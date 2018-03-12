Новости по теме поэзия

Цель поэтической эстафеты в рамках проекта Sputnik.Чтения - сближение людей в многополярном, многоцветном мире посредством чтения выдающихся поэтических произведений, затрагивающих важные для всех базовые ценности – любовь, жизнь, красота окружающего мира.
Эстафету проекта Sputnik. Чтения принял замминистра иностранных дел Абхазии Кан Тания, который прочел стихотворение Алексея Гогуа "Пхыдз избеит" (Я увидел сон).
Эстафету проекта Sputnik. Чтения приняла министр культуры Республики Абхазия Эльвира Арсалия, которая прочла стихотворение абхазской поэтессы Саиды Делба.
Эстафету проекта Sputnik. Чтения принял один из лидеров КВН-игр в стране, капитан команды "Нарты из Абхазии" Тимур Тания, который прочел отрывок из баллады Баграта Шинкуба "Аҿырпын"(Свирель).
Впервые в Абхазии стартовал поэтический проект Sputnik.Чтения. Информационное агентство Sputnik Абхазия приняло эстафету от своих коллег из Sputnik Молдова. Абхазскую часть проекта открыл руководитель агентства Инал Лазба.
Солистка Московского музыкального театра "Геликон-Опера", заслуженная артистка России, народная артистка Абхазии Алиса Гицба читает стихотворение Баграта Шинкуба "Исаҳаит ирҳәамҭан ҳабацәа" ("По преданию предков"—ред).
Sputnik Абхазия запустило на абхазской и русскоязычной версиях портала поэтический проект Sputnik.Чтения, в ходе которого известные абхазские политики, общественные деятели, спортсмены и музыканты прочтут произведения выдающихся абхазских поэтов. Sputnik Абхазия принял эстафету от своих коллег из Sputnik Молдова.
Советский поэт, писатель, общественный деятель, Константин Симонов родился 100 лет назад, 28 ноября 1915 года. Смотрите на архивных кадрах, как он читает свое стихотворение "Если Бог нас своим могуществом".
Известные абхазские политики, общественные деятели, спортсмены и музыканты прочтут произведения выдающихся абхазских поэтов в рамках проекта Sputnik.Чтения.
Впервые в Абхазии стартовал поэтический проект Sputnik.Чтения. Информационное агентство Sputnik Абхазия приняло эстафету от своих коллег из Sputnik Молдова. Абхазскую часть проекта открыл руководитель агентства Инал Лазба.
Абхазские поэты и любители поэзии отметили 216-ый день рождения Александра Пушкина во вторник 9 июня.
В Сухуме состоялся творческий вечер поэтессы, журналиста и драматурга из Кабардино-Балкарии Зарины Кануковой. Корреспондент "Sputnik Абхазия" Бадрак Авидзба прочитал на кабардинском языке ее стихотворение "Дай колоску промолвить свое имя".
Зарина Канукова — автор пяти сборников стихотворений на кабардинском языке: "Игры в прятки", "Бусы с неба", "Ты и Я", "Адыгское село". Ей принадлежит сборник стихов на русском языке "Тонкие связи".
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