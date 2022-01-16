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Sputnik недели: мера пресечения участникам митинга, снег и новый веер
Sputnik недели: мера пресечения участникам митинга, снег и новый веер
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее значимых событий в республике с 10 по 16 января. 16.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-16T20:10+0300
2022-01-16T20:18+0300
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На уходящей неделе в Абхазии произошло немало событий, заслуживающих внимание – Сухумский городской суд избрал меру пресечения для участников несанкционированного митинга, который прошел 21 декабря, стало известно, где и когда состоится Чемпионат Европы по футболу под эгидой ConIFA, сразу в нескольких частях Сухума и Сухумском районе ввели график веерных отключений света.SputnikМера пресечения для участников митинга23 декабря Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках в столице Абхазии во время митинга оппозиции 21 декабря. В рамках предварительного расследования по этому делу в начале января были задержаны пятеро граждан. 11 января Сухумский городской суд избрал меру пресечения для двоих подозреваемых - Батала Цвижба и Аслана Тания. В отношении Цвижба была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 15 суток - до 22 февраля.В отношении подозреваемого Аслана Тания сторона защиты ходатайствовала об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, так как у него проблемы со здоровьем. Однако по решению судьи, Тания заключили под стражу на 15 дней до 23 января.Адвокаты обвиняемых заявили, что будут обжаловать решение в Кассационной коллегии Верховного суда. Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана лишь для Рамаза Джопуа. Он пробудет под арестом до 22 марта.Судебное заседание об избрании меры пресечения в отношении еще одного участника протестов в Сухуме Анрика Инапшба было перенесено из-за его плохого самочувствия. В зале суда Инапшба стало плохо, пришлось вызывать скорую помощь.Было отложено и рассмотрение меры пресечения в отношении пятого задержанного - Баграта Сурмава. Сторона защиты огласила ходатайство о том, что из-за праздничных дней адвокаты не успели собрать и заверить документы, характеризующие их подзащитного.Вечером 13 января представители оппозиции обратились в прокуратуру города Сухум с повинной, заявив о своем участии в акции протеста, прошедшей в столице 21 декабря 2021 года."В связи с поданными заявлениями, органом предварительного следствия упомянутые граждане были допрошены в качестве свидетелей, однако факт организации массовых беспорядков, либо своего участия в массовых беспорядках, имевших место у комплекса правительственных зданий в тот же день, 21 декабря 2021 года, не подтвердили. Между тем, статья 141 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия (явка с повинной) предполагает добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении", - сообщила позже пресс-служба Генпрокуратуры.Новогодний турпотокЗа первые десять дней 2022 года Рицинский реликтовый национальный парк посетили 13 284 туриста, а Новоафонскую пещеру – 9 414 туристов.Ранее директор Рицинского парка Адамур Багателия сообщал Sputnik, что достопримечательность с 1 по 3 января посетили около девяти тысяч человек. По его словам, за аналогичный период прошлого года парк посетило практически такое же количество людей.Рицинский реликтовый национальный парк и Новоафонская пещера – наиболее популярные туристические места среди туристов, посещающих Абхазию как зимой, так и летом.