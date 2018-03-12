Новости по теме проверки

Врач по гигиене питания Республиканской санитарно-эпидемиологической станции Минздрава Абхазии Татьяна Торопова рассказала Sputnik, что проверка объектов общественного питания на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам начнется с середины апреля.
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