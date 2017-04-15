Частицу Благодатного огня доставили в Сухумский кафедральный собор

СУХУМ, 15 апр — Sputnik, Бадрак Авидзба. Частицу Благодатного огня, сошедшего в Храме Воскресенья Христова в субботу 15 апреля, доставили в Сухумский кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы.

Встретить главный праздник Православной Церкви — Пасху в Сухумский кафедральный пришли сотни верующих.

"Для меня, как и для всех христиан по всему миру, сегодня большой праздник. Нашу радость дополняет возможность получить частичку Благодатного огня напрямую из Иерусалима, за что большое спасибо группе паломников из Абхазии и организаторам паломнической поездки. Вообще я заметила, что с каждым годом людей, тянущихся к церкви, осознающих великую силу веры, становится все больше. Верю, что это может только положительно влиять на обстановку в обществе, — считает прихожанка храма Ирина.

Группа паломников из Абхазии в преддверии Светлого праздника Пасхи отправилась в Иерусалим за Благодатным огнем.

В пятницу 14 апреля паломники из Абхазии пронесли крест и икону Святого великомученика Евстафия Апсилького и апостола Симона Кананита крестным путем от Претории до Голгофы в Иерусалиме.

© Sputnik. Роберт Джопуа Абхазские паломники с Благодатным огнем выехали из Иерусалима в Абхазию

В среду 12 апреля Абхазские паломники посетили Храм Рождества Христова в Вифлееме и причастились на литургии Великой среды. Далее пилигримы переместились в лавру Феодосия Великого, где молились перед иконой преподобного, который учредил устав и был родоначальником палестинского монашества, жившего общинами. К вечеру паломники Абхазии побывали в Хевроне, на участке Русской Духовной Миссии, где расположен Мамврийский дуб, возле него прочитали библейское повествования о том, как Господь явился Аврааму в дубраве Мамре.

Вместе с тысячами паломников со всего мира во вторник 11 апреля в реку Иордан окунулись и абхазские пилигримы.

В понедельник 10 апреля абхазские паломники встретились с патриархом Иерусалимским Феофилом III. Патриарху вручили картину с изображением мужского монастыря в Новом Афоне. Он обещал помолиться за Абхазию, ее жителей и руководство страны. Паломники из Абхазии также побывали в гостях у черкесов, проживающих в населенном пункте Кфар-Кама в Северном округе Израиля. Им показали музей, в котором хранится очень много экспонатов, оставшихся от предков черкесов, ныне проживающих в Израиле.

В воскресенье 9 апреля паломническая группа абхазских верующих посетила Кану Галилейскую, откуда был родом апостол Симон Кананит. Именно на свадьбе Симона Кананита Господь совершил свое первое чудо, превратив воду в вино. По словам абхазских паломников, быть на этой земле — большая радость, потому что Симон Кананит просветил абхазов Благой вестью.

В день Воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря в субботу 8 апреля абхазские паломники совершили два крестных хода. Первый крестный ход был совершен в Вифании, второй от Виффагии к Иерусалиму. В Лазареву субботу, которая еще называется "малой Пасхой", Церковь вспоминает, как Иисус Христос воскресил из мертвых своего друга Лазаря, скончавшегося за четыре дня до этого события.

© AFP/ THOMAS COEX Паломники из Абхазии вместе с тысячами христиан молятся о Благодатном огне

В первый день пребывания в Иерусалиме, в праздник Благовещения 7 апреля, паломники посетили Храм Гроба Господня.

Около 30 абхазских паломников отправились в Иерусалим накануне Пасхи. Молебен о путешествующих состоялся в кафедральном соборе Сухума перед отъездом паломников в Иерусалим.

Настоятель храма Ильи пророка в поселке Агудзера иерей Далмат (Гопия), который, как и в прошлом году, возглавил группу абхазских паломников, отметил, что посещение Иерусалима — это большое счастье для каждого православного.