Ситуация с COVID-19В республике продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией, согласно последним данным, общее число выявленных случаев COVID-19 в Абхазии составляет – 38768. Из этого числа 32539 человек выздоровели и 569 умерли.В медицинских учреждениях продолжается вакцинация, так, по информации от 11 января, более 350 человек ревакцинировались в Сухуме с начала года. Со 2 января первый компонент "Спутника V" получили 6 человек, а второй компонент - 120 человек.Больше всего спросом пользуется "Спутник Лайт", именно его выбирают для ревакцинации. В Сухуме с начала вакцинации "Спутником Лайт" привились 2600 человек, "Спутником V" - 5250 человек.Встреча в Общественной палате12 января состоялась встреча представителей общественного движения ветеранов Отечественной войны "Амцахара" и ветеранской организации "Аруаа" с членами Общественной палаты Абхазии.Встречу, прошедшую по инициативе Общественной палаты, прокомментировали член ОП Сократ Джинджолия и представители двух партий.По словам Джинджолия, между сторонами состоялся "полезный обмен мнениями"."Люди старались выработать пути, которые сблизили бы наше общество, чтобы все силы общества были направлены на пользу нашего государства", – сказал он.Как рассказал представитель ветеранской организации "Аруаа" Ахра Бжания, участники встречи сошлись во мнении, что для преодоления кризисной ситуации в республике необходим диалог и дорожная карта. Секретарь политсовета партии "Амцахара" Зураб Адлейба отметил, что между членами партий были заложены основы диалога.Футбол в НиццеНа уходящей неделе Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) сообщила, что Кубок Европы по футболу (EFC) 2022 года пройдет с 3 по 12 июня 2022 года в Ницце. Турнир должен был состояться во Франции еще в июне прошлого года, однако его отменили из-за коронавирусных ограничений.В Федерации футбола Абхазии прокомментировали предстоящее спортивное событие и подготовку к нему."Наша задача – готовиться к этому турниру, у нас хорошая молодая команда, которая будет стараться показывать хороший футбол. Задача Федерации футбола заключается в том, чтобы наши спортсмены имели игровую практику, чтобы они играли в футбол семь-восемь месяцев в году. При таких условиях главному тренеру команды будет легче подготовить футболистов к турниру", – рассказал Sputnik президент Федерации футбола Таращ Хагба.Снег и дорогиВторой раз за зиму, в прибрежной части Абхазии пошел снег, который по традиции принес не только радость, но и проблемы. На некоторых участках республиканской дороги образовались заторы, несколько деревьев упало по республиканскую трассу. При этом МЧС и дорожные службы действовали оперативно и слаженно, что позволило в течение небольшого промежутка времени расчистить дорогу. В ночь на воскресенье снегоуборочная техника прошла на проблемных участках, песком были посыпаны места, где образовалась наледь.ГАИ рекомендовала всем водителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.Новый веер в СухумеВ связи с возросшими нагрузками веерные отключения света ввели на подстанциях "Баслат" и "ИЭПиТ" в Сухуме. Отключения будут производиться по графику на час и два часа, в зависимости от района.Отключения по два часа:Отключения по часу:Ранее график веерных отключений электричества действовал на столичной подстанции "Сухум-1". Кроме того, из-за перегрузки энергетической системы на уходящей неделе участились аварии на воздушных линиях, в Гудаутском районе в связи с аварией на ВЛ "Мысра" ввели ограничения на поставку электроэнергии на время ремонта.
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/arshba-o-potoke-turistov-v-abkhazii-v-novogodnie-dni-vse-ozhidaniya-opravdalis--1037120560.html
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политика, экономика, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19

