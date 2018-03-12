Новости по теме инвалиды

Раз в полгода Фонд поддержки раненых, ставших инвалидами в ходе боевых действий на территории Южной Осетии в 1989-2008 годах, будет присылать ампутантов для получения специализированной помощи в Абхазии, сообщил Бадри Агрба.
В рамках соглашения о сотрудничестве южноосетинского Фонда защиты раненых с Фондом инвалидов Отечественной войны в Абхазии первым центр протезирования в Абхазии посетит 28-летний Денис Хугаев, потерявший ногу в августе 2008 года.
Законопроект о внесении изменений в закон "О резерве вооруженных сил Республики Абхазия" был принят на заседании Парламента 10 февраля.
На сессии Народного Собрания были внесены изменения в действующий закон "О персональных пенсиях Республики Абхазия".
Первый вице-премьер Абхазии Шамиль Адзынба провел встречу с председателем внебюджетного государственного Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Бадри Агрба в понедельник 8 февраля.
3 декабря отмечается Международный день инвалидов.
Президент Фонда защиты раненых Южной Осетии Мадина Плиева отметила, что договор предусматривает сотрудничество с абхазскими коллегами преимущественно в гуманитарной сфере.
Государственный внебюджетный Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов 13 июля 2015 года обратился ко всем государственным и частным предприятиям страны с просьбой предоставить отчеты по страховым взносам до 15 июля.
Футбольный матч среди команд инвалидов-ампутантов, приуроченный ко Дню России, прошел в Пицунде.
Рауль Хаджимба обсудил проблемы инвалидов войны с представителями организаций инвалидов Отечественной войны народа Абхазии.
Завершился 14-ый ежегодный турнир по футболу среди инвалидов-ампутантов на кубок МВД России.
Пенсионеры республики, получающие только абхазскую пенсию, получат надбавку в размере от 500 до 1000 рублей в зависимости от категории.
Абхазские спортсмены приняли участие в футбольном турнире среди ампутантов, прошедшем в столице Чечни.
Временно исполняющая обязанности главврача Центра реабилитации детей с ограниченными возможностями Ада Абухба отметила, что Центр будет работать по типу дневного стационара для детей из Сухума, а для тех, кто проживает в других районах Абхазии, будет проводиться стационарное лечение.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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