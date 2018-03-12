Новости по теме соревнования

Российским легкоатлетам могут запретить участвовать в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала. Поводом для расследования WADA стали сообщения немецкого канала ARD и британской газеты Sunday Times, где утверждалось, что у 80% российских медалистов крупных турниров с 2001 по 2012 годы были подозрительные допинг-пробы.