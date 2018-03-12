Новости по теме события

Проект создан на основе серии фотографий Валерия Мельникова, получившей множество международных наград. Фотокорреспондент сделал свои иллюстрации в Луганской области Украины летом 2014 года.
О встречах, жизненных историях, приобретенном опыте, не серых буднях и прочих событиях 2015 года вспоминает корреспондент SputnikАбхазия Саид Барганджия.
Чего ждут в Абхазии в новом году? По результатам новогоднего опроса жителей столицы Sputnik составил список наиболее ожидаемых событий в следующем году.
Sputnik Абхазия вспоминает основные события и происшествия уходящего года
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.