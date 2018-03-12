Новости по теме фото

Две девочки 14 и 15 лет едва не попали в беду после попытки сделать селфи на берегу под Владивостоком: подростки очутились на отколовшейся льдине, которую уносило течением в Амурский залив. Смотрите кадры спасательной операции.
Проект создан на основе серии фотографий Валерия Мельникова, получившей множество международных наград. Фотокорреспондент сделал свои иллюстрации в Луганской области Украины летом 2014 года.
Более 1 000 000 визуальных материалов со всего мира уже доступны на сайте Sputnik Images.
Фотовыставка, посвященная 70-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, откроется на ВДНХ в Москве.
В Абхазском государственном музее открылась постоянная экспозиция, посвященная Победе в Великой Отечественной войне. Среди экспонатов представлены фотографии участников боевых действий, выходцев из Абхазии.
Фонд "Гражданское действие" открыл фотовыставку, посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.