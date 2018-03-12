Новости по теме лавина

Спасательные работы завершены, в настоящее время спасатели вместе с группой москвичей эвакуируют тело погибшего туриста.
Представитель общественной организации "Нижегородский областной туристский клуб" ранее сообщил, что туристы вышли с ними на связь и сообщили о гибели товарища.
Во время очередного спуска с хребта 45-летний гражданин ФРГ самовольно отклонился от установленного безопасного маршрута катания, съехав в сторону, вследствие чего из-за резкого поворота спровоцировал сход снежной лавины, попав под снег.
Утром в среду в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что примерно в 60 километрах от села Орлик Окинского района Бурятии на местности "Долина вулканов" сошла лавина, под которую попала группа туристов из Москвы.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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