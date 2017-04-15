01:10 16 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Частицу Благодатного огня доставили в Сухумский кафедральный собор

Частицу Благодатного огня доставили в Сухумский кафедральный собор

© Sputnik.
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (43)
45430

Во всех православных храмах Абхазии проходят пасхальные богослужения в ночь с субботы на воскресенье.

СУХУМ, 15 апр — Sputnik, Бадрак Авидзба. Частицу Благодатного огня, сошедшего в Храме Воскресенья Христова в субботу 15 апреля, доставили в Сухумский кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы.

Встретить главный праздник Православной Церкви — Пасху в Сухумский кафедральный пришли сотни верующих. 

"Для меня, как и для всех христиан по всему миру, сегодня большой праздник. Нашу радость дополняет возможность получить частичку Благодатного огня напрямую из Иерусалима, за что большое спасибо группе паломников из Абхазии и организаторам паломнической поездки. Вообще я заметила, что с каждым годом людей, тянущихся к церкви, осознающих великую силу веры, становится все больше. Верю, что это может только положительно влиять на обстановку в обществе, — считает прихожанка храма Ирина.

Группа паломников из Абхазии в преддверии Светлого праздника Пасхи отправилась в Иерусалим за Благодатным огнем.

В пятницу 14 апреля паломники из Абхазии пронесли крест и икону Святого великомученика Евстафия Апсилького и апостола Симона Кананита крестным путем от Претории до Голгофы в Иерусалиме. 

Абхазские паломники с Благодатным огнем выехали из Иерусалима в Абхазию
© Sputnik. Роберт Джопуа
Абхазские паломники с Благодатным огнем выехали из Иерусалима в Абхазию

В среду 12 апреля Абхазские паломники посетили Храм Рождества Христова в Вифлееме и причастились на литургии Великой среды. Далее пилигримы переместились в лавру Феодосия Великого, где молились перед иконой преподобного, который учредил устав и был родоначальником палестинского монашества, жившего общинами. К вечеру паломники Абхазии побывали в Хевроне, на участке Русской Духовной Миссии, где расположен Мамврийский дуб, возле него прочитали библейское повествования о том, как Господь явился Аврааму в дубраве Мамре. 

Вместе с тысячами паломников со всего мира во вторник 11 апреля в реку Иордан окунулись и абхазские пилигримы

В понедельник 10 апреля абхазские паломники встретились с патриархом Иерусалимским Феофилом III.  Патриарху вручили картину с изображением мужского монастыря в Новом Афоне. Он обещал помолиться за Абхазию, ее жителей и руководство страны. Паломники из Абхазии также побывали в гостях у черкесов, проживающих в населенном пункте Кфар-Кама в Северном округе Израиля. Им показали музей, в котором хранится очень много экспонатов, оставшихся от предков черкесов, ныне проживающих в Израиле.

В воскресенье 9 апреля паломническая группа абхазских верующих посетила Кану Галилейскую, откуда был родом апостол Симон Кананит. Именно на свадьбе Симона Кананита Господь совершил свое первое чудо, превратив воду в вино. По словам абхазских паломников, быть на этой земле — большая радость, потому что Симон Кананит просветил абхазов Благой вестью.

В день Воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря в субботу 8 апреля абхазские паломники совершили два крестных хода. Первый крестный ход был совершен в Вифании, второй от Виффагии к Иерусалиму. В Лазареву субботу, которая еще называется "малой Пасхой", Церковь вспоминает, как Иисус Христос воскресил из мертвых своего друга Лазаря, скончавшегося за четыре дня до этого события.

Православные верующие христиане молятся вокруг гробницы Иисуса в храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима
© AFP/ THOMAS COEX
Паломники из Абхазии вместе с тысячами христиан молятся о Благодатном огне

В первый день пребывания в Иерусалиме, в праздник Благовещения 7 апреля, паломники посетили Храм Гроба Господня.

Около 30 абхазских паломников отправились в Иерусалим накануне Пасхи. Молебен о путешествующих состоялся в кафедральном соборе Сухума перед отъездом паломников в Иерусалим.

Настоятель храма Ильи пророка в поселке Агудзера иерей Далмат (Гопия), который, как и в прошлом году, возглавил группу абхазских паломников, отметил, что посещение Иерусалима — это большое счастье для каждого православного.

Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (43)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министр просвещения Молдовы Корина Фусу
    И здесь денег нет

    Министерство просвещения Молдовы попросило учителей, требующих повышения зарплаты, отказаться от всеобщей забастовки.

  • Андрей Грозин
    Работать надо

    С террористической угрозой в Центральной Азии нужно бороться с помощью интеграции и созданием рабочих мест, считает эксперт.

  • Литовские военные в Афганистане, фото с места событий
    Литовская сила

    Литва намерена расширить военное представительство в афганской миссии НАТО "Решительная поддержка" до 29 человек.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Пять вечеров
"Пять вечеров" в Сухуме: начало
Горло болело: Лера вышла в полуфинал Ты супер! и поделилась эмоциями
Горло болело: Лера вышла в полуфинал "Ты супер!" и поделилась эмоциями
Обзор цен на сухумском рынке
Обзор цен на Cухумском рынке

Соцсети

Sputnikabkhazia