Sputnik недели: мера пресечения участникам митинга, снег и новый веер

20:10 16.01.2022 (обновлено: 20:18 16.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Первый снег в Сухуме 2021
Первый снег в Сухуме 2021 - Sputnik Абхазия, 1920, 16.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее значимых событий в республике с 10 по 16 января.
На уходящей неделе в Абхазии произошло немало событий, заслуживающих внимание – Сухумский городской суд избрал меру пресечения для участников несанкционированного митинга, который прошел 21 декабря, стало известно, где и когда состоится Чемпионат Европы по футболу под эгидой ConIFA, сразу в нескольких частях Сухума и Сухумском районе ввели график веерных отключений света.
Sputnik

Мера пресечения для участников митинга

23 декабря Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках в столице Абхазии во время митинга оппозиции 21 декабря. В рамках предварительного расследования по этому делу в начале января были задержаны пятеро граждан.
11 января Сухумский городской суд избрал меру пресечения для двоих подозреваемых - Батала Цвижба и Аслана Тания. В отношении Цвижба была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 15 суток - до 22 февраля.
В отношении подозреваемого Аслана Тания сторона защиты ходатайствовала об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, так как у него проблемы со здоровьем. Однако по решению судьи, Тания заключили под стражу на 15 дней до 23 января.
Адвокаты обвиняемых заявили, что будут обжаловать решение в Кассационной коллегии Верховного суда. Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана лишь для Рамаза Джопуа. Он пробудет под арестом до 22 марта.
Митинг у здания парламента - Sputnik Абхазия, 1920, 13.01.2022
В Абхазии
Протест и последствия: суд избрал меру пресечения участникам митинга в Сухуме
13 января, 18:45
Судебное заседание об избрании меры пресечения в отношении еще одного участника протестов в Сухуме Анрика Инапшба было перенесено из-за его плохого самочувствия. В зале суда Инапшба стало плохо, пришлось вызывать скорую помощь.
Было отложено и рассмотрение меры пресечения в отношении пятого задержанного - Баграта Сурмава. Сторона защиты огласила ходатайство о том, что из-за праздничных дней адвокаты не успели собрать и заверить документы, характеризующие их подзащитного.
Заседания по Сурмава и Инапшба были продолжены 13 января. В отношении Сурмава Генпрокуратура запрашивала два месяца лишения свободы в качестве меры пресечения. Суд частично удовлетворил ходатайство гособвинения и избрал меру пресечения - лишение свободы на 20 дней до 28 января. На месяц, до 8 февраля, по решению суда под стражей будет находиться и Анрик Инапшба.
Вечером 13 января представители оппозиции обратились в прокуратуру города Сухум с повинной, заявив о своем участии в акции протеста, прошедшей в столице 21 декабря 2021 года.
Прокуратура города Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 14.01.2022
В Абхазии
Прокуратура допросила граждан, заявивших о своем участии в митинге в Сухуме
14 января, 12:30
"В связи с поданными заявлениями, органом предварительного следствия упомянутые граждане были допрошены в качестве свидетелей, однако факт организации массовых беспорядков, либо своего участия в массовых беспорядках, имевших место у комплекса правительственных зданий в тот же день, 21 декабря 2021 года, не подтвердили. Между тем, статья 141 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия (явка с повинной) предполагает добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении", - сообщила позже пресс-служба Генпрокуратуры.

Новогодний турпоток

За первые десять дней 2022 года Рицинский реликтовый национальный парк посетили 13 284 туриста, а Новоафонскую пещеру – 9 414 туристов.
Аршба о потоке туристов в Абхазии в новогодние дни: все ожидания оправдались - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2022
Радио
Аршба о потоке туристов в Абхазии в новогодние дни: все ожидания оправдались
12 января, 17:57
Ранее директор Рицинского парка Адамур Багателия сообщал Sputnik, что достопримечательность с 1 по 3 января посетили около девяти тысяч человек. По его словам, за аналогичный период прошлого года парк посетило практически такое же количество людей.
Рицинский реликтовый национальный парк и Новоафонская пещера – наиболее популярные туристические места среди туристов, посещающих Абхазию как зимой, так и летом.

Ситуация с COVID-19

В республике продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией, согласно последним данным, общее число выявленных случаев COVID-19 в Абхазии составляет – 38768. Из этого числа 32539 человек выздоровели и 569 умерли.
Гудаутская ЦРБ - Sputnik Абхазия, 1920, 13.01.2022
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Эпидемиолог: спад заболеваемости COVID-19 может оказаться временным явлением
13 января, 18:10
В медицинских учреждениях продолжается вакцинация, так, по информации от 11 января, более 350 человек ревакцинировались в Сухуме с начала года. Со 2 января первый компонент "Спутника V" получили 6 человек, а второй компонент - 120 человек.
Больше всего спросом пользуется "Спутник Лайт", именно его выбирают для ревакцинации. В Сухуме с начала вакцинации "Спутником Лайт" привились 2600 человек, "Спутником V" - 5250 человек.
Вакцинация в Гостином дворе - Sputnik Абхазия, 1920, 11.01.2022
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Названо количество ревакцинированных от COVID-19 в Сухуме с начала года
11 января, 18:10

