Новости по теме Швеция

Генсек НАТО в своем докладе утверждает, что Россия в ходе своих крупномасштабных военных учений отрабатывала возможные ядерные бомбардировки стран-членов и партнеров НАТО. Йенс Столтенберг в качестве примера приводит 2013 год, когда, по его словам, Россия провела 18 крупномасштабных учений.
Пожарные прибыли на место около 4.00 мск, горела лишь одна комната первого этажа здания и поэтому пожар остановили быстро. Здание было пустым, поэтому пострадавших нет.
Лауреатом премии по экономике за "анализ потребления, бедности и благосостояния" стал англо-американский ученый Энгус Дитон.
Писательница Светлана Алексиевич стала первым белорусским автором, удостоенным престижной международной премии по литературе.
Премии удостоены ученые Артур Б. Макдональд (Канада) и Такааки Каита (Япония), объявил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.
Джулиан Ассанж получил известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов.
Высокопоставленный шведский дипломат вынужден покинуть Россию, сообщил представитель МИД Швеции Йохан Телель. По его словам, это отразится на дипломатических отношениях между двумя странами.
Шведские политологи считают, что членство Швеции в НАТО может ухудшить международную обстановку.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подозревается в Швеции в изнасиловании и сексуальных домогательствах. С 2012 года он укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне.
Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем заявила, что пограничную службу ЕС Frontex нужно развивать. Многие иммигранты, добирающиеся до итальянского берега на лодках из Ливии, терпят бедствие и погибают. По данным Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, с начала года в Средиземном море погибли 950 человек.
Новостное мультимедийное агентство Sputnik объявило о запуске информационного портала на шведском языке.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.