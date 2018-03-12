Новости по теме Иран

Смотрите нашу фотоленту, где запечатлена повседневная жизнь в таких иранских городах, как Исфахана, Шираз, Тус и Тегеран.
Министр нефти Ирана Бижан Зангане обозначил условие при котором Тигиран поддержит заморозку добычи нефти.
Предпринятый шаг направлен на то, чтобы обезопасить иранских производителей на фоне напряженных отношений между Турцией и Россией.
На переговорах среди других вопросов обсуждалась важность ответа на "вмешательство Ирана во внутренние дела государств".
Нимр ан-Нимр оправдывал и финансировал терроризм, а также участвовал в террористических нападениях, заявил глава внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии.
Соответствующий документ опубликован в официальном журнале Евросоюза. Решение выполняется с 16 января 2016 года, после сообщения МАГАТЭ о выполнении Ираном его обязательств.
Национальная служба по карантину и защите растений Ирана направит Россельхознадзору интересующую информацию, а также в течение ближайших суток проведет работу по подтверждению подлинности всех фитосанитарных документов, направленных для авторизации Россельхознадзором.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана отмечал, что Тегеран неоднократно принимал меры по снижению напряженности в отношениях с Эр-Риядом, однако власти Саудовской Аравии оказались "глухи" к призывам.
По договору средства пойдут на электрификацию железных дорог и строительство теплоэлектростанций в Иране.
Взаимодействие в сфере урегулирования региональных проблем, сотрудничество по вопросам безопасности, в военной и научно-технической сферах будут обсуждаться в ходе визита Дмитрия Рогозина в Иран.
В Министерстве обороны Ирана заявили, что распространенные западными СМИ слухи об упавших на территорию Ирана крылатых ракетах РФ - акт психологической войны.
Взаимодействие России, Сирии, Ирана и Ирака в борьбе с терроризмом позволит добиваться “реальных результатов”, уверен президент Сирии Башар Асад.
Предприятие, согласно сообщениям телеканала Fox News со ссылкой на данные западных спецслужб, организовано в Багдаде.
В "черный список" попали, в частности, тульское Конструкторское бюро приборостроения, корпорация "МиГ", "Рособоронэкспорт". Под действие санкций попадают также дочерние структуры и подразделения предприятий.
Переговоры спецпосланника США по Сирии Майкла Ратни и российских дипломатов, длившиеся более трех часов, завершились в субботу. Члены американской делегации от комментариев прессе воздержались.
Хотя Соединенные Штаты много говорят о международном праве, у них приоритет национального права, и международное для них - понятие относительное, отметил вице-президент ПИР-Центра Евгений Бужинский.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не намерен вести диалог с США по вопросам международной политики, а переговоры по атомной программе были "исключением".
Как заявил иранский источник, близкий к переговорам, со вчерашнего дня западные партнеры по "шестерке" изменили и ужесточили свою позицию. Также им стало сложнее координироваться между собой, добавил он.
На переговорах в Вене есть понимание, что основная часть санкций против Тегерана будет сниматься, но остается одна большая проблема - вопрос оружейного эмбарго, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Иран и "шестерка" международных посредников - Россия, США, Китай, Германия, Франция, Великобритания - работают над всеобъемлющим соглашением по урегулированию ядерной программы Тегерана. Очередной дедлайн для утверждения документа - 7 июля.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.