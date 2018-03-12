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Новости по теме кукуруза

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  • Сбор кукурузы в селе Аацы
    14:31 13.11.2015Фото 8
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    Сбор "царицы полей" - кукурузы

    Кукуруза - "царица полей" — одна из основных культур, выращиваемых в Абхазии. Из кукурузной муки готовят основное блюдо абхазской традиционной кухни — абысту.

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