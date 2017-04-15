Паломники из Абхазии вместе с тысячами христиан молятся о Благодатном огне

СУХУМ, 15 апр — Sputnik. Десятки тысяч христиан со всего мира собрались на улицах Старого Иерусалима в ожидании Благодатного огня, который ежегодно загорается накануне православной Пасхи в Кувуклии — часовне над Гробом Господним в иерусалимском храме Воскресения Христова (Гроба Господня), собщает РИА Новости.

Паломники приходят в Старый город с самого раннего утра. Основная часть верующих проходит через Яффские ворота.

© Sputnik. Илона Хварцкия Единое Воскресение

Полиция и военные дежурят по периметру стен Старого Иерусалима, возле каждых ворот в город установлено несколько рядов кордонов. Члены делегаций проходят по специальным именным пропускам, их дизайн ежегодно меняется, дабы избежать подделок. Одними из первых в город пропускают телевизионные группы и фотографов.

Верующие стекаются к храму Гроба Господня с лампадами и "пасхалами" — пучками из 33 свеч, по числу лет жизни Иисуса Христа. По всему Старому городу пучки свечей продают проживающие здесь арабы.

В этом году Пасху в один день отмечают христиане всех конфессий. Большинство паломников прибыло в святой для них город накануне в пятницу. Верующие собираются группами по 100-200 человек.

Паломники из Абхазии

Группа паломников из Абхазии в преддверии Светлого праздника Пасхи отправилась в Иерусалим за Благодатным огнем.

В пятницу 14 апреля абхазские паломники Абхазии пронесли крест и икону Святого великомученика Евстафия Апсилького и апостола Симона Кананита крестным путем от Претории до Голгофы в Иерусалиме.

В среду 12 апреля Абхазские паломники посетили Храм Рождества Христова в Вифлееме и причастились на литургии Великой среды. Далее пилигримы переместились в лавру Феодосия Великого, где молились перед иконой преподобного, который учредил устав и был родоначальником палестинского монашества, жившего общинами. К вечеру паломники Абхазии побывали в Хевроне, на участке Русской Духовной Миссии, где расположен Мамврийский дуб, возле него прочитали библейское повествования о том, как Господь явился Аврааму в дубраве Мамре.

Вместе с тысячами паломников со всего мира во вторник 11 апреля в реку Иордан окунулись и абхазские пилигримы.

© Sputnik. Джопуа Роберт Харазия и Алания присоединились к абхазским паломникам в Иерусалиме

В понедельник 10 апреля абхазские паломники встретились с патриархом Иерусалимским Феофилом III. Патриарху вручили картину с изображением мужского монастыря в Новом Афоне. Он обещал помолиться за Абхазию, ее жителей и руководство страны. Паломники из Абхазии также побывали в гостях у черкесов, проживающих в населенном пункте Кфар-Кама в Северном округе Израиля. Им показали музей, в котором хранится очень много экспонатов, оставшихся от предков черкесов, ныне проживающих в Израиле.

В воскресенье 9 апреля паломническая группа абхазских верующих посетила Кану Галилейскую, откуда был родом апостол Симон Кананит. Именно на свадьбе Симона Кананита Господь совершил свое первое чудо, превратив воду в вино. По словам абхазских паломников, быть на этой земле — большая радость, потому что Симон Кананит просветил абхазов Благой вестью.

В день Воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря в субботу 8 апреля абхазские паломники совершили два крестных хода. Первый крестный ход был совершен в Вифании, второй от Виффагии к Иерусалиму. В Лазареву субботу, которая еще называется "малой Пасхой", Церковь вспоминает, как Иисус Христос воскресил из мертвых своего друга Лазаря, скончавшегося за четыре дня до этого события.

В первый день пребывания в Иерусалиме, в праздник Благовещения 7 апреля, паломники посетили Храм Гроба Господня.

Около 30 абхазских паломников отправились в Иерусалим накануне Пасхи. Молебен о путешествующих состоялся в кафедральном соборе Сухума перед отъездом паломников в Иерусалим.

Настоятель храма Ильи пророка в поселке Агудзера иерей Далмат (Гопия), который, как и в прошлом году, возглавил группу абхазских паломников, отметил, что посещение Иерусалима — это большое счастье для каждого православного.

Абхазские паломники планируют в канун Пасхи привезти из Иерусалима в республику частицу Благодатного огня. Как и в прошлом году, поездку в Иерусалим организовывает Фонд имени Святого Апостола Симона Кананита и Святого мученика Евстафия Апсильского. Финансовую поддержку Фонду оказали меценаты Беслан Эшба, Юрий Алания, Михаил Чалмаз и администрация Сухума.