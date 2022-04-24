https://sputnik-abkhazia.ru/20220424/sputnik-nedeli-podorozhanie-ritsy-gumpomosch-dlya-donbassa-i-korruptsionnye-dela-1038798339.html

Sputnik недели: подорожание Рицы, гумпомощь для Донбасса и коррупционные дела

Sputnik недели: подорожание Рицы, гумпомощь для Донбасса и коррупционные дела

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий с 18 по 24 апреля. 24.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-24T20:23+0300

2022-04-24T20:23+0300

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в абхазии

политика

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общество

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В Абхазии задержали экс-министра культуры по подозрению в хищении денег в особо крупном размере, МЧС отправил на Донбасс новую партию гумпомощи, в Республиканской больнице поставят кислородную станцию. Эти и другие события уходящей недели в обзоре Sputnik Абхазия.Сария Кварацхелия, SputnikПервая встречаПервое рабочее заседание депутатов седьмого созыва Народного Собрания – Парламента Абхазии прошла 18 апреля. На ней спикер Лаша Ашуба поручил приступить к формированию парламентских комитетов.Депутаты обсудили планы предстоящей деятельности, в частности вопросы, связанные с определением численного и персонального состава комитетов Парламента.Цена тураТуры в Абхазию оказались на втором месте по ценовой доступности на майские праздники. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные федеральной сети турагентств "1001 тур".Тем временем, правительство Абхазии утвердило новые цены на экскурсионные билеты на Рицу и в Новоафонскую пещеру.С 1 мая билет в Рицинский парк будет стоить:Посещение Новоафонской пещеры с 1 мая будет обходиться:В дирекции Рицинского парка и Новоафонской пещеры объяснили, что мера вынужденная. В Рицинском парке, как отметил в интервью радио Sputnik руководитель объекта Адамур Багателия, стоимость выполнения хозяйственных работ возросла, необходимо поднимать зарплаты сотрудникам коммунальных служб. К тому же цены на ГСМ подорожали, а вместе с ними увеличился и объем ежегодных расходов.А вот функционирование такого крупного объекта, как Новоафонская пещера, по словам руководителя объекта Мирона Чалмаз, требует больших затрат.Шум из ничегоВо вторник, 19 апреля, в налоговую службу Гудаутского района поступило анонимное сообщение о заминировании офисного здания, в котором располагается ведомство. Правоохранительные органы оцепили здание и вывели всех людей. Из Сухума прибыли саперы и кинологи, однако взрывоопасных предметов не нашли.Помощь из АбхазииСотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния прибыли в Донецк с гуманитарной помощью для абхазских добровольцев, защищающих мирных жителей Донбасса.Бойцам повезли продукты питания, бутилированную воду, а также одежду, спальные принадлежности, берцы, средства личной гигиены. Груз весом 10 тонн сформировали как на средства госбюджета, так и на личные пожертвования граждан Абхазии.Всего с марта Абхазия отправила более 50 тонн гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик.Коррупционные дела20 апреля в Сухумский горсуд направили уголовное дело по обвинению бывшего генерального директора Госкомпании "Абхазтоп" Беслана Авидзба.Громкое дело о хищениях в крупном размере в отношении экс-гендиретокра “Абхазтопа” было возбуждено в марте 2020 года. Авидзба обвиняется в хищении почти 150 миллионов рублей. Ему вменено совершение восьми эпизодов хищения госимущества в особо крупном размере с использованием служебного положения путем присвоения и растраты и одного эпизода хищения имущества компании путем мошенничества.20 апреля Генеральная прокуратура сообщила о задержании экс-министра культуры Гудисы Агрба по подозрению в хищении госимущества в особо крупном размере.Экс-министр подозревается по двум фактам хищения имущества Министерства культуры в особо крупном размере путем присвоения и растраты с использованием служебного положения, по делу проходит и Надир Джинал, оказавший, по версии органа предварительного расследования, пособничество при совершении преступлений. Материальный ущерб оценен в 14,3 миллиона рублей.По второму кругуЦентризбирком Абхазии зарегистрировал кандидатов на повторных выборах в Парламент Абхазии по округу № 18. На мандат в высшем законодательном органе претендуют Беслан Тыркба и Леонид Лакербая. Они же баллотировались в первом туре выборов, которые прошли 12 марта. Но из-за того, что ни один из них не набрал необходимого для победы голосов, по этому округу были назначены повторные выборы, которые пройдут 14 мая.Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов для участия в повторных выборах в Народное Собрание Абхазии по округу №18, Гудаутский городской первый, проходила с 25 марта по 14 апреля.Свой кислородРеспубликанская больница в Сухуме получит собственную кислородную станцию. Сейчас идет монтаж оборудования для станции.На этот проект из государственного бюджета выделено более 6,5 миллиона рублей. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба заверил, что и в дальнейшем продолжится обеспечение медучреждений республики необходимым оборудованием для качественного лечения граждан.Новый рейсТуроператор "Интурист" анонсировал запуск автобусных чартеров из Москвы на черноморские курорты России и Абхазии.Выезды из Москвы запланированы дважды в неделю – по средам и субботам, отправление с курортов – по пятницам и понедельникам. В зависимости от маршрута время в пути составит 20-26 часов.Культурные мостыАбхазия и Московская область будут развивать культурное и туристическое взаимодействие.Министр культуры Даур Кове во время рабочего визита в Москву, встретился с министром культуры и туризма Московской области. Стороны обсудили реализацию проектов в сфере культуры и взаимодействие Абхазии и Подмосковья для развития культурных и туристических связей. Абхазская делегация провела переговоры и с председателем Московской городской Думы Алексеем Шапошниковым и министром Правительства Москвы, руководителем департамента культуры российской столицы Александром Кибовским.Стороны обсудили совместные культурные проекты с участием артистов и творческих коллективов обеих стран и выразили взаимное стремление к дальнейшему укреплению сотрудничества и развитию двусторонних связей в области культуры и искусства.Также Кове встречался с гендиректором Росконцерта Андреем Малышевым.

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