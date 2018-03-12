Новости по теме лето в Абхазии

По сообщению Госгидрометеослужбы Абхазии, в пятницу 13 ноября ожидается облачная погода, временами ливневый дождь с грозой, в горах снег.
По прогнозам синоптиков, в среду территория Абхазии возможна переменная облачность, но дождя не будет.
День Нептуна отпраздновали на набережной Сухума в районе Синопа.
Последний день лета на Синопской набережной в Сухуме провели в компании морского царя Нептуна.
По данным метеорологов Абхазии, на побережье во вторник 1 сентября днем осадков не будет.
Небольшой дождь утром и к вечеру прогнозируют абхазские синоптики в среду 26 августа.
Комитетом по вопросам молодежи и спорта Администрации города Сухум для жителей и гостей столицы будет проведено праздничное развлекательное мероприятие "День Нептуна".
По данным метеорологов Абхазии, на побережье во вторник 25 августа временами будет дождь с грозой.
По прогнозам синоптиков, в течение недели погода в Абхазии будет относительно неустойчивая.
Одна из уникальных достопримечательностей Сухума – Ботанический сад Института ботаники Академии Наук Абхазии. Это один из старейших ботанических садов мира.
По сообщению Госгидрометеослужбы республики, температура воздуха днем в выходные опустится на два градуса.
3D панорама пляжа и окрестностей Пицунды продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
По сообщению синоптиков, 21 августа в Абхазии по-прежнему +35˚С, на море штиль.
Госгидрометеослужба передает, что погода в Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, на побережье - небольшая облачность, без осадков.
Джем-сейшн абхазских и российских музыкантов пройдет в Сухуме во вторник в 20:00.
По прогнозам синоптиков, погода в Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, на побережье - небольшая облачность, без осадков.
Продажа билетов на морское сообщение между Сочи и Абхазией открыта с 17 августа.
В Абхазии расположено пять сталинских дач - на Холодной речке, в Новом Афоне, в поселке Мюссера, в Сухуме и еще одна в заповедном уголке на озере Рица.
По прогнозам Госгидрометеослужбы, в субботу 15 августа территория Абхазии останется под влиянием антициклона, в воскресенье 16 августа ему на смену придет холодный атмосферный фронт.
По данным Госгидрометеослужбы республики, в пятницу на побережье ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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