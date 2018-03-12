Новости по теме конкурсы

Литературная премия имени Таифа Аджба за вклад в развитие детской и юношеской литературы была учреждена в день рождения поэта 11 марта 2016 года.
Министр финансов Укриины Александр Данилюк предложил оценить целесообразность проведения конкурса в связи с большими расходами на его организацию, кроме того, на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с предложением отказаться от проведения "Евровидения".
О своем детстве в Абхазии, о воспоминаниях военных месяцев в Сухуме, о переезде в Грецию и участии в песенном конкурсе Евровидение-2016 в преддверии первого полуфинала в интервью продюсеру Sputnik Абхазия Амине Лазба рассказал солист и основатель греческой музыкальной группы Argo Владимирос Софианидис.
Выставка конкурсных работ VI всероссийского пленэра юных художников "Традиции" в Доме детского творчества "Айнар" будет открыта в течение одного месяца.
В VI всероссийском конкурсе "Традиции" участвуют ученики Липецкой детской художественной школы и юные художники Абхазии, представляющие различные учебные заведения.
Объявление победителей и церемония награждения состоятся в августе 2016 года, победители получат денежные призы и возможность экспонировать свои работы в России и за рубежом.
Объявление победителей состоится 4 августа 2016 года, церемония награждения и выставка работ победителей конкурса пройдет 30 августа 2016 года в Москве.
Среди участников представители США, Бразилии, Перу, Австралии, России, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Китая и многие другие, конкурс открыт для участников в возрасте от 18 до 33 лет.
По завершении приема заявок к работе приступит экспертный совет конкурса, который сформирует шорт-лист, десять участников, вошедших в шорт-лист, объявят 20 апреля 2016 года.
Лазарев рассказал, что решающую роль в его согласии представлять Россию на конкурсе сыграла именно песня, ее автором стал Филипп Киркоров.
До завершения приема заявок на единственный в России международный фотоконкурс осталось меньше месяца, прием работ продолжится на сайте конкурса stenincontest.ru до 22 марта 2016 года включительно.
Победителями POYi стали Валерий Мельников, выиграв специальный приз в категории "Серия портретов" (Portrait Series) и "Мультимедийная новостная история" (Multimedia News Story), и Алексей Филиппов - второе место в категории "Спортивные события" (Sports Feature).
Радиоконкурс "Говорим как Левитан" ставит своей целью поддержать начинающих радиожурналистов, обеспечить преемственность традиций и содействовать формированию профессиональных кадров в отрасли.
Серия фотографий, которые принесла россиянину победу в номинации "Спорт", озаглавлены "Хоккей в Ветлуге" (Vetluga's Hockey) и изображают хоккеистов-любителей из российского города Ветлуги (660 км от Москвы) и соседних сел во время игры в хоккей.
Заседание комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договоров подряда по выполнению работ по ремонту и реконструкции и новому строительству состоялось в среду 17 февраля.
Победителем в конкурсе на создание логотипа чемпионата мира по футболу, проводимого под эгидой ConIFA в Абхазии, стал эскиз Ираклия Черкезия.
Художники и деятели культуры Абхазии отобрали четыре эскиза логотипов чемпионата мира по футболу ConIFA.
Художники и деятели культуры Абхазии отобрали четыре эскиза логотипов чемпионата мира по футболу ConIFA для последующего голосования пользователей в социальных сетях.
Sputnik Абхазия примет участие в международном конкурсе в области радиовещания "Говорим как Левитан", приуроченном к 75-летию создания "Совинформбюро".
Конкурс – единственная в России площадка, на которой международное фотосообщество открывает новые имена в фотожурналистике, поддерживает и развивает ее высокие стандарты, формирует критерии качества документальной фотографии в России и мире.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.