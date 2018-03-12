Новости по теме писатели

Разговор с Фазилем Искандером в декабре 2015 года у колумниста Sputnik Абхазия получился не самый обычный. Возможно, это было последнее публичное интервью великого писателя и мыслителя. Sputnik публикует текст без сокращений.
О том, как найти дом Чика в Мухусе и об истории дома персидской семьи, волею судьбы навсегда связанной с Абхазией, рассказала Арифа Капба.
Абхазия – аналог бытия человечества, сказал как-то Фазиль Искандер, а это ключ к пониманию его творчества, считает колумнист Sputnik Ибрагим Чкадуа.
В конце минувшей недели в Москве, в Музее серебряного века Московская абхазская диаспора провела памятный вечер в честь столетия поэта и писателя Константина Симонова. О том, какое отношение к Абхазии имеет классик советской литературы рассказал колумнист Sputnik Лев Рыжков.
100-летие друга Абхазии Константина Симонова отметили в Москве.
Советский поэт, писатель, общественный деятель, Константин Симонов родился 100 лет назад, 28 ноября 1915 года. Смотрите на архивных кадрах, как он читает свое стихотворение "Если Бог нас своим могуществом".
По одному тому романа в день будут читать в прямом эфире 8, 9, 10 и 11 декабря. Роман начнут читать в 10 утра по московскому времени. По масштабности эта акция не имеет аналогов в мире — роман будет прочитан от первой до последней страницы.
6-8 сентября 1929 года Абхазию посетил русский писатель Алексей Максимович Пешков, известный под псевдонимом Максим Горький.
Шалодиа Аджинджал скончался на 83 году жизни после продолжительной болезни в понедельник.
Стихотворения, рассказы и переводы 12 молодых авторов литературного клуба "Слово" вошли в сборник "Аӡаӡа арыцқәа" ("Капли росы"), который на днях вышел в Сухуме.
Лауреату премии имени Владимира Короленко и премии имени Николая Гоголя Этери Басария сегодня исполнилось бы 66 лет.
Георгий Гублиа награжден орденом “Ахьдз-апша“ III степени за вклад в развитие художественной литературы и воспитание подрастающего поколения.
К памятнику Народному поэту и писателю Абхазии руководство страны, творческая и научная интеллигенция возложили цветы, школьники прочли стихотворения поэта.
Фазиль Искандер – писатель, воспевший Абхазию.
Фазиль Искандер – прозаик и поэт, живой классик и философ.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.