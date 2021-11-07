https://sputnik-abkhazia.ru/20211107/sputnik-nedeli-popravki-v-byudzhet-aktsiya-protesta-i-qr-kody-1036230939.html

Sputnik недели: поправки в бюджет, акция протеста и QR-коды

Sputnik недели: поправки в бюджет, акция протеста и QR-коды

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 1 по 7 ноября. 07.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-07T20:20+0300

2021-11-07T20:20+0300

2021-11-07T20:20+0300

в абхазии

абхазия

аслан бжания

проблемы энергетической отрасли в абхазии

парламент абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

вакцинация от covid-19 в абхазии

стрельба в сухуме 30 сентября

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Президент Абхазии Аслан Бжания восстановил в должности министра внутренних дел Дмитрия Дбар после инцидента на набережной Сухума 30 сентября, после этого в столице прошла акция протеста ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, стало известно, что Абхазия в ноябре ожидает очередную партию Спутник V, а между тем в стране началась вакцинация от сезонного гриппа.Сария Кварацхелия, SputnikАкция протеста и две резолюцииОдной из самых актуальных тем остается инцидент, произошедший на набережной Махаджиров 30 сентября между депутатом Парламента Гарри Кокая, ветеранами Отечественной войны народа Абхазии и сотрудниками МВД. История получила развитие после того, как 2 ноября президент страны Аслан Бжания восстановил в должности министра внутренних дел Дмитрия Дбар. 4 ноября на площади у Драмтеатра в Сухуме прошел митинг ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и их сторонников.Ветераны и лидеры оппозиции приняли резолюцию с требованием отставки главы МВД после резонансного конфликта между правоохранителями и ветеранами из села Адзюбжа с участием депутата Парламента Гарри Кокая. Аслан Бжания принял делегацию ветеранов, он сказал, что дело находится в Генеральной прокуратуре, и оно может решаться только в правовом поле. Свое решение о восстановлении Дбар в должности он оставил неизменным. После этого протестующие приняли новую резолюцию, в которой объявили о подготовке к более массовой акции, где потребуют отставки президента Аслана Бжания, и завершили митинг.5 ноября депутаты Народного Собрания Абхазии Гарри Кокая и Алмасхан Ардзынба направили жалобу в Кассационной коллегию жалобы на заключения судебной коллегии Верховного суда Абхазии. Ранее суд усмотрел в действиях депутатов признаки преступления - у Гарри Кокая хулиганство и оскорбление представителя власти, а у Алмасхана Ардзинба - хулиганство и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.По мнению самих же депутатов, Верховный суд вынес решение в нарушении материального и процессуального законодательства Абхазии без учета всех обстоятельств происшествия, а только на основании доводов представления Генеральной прокуратуры.QR-коды и ожидание "Спутник-V"5 ноября Минздрав Абхазии презентовал платформу для выдачи вакцинированным гражданам электронной версии сертификата о вакцинации c QR- кодом. В "кабинете" будут указаны данные о дате вакцинации и медучреждении, в котором она была произведена. Там же можно скачать QR-код для того, чтобы в дальнейшем его распечатать или использовать в электронном формате. В электронной версии кода зашифрована информация об уникальном номере сертификата о вакцинации и есть ссылка на страницу Минздрава, в которой отображены все данные. Срок действие QR-кода – один год. Однако, как отметил Барциц, при ухудшении эпидситуации в стране Минздрав оставляет за собой право сократить срок его действия.Между тем стало известно о том, что республика ожидает поступление в ноябре партии российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в количестве шести тысяч доз. Министр здравоохранения Эдуард Бутба также рассказал, что завершили переговоры по логистическому контракту на поставку 30 тысяч доз “Спутника-V”.На уходящей неделе в Абхазии началась и вакцинация от сезонного гриппа. Министерство здравоохранения Абхазии завезло российскую вакцину для профилактики гриппа "Гриппол Плюс". Как сообщила в эфире радио Sputnik главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, прививаться вакциной можно от шести месяцев, она без консервантов, в ее состав входит полиоксидоний, который позволяет выработать иммунитет за более короткий срок. Скорик также отметила, что вакцина показана лицам старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями и даже аллергикам (за исключением аллергии на куриный белок). Пройти иммунизацию можно в районных поликлиниках и больницах.Итоги поездки в МосквуДесятая рабочая поездка президента Абхазии Аслана Бжания в Москву началась 25 октября.2 ноября Бжания подвел итоги поездки в интервью Абхазскому телевидению.Заседание сессии Парламента3 ноября в Парламенте Абхазии прошло заседание сессии.Депутаты приняли в окончательном чтении поправки в закон "О республиканском бюджете на 2021 год".По словам депутата Натали Смыр, 90 миллионов рублей в проекте изменений в бюджет были предусмотрены на погашение задолженностей по судебным решениям Арбитражного суда. Однако парламентский комитет эти изменения в окончательный проект поправок не включил.Парламент также принял постановление "Об определении суммы средств на содержание Контрольной палаты Абхазии на 2022 год". Смета принята в размере 34 миллионов 744 тысяч рублей.На том же заседании была утверждена сметуа аппарата Уполномоченного по правам человек на 2022 год. Смета составила четыре миллиона 870 тысяч рублей. Сумма идентична смете 2021 года.По словам Натали Смыр, депутаты приняли решение не увеличивать ее на 500 тысяч рублей, как это было заявлено.Проекты для сельского хозяйстваДевять проектов по развитию сельского хозяйства в 2021 году утвердили в Сухумском районе. На их реализацию выделено 2 730 820 рублей.Жители района, участвующие в программе, в основном представили проекты по закладке цитрусовых насаждений, фейхоа, хурмы и голубики.Финансовые средства не будут выдавать участникам проектов. Администрация района наймет специалистов, которые выполнят все необходимые работы и передадут готовые сады жителям.Энергетика и борьба с майнингом С 28 октября в восточной части Абхазии и части Сухума действует график веерных отключений электричества по ВЛ-110 "Шешелети-1".Изменения коснулись двух подстанций:Государственный комитет Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию продлил срок ограничений на доступ в интернет для добычи криптовалют и начал блокировать VPN в республике в начале октября 2021 года.Однако, как рассказал Sputnik директор оперативно-технического управления "Черноморэнерго" Руслан Кварчия, блокировка VPN не принесла ожидаемого эффекта для энергетики республики. Сотрудниками Службы госбезопасности совместно с представителями "Черноморэнерго" и Госстандарта в селе Адзюбжа Очамчырского района на территории тепличного хозяйства была выявлена действующая майнинговая ферма.На ферме обнаружили 77 аппаратов по добыче криптовалют. Оборудование различной модификации было незаконно подключено к трансформатору тепличного хозяйства.Пополнение в "Прайде"За последние две недели в парке Львов в Гудаутском районе появились на свет три львенка. Сначала родилась львица, которую назвали Рицей, но мать отказалась ее выкармливать, эта миссия перешла к сотрудникам парка.А в начале недели произошло уникальное событие, от самки Сары родились сразу два львенка, которых она самостоятельно кормит и никого к ним не подпускает.Сейчас в парке живут 11 взрослых зверей и три львенка. Помимо них, в "Прайде" также содержатся верблюды, буйволы, страусы, пони, лошади, бараны, ослы, козы.

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абхазия, аслан бжания, проблемы энергетической отрасли в абхазии, парламент абхазии, мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация от covid-19 в абхазии, стрельба в сухуме 30 сентября