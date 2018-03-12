Новости по теме фотографии

До завершения приема заявок на единственный в России международный фотоконкурс осталось меньше месяца, прием работ продолжится на сайте конкурса stenincontest.ru до 22 марта 2016 года включительно.
Проект создан на основе серии фотографий Валерия Мельникова, получившей множество международных наград. Фотокорреспондент сделал свои иллюстрации в Луганской области Украины летом 2014 года.
Фотолента редакции Sputnik Абхазия приглашает прогуляться по Сухуму советских времен и сравнить, как изменился Сухум за это время.
В конкурсе могут принять участие фотографы в возрасте 18-33 лет. Основной темой конкурса в 2016 году стала тема "Путь к глобальному пониманию".
Московская Абхазская Диаспора проведет памятный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения писателя Константина Симонова, в пятницу 18 декабря.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.