Новости по теме культура

37 лет назад в жаркой олимпийской Москве ушел из жизни Владимир Высоцкий. Sputnik собрал малоизвестные факты из жизни знаменитого поэта.
Со дня смерти легендарного поэта, автора и исполнителя песен, актера Владимира Высоцкого прошло 37 лет. В день его памяти Sputnik Абхазия подготовил материал, рассказывающий о связи певца с Абхазией.
Американские журналисты заинтересовались Абхазией, об этом Sputnik рассказала представитель ТПП в США Лана Басария.
О том, как проходит концертный сезон 2017 в Пицундском храме и какой программой радуют организаторы своих зрителей, рассказал в интервью на радио Sputnik Абхазия Лука Гаделия.
Самые яркие и талантливые молодые музыканты Абхазии играли сочинения Баха, Вивальди, Моцарта, Генделя в сопровождении Государственного камерного оркестра Абхазии и Государственного симфонического оркестра Адыгеи.
Второй Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера открылся в Сухуме премьерой в Абхазском драматическом театре режиссера Мадины Аргун по повести Искандера "Кролики и удавы".
В ходе трехдневного рабочего визита делегации Абхазии во главе с секретарем Совета безопасности Мухамедом Килба в Карачаево-Черкесию стороны обсудили пути взаимодействия.
Выставка современного искусства швейцарских художников в разных жанрах открылась в культурном центре "СКЛАД" в Сухуме во вторник 9 февраля.
Выставка современного искусства швейцарских художников в разных жанрах открылась в культурном центре "СКЛАД" в Сухуме во вторник 9 февраля.
О том, как живет немногочисленная абхазская община в Краснодаре, городе-побратиме Сухума, рассказывает колумнист Sputnik Владимир Бегунов.
Совещание президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с главами районных администраций по вопросам памятников историко-культурного наследия прошло в пятницу 5 января.
Есхат Ахба, один из создателей ансамбль танца и песни "Уарада", играет на аккордеоне, привезенном в XIX веке в Россию из Германии, а позже на Кавказ.
В Кабинете Министров Абхазии состоялась рабочая встреча с делегацией из Карачаево-Черкесии.
В Кабинете Министров Абхазии состоялась рабочая встреча с делегацией из Карачаево-Черкесии, прибывшей в Абхазию с двухдневным визитом 27 января.
Министр культуры и историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия провела встречу с министром культуры Карачаево-Черкесии Мадиной Гоговой в среду 27 января.
Министр культуры и историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия провела встречу с министром культуры Карачаево-Черкесии Мадиной Гоговой в среду 27 января.
Ушел из жизни Народный артист Абхазии, композитор Отар Хунцария. Своими воспоминаниях о нем поделился со Sputnik репатриант из Турции Октаи Чкотуа.
Украшать елку в Европе стали в начале XIX века, спустя несколько десятилетий, она стала популярна и в Америке, став главным атрибутом Рождества. В России обычай украшать в доме ель повсеместно распространился только в конце 1830-х годов. Первым рождественскую ель приказал украсить царь Николай I, а затем и вся знать последовала его примеру.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал государственный список объектов историко-культурного наследия Абхазии 29 декабря.
Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия рассказала в интервью Sputnik о главных событиях уходящего года и новых планах на 2016 год.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.