Новости по теме культура

Украшать елку в Европе стали в начале XIX века, спустя несколько десятилетий, она стала популярна и в Америке, став главным атрибутом Рождества. В России обычай украшать в доме ель повсеместно распространился только в конце 1830-х годов. Первым рождественскую ель приказал украсить царь Николай I, а затем и вся знать последовала его примеру.