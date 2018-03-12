Новости по теме соревнования

Соревнования по боксу среди юношей стартовали в столице Абхазии в субботу 16 апреля.
Открытый чемпионат и первенство Ставропольского края по кикбоксингу проходил с 3 по 5 декабря.
Российским легкоатлетам могут запретить участвовать в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала. Поводом для расследования WADA стали сообщения немецкого канала ARD и британской газеты Sunday Times, где утверждалось, что у 80% российских медалистов крупных турниров с 2001 по 2012 годы были подозрительные допинг-пробы.
Даты проведения были обговорены непосредственно с руководством ConIFA, сообщил член оргкомитета Астамур Адлейба.
Третий тур соревнований Открытого Первенства Южного федерального округа по настольному теннису прошел в Славянске-на-Кубани с 31 октября по 4 ноября.
Соревнования на Кубок Абхазии по эндуро на мотоциклах и Кубок мотоциклетной федерации России проходили в Абхазии в течение двух дней.
Соревнования на Кубок Абхазии по эндуро на мотоциклах и Кубок мотоциклетной федерации России проходили в Абхазии в течение двух дней.
Соревнования на Кубок Абхазии по эндуро на мотоциклах и Кубок мотоциклетной федерации России начались в столице Абхазии.
Соревнования, демонстрирующие головокружительные мототрюки и гонки на мотоциклах на пляже и в горах, пройдут в республике 31 октября и 1 ноября 2015 года.
Чемпионат мира по самбо среди мастеров в Израиле будет проходить с 23 по 25 октября.
Спортсмены из Абхазии примут участие в турнире по вольной борьбе, настольному теннису, каратэ киокусинкай и дзюдо.
Кикбоксеры из Абхазии принимали участие в Открытом Кубке мира "Диамонд" в Анапе с 22 по 27 сентября.
В первом международном чемпионате Абхазии по ловле рыбы спиннингом с берега приняли участие 11 команд, среди них четыре абхазские команды и представители Краснодарского края и Липецка.
Соревнования по морской рыбалке, организованные Федерацией рыболовного и охотничьего спорта Республики Абхазия, состоялись в Пицунде.
В Абхазии впервые прошли соревнования по джип-триалу “Гума 2015”.
Абхазские спасатели приняли участие в Международном форуме пожарных и спасателей, который прошел 11 сентября в городе Ногинск Московской области.
Соревнования по джип-триалу "Гума 2015" прошли в селе Каман Сухумского района.
Соревнования по джип-триалу "Гума-2015" с участием порядка 30 экипажей из Абхазии и России пройдут 11-12 сентября в селе Гума Сухумского района Абхазии.
Абхазские спасатели примут участие в Международном форуме пожарных и спасателей, который пройдет 11 сентября в городе Ногинск Московской области.
Две трассы для автогонок по джип-триалу, которые пройдут в селе Гума Сухумского района Абхазии 11 и 12 сентября, практически готовы.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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