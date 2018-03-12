Новости по теме Федерация шахмат Абхазии

XII шахматный Фестиваль “Абхазия OPEN - 2015” продолжился турниром “Гудаута OPEN”. Руководством Федерации шахмат Абхазии было принято решение о том, чтобы все участники осуществляли взнос в размере одной тысячи рублей.
Президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба рассказал в интервью корреспонденту Sputnik о проблемах и перспективах развития интеллектуального спорта.
Абхазский шахматист из Гагры стал тринадцатым из 700 участников на Международном шахматном фестивале "Moscow open 2015".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.