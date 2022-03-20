https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/sputnik-nedeli-utverzhdenie-deputatov-yubiley-alekseya-gogua-i-spad-covid-19-1038218158.html

Sputnik недели: утверждение депутатов, юбилей Алексея Гогуа и спад COVID-19

Sputnik недели: утверждение депутатов, юбилей Алексея Гогуа и спад COVID-19

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий с 14 по 20 марта. 20.03.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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На уходящей неделе в Абхазии утвердили депутатов Парламента, избранных 12 марта, а также назначили даты второго тура и перевыборов по гудаутскому округу. По всей республикt состоялись памятные мероприятия, посвященные памяти жертв Мартовского наступления. Еще одним знаковым событием недели стал 90-летний юбилей классика абхазской литературы Алексея Гогуа.SputnikГодовщина Мартовского наступления16 марта, в 29-ю годовщину Мартовского наступления, унесшего жизни более 220 бойцов Абхазской армии, в республике состоялись памятные мероприятия. Руководство страны и представители общественности возложили цветы к мемориалу в Парке Славы в Сухуме.В ходе Отечественной войны народа Абхазии 15-16 марта 1993 года абхазские вооруженные силы предприняли крупномасштабное наступление на Гумистинском фронте с целью освобождения Сухума.Мотострелковые подразделения должны были форсировать несколько участков реки Гумиста, при поддержке с воздуха и с моря прорвать первый оборонительный рубеж противника и развить дальнейшее наступление по освобождению столицы. Однако операция не привела к успеху. После ожесточенных боев с грузинами абхазские подразделения вынуждены были отойти на исходные позиции.Впоследствии Мартовское наступление было оценено как неудачное с точки зрения военной тактики. Выяснилось, что в ходе операции имели место серьезные просчеты, такие как несогласованность действий подразделений, нечеткое выполнение приказов. Но именно благодаря трагическим урокам Мартовского наступления стало очевидно, что для взятия Сухума необходимо овладеть господствующими высотами на северных подступах к столице.COVID-19 отступаетКоличество больных коронавирусной инфекцией в Абхазии снизилось. На сегодняшний день в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 22 пациента, в тяжелом состоянии 8 человек, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести.В Сухумской инфекционной больнице 17 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 9, в Гагрской ЦРБ – 8, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов.Член Координационного штаба по борьбе с коронавирусом, врач Сухумской клинической больницы Алхас Джинджолия рассказал, что в больницах Абхазии заметно меньше больных коронавирусной инфекцией."Фактически, наверное, можно говорить, что мы подошли к финишу этой пандемии. Какие-то заметки появляются, что в других странах замечены новые штаммы - это смеси омикрона и дельты. Надеюсь, это не подтвердится. Хотя клинически иногда было ощущение, что люди у нас болеют или одновременно двумя штаммами, или смешавшейся инфекцией. Но в целом это на количество зараженных не повлияло. Переболело большое количество людей. Можно сказать, что прошла "омикроновая вакцинация", это своего рода иммунизация", – отметил врач.18 марта президент Аслан Бжания наградил восьмерых врачей орденом "Ахьдз-Апша" III степени за большие заслуги в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и высокий профессионализм. На борьбу с коронавирусом в Абхазии с марта 2020 года по 30 декабря 2021 года потрачено 776 миллионов рублей. Продолжаются выплаты врачам работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией.Утверждение депутатов и второй турЦентральная избирательная комиссия Абхазии 15 марта зарегистрировала 17 избранных депутатов Народного Собрания. В тот же день ЦИК назначил дату второго тура выборов, он пройдет 26 марта.Второй тур пройдет в 17 округах. Как отметил Брандзия, согласно закону, для победы достаточно хотя бы на один голос опередить соперника. Также, повторные выборы депутатов по Гудаутскому избирательному округу №18 назначены на 14 мая 2022 года. Явка по Абхазии составила 51, 2% при 25-процентном пороге.Юбилей Народного писателя15 марта Народному писателю Абхазии, лауреату Государственной премии имени Дмитрия Гулиа по литературе Алексею Гогуа исполнилось 90 лет. Алексей Гогуа начал писать с детства. Сначала это были стихи. Впервые его стихотворение напечатали в газете "Красная Абхазия" ("Апсны капш" - прим. ред.) еще в 1949 году. Сегодня он - автор более 10 романов, двух пьес, критических и публицистических статей и очерков. Его роман-рапсодия "Асду" ("Большой снег" - прим.ред.) стал культовым в Абхазии.Произведения Алексея Ночевича переводились на русский, английский, немецкий, французский, испанский, венгерский, польский, болгарский языки. Сам Гогуа перевел на абхазский произведения Льва Толстого, Федора Достоевского, Андрея Платонова.Алексей Гогуа не только талантливый писатель, но и политик, он стоял у истоков национально-освободительного движения в Абхазии. В 1988 году, когда после образования народного форума "Аидгылара" встал вопрос о том, кто его возглавит, для многих было очевидно, что этим человеком должен стать Алексей Ночевич. Возвращение беженцев18 марта часть беженцев из Луганской Народной Республики, которые были размещены в гостинице "Айтар" в Сухуме, отправились домой."Сегодня 37 человек выезжает в Луганск, там все более менее стабильно, поэтому они изъявили желание уехать пораньше. Поэтому мы их провожаем. Они очень довольные. Мы решили их отправить на поезде, билеты были куплены руководством Абхазии. В Каменск-Шахтинске будет ждать автобус, мы договаривались с представителями МЧС ЛНР", – сказал глава МЧС Абхазии Лев Квициния.Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии 24 февраля доставило в Сухум беженцев из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, спустя несколько дней прибыла вторая группа беженцев – всего в гостинице "Айтар" находилось 118 мирных жителей Донбасса.Арду Ашуба переизбрали директором АбИГИКандидат филологических наук, доцент Абхазского госуниверситета Арда Ашуба вновь был избран директором Абхазского института гуманитарных исследований имени Д.И. Гулиа 17 марта. Выборы главы института были связаны с тем, что пятилетний срок нахождения Ашуба на этой должности подошел к концу.По итогам тайного голосования 85 участников собрания проголосовали за кандидатуру Арды Ашуба, 9 человек проголосовали против.С 2015 по 2017 год Арда Ашуба возглавлял филологический факультет Абхазского государственного университета, в 2017 году он в первый раз был избран директором АбИГИ. Он продолжает преподавательскую деятельность, с 2005 года Ашуба работает на кафедре абхазской литературы АГУ.Концерт в честь воссоединения России и КрымаДля полного зала зрителей, которые держали флаги России и Абхазии, выступили абхазские исполнители Сати Какубава, Артур Лакрба, Мана, Тимур Тания, Гоча Пачулия. Главными гостьями мероприятия стали заслуженная артистка России Ольга Кормухина и ее муж рок-музыкант Алексей Белов."Абхазский народ мы знаем давно, сегодня лишний раз убедились в его гостеприимности, широте души, культуре и его верности, надежности и мужестве. На сегодняшний день это самое главное. На самом деле, у нас одна идея и нас объединяет то, ради чего мы готовы не только жить, но и умирать – любовь к правде, справедливости", - сказала певица.18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав РФ.

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