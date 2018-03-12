Новости по теме пресс-конференции

О пути выхода из религиозного раскола в Абхазии рассказал Протоиерей Якимчук.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной большой пресс-конференции в Москве заявил, что в расследовании сексуального преступления против российской девочки в Германии должна восторжествовать справедливость.
Президент РФ Владимир Путин в одиннадцатый раз провел большую пресс-конференцию. Глава государства ответил на вопросы об отношениях с Турцией и Украиной, авиабазах в Сирии и экономической ситуации в стране.
Sputnik Абхазия покажет большую пресс-конференцию Владимира Путина в прямом эфире.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире ответил на вопросы журналистов российских телеканалов.
Татарстан — крупный производитель полимера, бытовой химии и автомобилей, которые мы могли бы поставлять в Абхазию, отметил Рустам Минниханов.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию для абхазских СМИ в среду 9 сентября.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию для абхазских СМИ в среду 9 сентября.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба прокомментировал ситуацию с подписанием межправительственных соглашений, предусмотренных Договором о союзничестве и стратегическом партнерстве с Российской Федерацией.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию для абхазских СМИ в среду 9 сентября.
Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, отвечая на вопрос грузинского корреспондента, отметил, что пребывание российских военных баз в Южной Осетии и Абхазии способствует "восстановлению мира на Южном Кавказе".
Премьер-министр Республики Абхазия Артур Миквабия дал пресс-конференцию на тему социально-экономического положения в стране.
Премьер-министр республики Абхазия Артур Миквабия дал пресс-конференцию на тему социально-экономического положения в стране.
Пресс-конференция Рауля Хаджимба прошла в субботу, 16 мая.
Премьер-министр Абхазии Артур Миквабия на пресс-конференции в среду рассказал журналистам о проблемах, которые имеют место на российско-абхазской границе в преддверии курортного сезона.
Премьер-министр Абхазии Артур Миквабия на пресс-конференции в среду рассказал журналистам о текущей экономической ситуации в стране.
Президиум Верховного Cуда Абхазии ответил на вопросы представителей средств массовой информации республики в ходе пресс-конференции, состоявшейся в АРСМИРА.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопросы радиослушателей по основным проблемам международной политики в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы" и "Говорит Москва".
Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в ходе беседы с Маргаритой Симоньян, Сергеем Доренко и Алексеем Венедиктовым ответит на вопросы по актуальным темам внешней политики и международных отношений. читатели Спутников смогут задать вопросы
Министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба сказал на пресс-конференции во вторник, что бескомпромиссная внутриполитическая борьба в Грузии отражается на поведении грузинской стороны на Женевских дискуссиях.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.