Новости по теме Instagram

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров восстановил свой аккаунт в Instagram, взломанный турецкими хакерами.
Неизвестные опубликовали на странице в социальной сети министра связи и массовых коммуникаций Росии Николая Никифорова изображения с турецким флагом и самолетом.
Пользователи, желающие просматривать фотографии и видеоролики, которые публикует глава Чечни, должны будут попросить разрешения у владельца аккаунта.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.