Встреча в Общественной палате

12 января состоялась встреча представителей общественного движения ветеранов Отечественной войны "Амцахара" и ветеранской организации "Аруаа" с членами Общественной палаты Абхазии.
Встречу, прошедшую по инициативе Общественной палаты, прокомментировали член ОП Сократ Джинджолия и представители двух партий.
Нужно разговаривать: Амцахараи Аруаа обсудили пути выхода из политического кризиса - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2022
В Абхазии
В Общественной палате Абхазии обсудили пути выхода из политического кризиса
12 января, 15:15
По словам Джинджолия, между сторонами состоялся "полезный обмен мнениями".
"Люди старались выработать пути, которые сблизили бы наше общество, чтобы все силы общества были направлены на пользу нашего государства", – сказал он.
Как рассказал представитель ветеранской организации "Аруаа" Ахра Бжания, участники встречи сошлись во мнении, что для преодоления кризисной ситуации в республике необходим диалог и дорожная карта. Секретарь политсовета партии "Амцахара" Зураб Адлейба отметил, что между членами партий были заложены основы диалога.
Пресс-конференция в АРСМИРА - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2022
В Абхазии
Ахра Бжания: надо находить пути к общенациональному компромиссу
12 января, 18:16

Футбол в Ницце

На уходящей неделе Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) сообщила, что Кубок Европы по футболу (EFC) 2022 года пройдет с 3 по 12 июня 2022 года в Ницце.
Турнир должен был состояться во Франции еще в июне прошлого года, однако его отменили из-за коронавирусных ограничений.
В Федерации футбола Абхазии прокомментировали предстоящее спортивное событие и подготовку к нему.
"Наша задача – готовиться к этому турниру, у нас хорошая молодая команда, которая будет стараться показывать хороший футбол. Задача Федерации футбола заключается в том, чтобы наши спортсмены имели игровую практику, чтобы они играли в футбол семь-восемь месяцев в году. При таких условиях главному тренеру команды будет легче подготовить футболистов к турниру", – рассказал Sputnik президент Федерации футбола Таращ Хагба.
Хагба об участии Абхазии на ConIFA 2022: проблем не будет, если только его не отменят - Sputnik Абхазия, 1920, 11.01.2022
Радио
Хагба об участии Абхазии в ConIFA 2022: проблем не будет, если только его не отменят
11 января, 10:07

Снег и дороги

Второй раз за зиму, в прибрежной части Абхазии пошел снег, который по традиции принес не только радость, но и проблемы. На некоторых участках республиканской дороги образовались заторы, несколько деревьев упало по республиканскую трассу. При этом МЧС и дорожные службы действовали оперативно и слаженно, что позволило в течение небольшого промежутка времени расчистить дорогу.
В ночь на воскресенье снегоуборочная техника прошла на проблемных участках, песком были посыпаны места, где образовалась наледь.
ГАИ рекомендовала всем водителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.
Сотрудник ДПС - Sputnik Абхазия, 1920, 16.01.2022
В Абхазии
ГАИ Абхазии: проблем с движением на республиканской трассе нет
10:30

Новый веер в Сухуме

В связи с возросшими нагрузками веерные отключения света ввели на подстанциях "Баслат" и "ИЭПиТ" в Сухуме. Отключения будут производиться по графику на час и два часа, в зависимости от района.
Отключения по два часа:
С 18:00 до 20:00 - в центре города и части прилегающих улиц;
С 20:00 до 22:00 - на улице Имама Шамиля и улице Чачба;
С 22:00 до 00:00 в районе гостиницы "Интер-Сухум" и прилегающих улицах.
Отключения по часу:
с 11:00 до 12:00 и с 17:00 до 18:00 фидер (распределительная сеть - прим.) Бырцха - часть улицы Чанба
с 12:00 до 13:00 и с 18:00 до 19:00 фидер Абжакуа - часть улицы Чанба
с 13:00 до 14:00 и с 19:00 до 20:00 фидер Баслат ГЭС - район села Одишь
с 14:00 до 15:00 и с 19:00 до 20:00 фидер Город-10 - район улицы Чанба, Красного моста и прилегающих улиц
с 15:00 до 16:00 и с 21:00 до 22:00 фидер Насосная-Кяласур - район улицы Комсомольская
с 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 23:00 фидер Город-11 - район улицы Школьная.
Ранее график веерных отключений электричества действовал на столичной подстанции "Сухум-1".
Кроме того, из-за перегрузки энергетической системы на уходящей неделе участились аварии на воздушных линиях, в Гудаутском районе в связи с аварией на ВЛ "Мысра" ввели ограничения на поставку электроэнергии на время ремонта.
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20:10Sputnik недели: мера пресечения участникам митинга, снег и новый веер
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