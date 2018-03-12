Новости по теме церковь

Члены республиканской политической партии “Единая Абхазия” обсудили в ходе заседания политического совета церковный вопрос.
Управляющий Абхазской Православной Церковью, иерей Виссарион (Аплиаа) высказал свое мнение Sputnik по поводу второго церковно-народного собрания, которое состоится 15 мая в Новом Афоне.
Рауль Хаджимба провел встречу с представителями Церковного Совета Абхазской Православной Церкви (АПЦ), на которой обсудил пути урегулирования церковных разногласий в Абхазии
Управляющий делами Абхазской Православной Церкви отец Виссарион (Аплиаа) прокомментировал решение властей республики запретить аборты, священнослужитель отметил, что Церковь благословила этот запрет.
Пост – это период отказа не только от определенной пищи, но и от вредных привычек и увеселений, сказал управляющий Абхазской Православной Церковью, иерей Виссарион.
Первая в истории встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы римского Франциска, прошедшая на Кубе, завершилась принятием совместной декларации, в которой предстоятели двух церквей сформулировали проблемы современного христианства.
12 февраля православные христиане во всем мире отмечают день Трех Святых - Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
В пятницу, 12 февраля, в аэропорту имени Хосе Марти в Гаване впервые встретятся предстоятель Русской православной церкви и глава Римско-католической церкви.
Встреча папы Франциска и Патриарха Московского Кирилла на Кубе не только важна, но и беспрецедентна по историческим меркам. Впервые две христианские церкви посмотрят в глаза друг другу после многовековой враждебности.
Историческую встречу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского, которая состоится 12 февраля, Sputnik прокомментировал управляющий Абхазской Православной Церковью, иерей Виссарион (Аплиаа).
12 февраля православные христиане во всем мире отмечают день Трех Святых - Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Гаване, откуда начинается его первосвятительский визит в страны Латинской Америки, в приветственной речи к встречающей его делегации напомнил о давнем сотрудничестве России и Кубы.
В аэропорту Гаваны произойдет историческая встреча между папой Франциском и патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который проводит первосвятительский визит в страны Латинской Америки - Кубу, Парагвай и Бразилию.
В ходе визита в Латинскую Америку патриарх Кирилл посетит Кубу, Парагвай и Бразилию. В пятницу, 12 февраля, в аэропорту имени Хосе Марти в Гаване впервые встретятся предстоятель Русской православной церкви и глава Римско-Католической церкви.
Праздник в честь перенесения мощей Святителя Иоанна Златоуста отмечают православные христиане 9 февраля во всем мире.
О пути выхода из религиозного раскола в Абхазии рассказал Протоиерей Якимчук.
В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи.
В Крещения верующие вспоминают о том, как в возрасте 30 лет Иисус Христос из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водою от Иоанна Предтечи. В момент, когда Спаситель выходил из воды, миру была явлена Пресвятая Троица: Бог-Сын, Бог-Дух Святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.
Русская церковь обратилась к правительству с просьбой о дополнительных исследованиях, до окончания которых останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии Николаевны Романовых будут находиться на хранении в РПЦ, сообщила пресс-служба правительства России.
О пути выхода из религиозного раскола в Абхазии в интервью корреспонденту Sputnik рассказал управляющий Абхазской Православной Церковью, иерей Виссарион (Аплиаа).
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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