Мы в разы повысили собственные доходы в 2018 году и по некоторым направлениям перевыполнили индикативный план по бюджету. Это те резервы, которые мы изыскали с помощью налоговой и в целом работы, которая была проведена силами администрации района за этот год", – рассказал глава Валерий Смыр.
Впрочем феноменальному успеху есть и свое объяснение. Перевыполнение в 2018 году стало возможным благодаря расширению магазина "Дьюти-фри", который зарегистрирован на территории Сухумского района, и крупным предприятиям "Абхазтоп" и абхазской "дочке" "Роснефти".
"У меня в районе благоприятная для работы ситуация, проблем нет ни с налоговой, ни с коллективом, мы вместе решаем все вопросы. Единственная убыточная у нас в районе организация "ДОЗ-Апсны", это из-за того, что они брали кредит за границей и нестабильности курса валюты. А так практически все организации, что у нас есть, выполняют свой план. Конечно, есть проблемы по тем или иным организациям, которые я не хочу озвучивать. У нас есть договоренность, что они до конца года заплатят налоги. Если этого не будет, мы уже в конце года озвучим должников. Самая большая проблема по собираемости – налог на землю", – признался Смыр.
Проблем с текущим планом нет и в Гудауте. В 2019 году районный бюджет вместе с дотациями составляет 386 миллионов. Основной источник доходов – курорты и туризм.
"Это гостевые дома. От предпринимателей этой сферы мы получаем 70% доходов", – рассказал глава Гудауты Руслан Ладария.
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В Гагре же успехи поскромнее в 2018 году, план за девять месяцев выполнен на 80%. Главная отрасль здесь, как и в Гудауте, – туристическая.
"Среди крупных предприятий санаторно-курортного комплекса можно выделить Объединение пансионатов курорта Пицунда, "Самшитовую рощу", Ассоциацию предприятий Минатома и другие. В сфере торговли – "Конти-ОПТ", "Дьюти Фри Групп", в сфере производственной деятельности ООО "Шато Абхаз" – производитель алкогольных напитков. С собираемостью налогов стало получше. Меры принудительного взыскания используются все меньше и меньше. Ежегодно наблюдается темп прироста налоговых поступлений. В этом плане у нас есть позитивные продвижения", – сообщила замглавы администрации Гагрского района Этери Кондакова.
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В 2019 году бюджет составит 440 миллионов рублей, в том числе дотация республиканского бюджета – 25 миллионов. По сравнению с 2018 годом бюджет сократился на 16,5 миллионов рублей. Это обусловлено сокращением объемов строительства по Инвестпрограмме.
Как улучшить бюджеты районов?
В Очамчырском районе настроены пессимистично. На курортный сезон здесь не надеются, хотя район имеет выход к морю.
"Отдыхающих у нас мало, да и отелей у нас в районе всего три, – объяснил замглавы Славик Кучуберия. – Акцент в районе делается на сельское хозяйство, на теплицы, на завод по переработке меда. Надеемся, за счет этого нового завода бюджет у нас увеличится".
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В Ткуарчале же есть проекты, которые способствовали бы увеличению доходов района. Один из них – строительство завода по выпуску кабельной продукции. Для реализации нужно 200 миллионов рублей.
"Проект принадлежит нашему соотечественнику Константину Кебурия, у которого в Москве есть такой же завод. Он готов открыть такой же завод и в нашем городе, но, к сожалению 200 миллионов у него нет, и мы тоже не располагаем такими деньгами. Есть еще один проект по нашим шахтам. Есть предпосылки, что, возможно, в следующем году пойдут какие-то подвижки. Сейчас одна российская компания занимается оформлением документов для добычи угля закрытым способом. Будем надеяться. Фирма, которая после войны занималась углем, добывала открытым способом, что отрицательно влияет на экологию", – рассказала глава Ткуарчала Аида Чачхалия.
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В Гале же делают ставку на свободную экономическую зону, созданную на территории района. Власти надеются, что это привлечет в район инвесторов. Но самым главным остается сельское хозяйство.
В Сухумском районе пока особых идей нет. Рассчитывают на те предприятия, что уже зарегистрированы. Туризм и сельское хозяйство рассматривают, но не более того. Развивать пока нечего.
"Но чтобы воссоздать курорт, нужно привлекать инвестора. А чтобы инвестор пришел, нужно создавать условия для него. Это дороги, вода и свет. У нас с этим везде проблема, – объяснил глава Сухумского района Валерий Смыр. – Если говорить о сельском хозяйстве, то, что сегодня Сухумский район имеет возможность два-три миллиона в год потратить на сельское хозяйство – ничего не решает. В эти два миллиона входит и уход за теми растениями, которые уже есть в хозяйстве. То есть это должна быть госпрограмма. Конечно, к нам обращаются люди с интересными проектами, но, к сожалению, мы не можем обеспечить их тем сырьем, которое требуется. Это все нужно решать на государственном уровне".
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В Гудауте и в Гагре процветание связывают исключительно с развитием туристической отрасли. Ежегодно потенциальных налогоплательщиков становится больше за счет новых гостиниц, точек общепита и торговых объектов.