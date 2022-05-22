https://sputnik-abkhazia.ru/20220522/sputnik-nedeli-otpusk-prezidenta-novyy-deputat-i-delo-protiv-sberbanka-1039212774.html

Sputnik недели: отпуск президента, новый депутат и иск к Сбербанку

Sputnik недели: отпуск президента, новый депутат и иск к Сбербанку

На уходящей неделе ЦИК зарегистрировал еще одного избранного депутата, президент Абхазии ушел в отпуск, в республике почтили память жертв Кавказской войны... 22.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-22T20:21+0300

2022-05-22T20:21+0300

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Об этих и других событиях, произошедших с 16 по 23 мая, читайте в еженедельном обзоре Sputnik.Отпуск главыНачало рабочей недели глава государства Аслан Бжания встретил в отпуске. Президент ушел в 45-тидневный оплачиваемый отпуск, который полагается ему по закону.Новый депутатВ понедельник 16 мая Центризбирком Абхазии зарегистрировал избранного депутата Парламента Леонида Лакербая. Он победил на выборах по Гудаутскому центральному округу № 18, которые прошли 14 мая. Соперником Лакербая был экс-прокурор Беслан Таркил.Дело обезьянМВД Абхазии возбудило уголовное дело по факту хищения обезьян из Сухумского питомника. По версии следствия, 26-летний житель Карачаевска Умар Алакаев в марте 2022 года взломал одну из клеток в питомнике и похитил девять яванских макак. Общий ущерб НИИЭПиТа Абхазии оценивается в 308410 рублей. Умар Алакаев объявлен в розыск.В Институте экспериментальной патологии и терапии заявили, что ранее сотрудничали с Алакаевым, он поставлял те виды обезьян, которых не было в Абхазии. Взамен же ему передавали других особей.Сам Алакаев вышел на связь со Sputnik Абхазия. Он отрицает причастность к инкриминируемому ему деянию.В Сухумском питомнике обезьян содержится около 600 приматов, и руководство планирует увеличивать количество животных для привлечения посетителей. У него богатая история – августе 2022 года НИИЭПиТ будет отмечать 95 лет со дня создания.Иск к СбербанкуНа это неделе стало известно, что Сухумский суд рассматривает иск к Сбербанку. Гражданка Абхазии Хамида Джопуа утверждает, что Сбербанк списал со счета ее двухлетней дочери Шаиды Салакая 25 миллионов долларов США. Сумма была зачислена американским банком в качестве страховой выплаты за жизнь ее мужа – сотрудника международной организации, умершего от последствий перенесенного COVID-19. Абхазский Сбербанк вернул деньги отправителю, не спросив разрешения владельца счета, что, по мнению истца, незаконно.Сбербанк Абхазии прокомментировал ситуацию. Банк отметил, что отправитель UNDP ООН по ошибке начислил клиенту Сбербанка Абхазии Шаиде Салакая сумму в 25 миллионов долларов вместо положенных 25 тысяч долларов. Информацию о банковской ошибке подтвердил транзитный банк ВТБ.По запросу банка-отправителя и в соответствии с клиентским договором Сбербанк вернул ошибочно зачисленную сумму в полном объеме. Позже на счет Салакая поступил корректный платеж, и эти деньги получила Джопуа. Таким образом, Сбербанк заявляет, что действовал в рамках закона и не нарушал прав своего клиента.Музейная ночьАбхазия присоединилась к международной акции "Ночь в музее", которая прошла 18 мая. Акцию провели многие музеи республики, в частности столичные Абхазский государственный музей, музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, Литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулиа и музей Банка Абхазии, а также Гудаутский Государственный музей Отечественной войны народа Абхазии.Память сквозь столетия21 мая в Абхазии отметили День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов.Памятные мероприятия прошли у мемориала, посвященного махаджирам. После возложения цветов к памятнику и минуты молчания, на сухумской набережной зажгли большую поминальную свечу (ашьамака) и ритуальный костер.На культурно-деловой площадке "Гума" открылась выставка работ художника и скульптора Амирана Адлейба. Серия посвящена махаджирству.Еще одна выставка, приуроченная ко Дню памяти жертв Кавказской войны, прошла на площади перед Абхазским драмтеатром. Там были выставлены картины художников-репатриантов - потомков абхазов, которые 158 лет назад были вынуждены навсегда покинуть родные земли.Длившаяся полвека Кавказская война завершилась победой царской армии 21 мая 1864 года. В результате тысячи представителей черкесских народов - абхазов, убыхов, абазин, были насильно выселены с родных земель. Им пришлось отправиться через море - в Османскую империю, а оттуда и в другие страны.Памятная дата ежегодно отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки абхазских махаджиров проживают во многих странах мира, самая большая диаспора в Турции.Абхазская галера на РицеРеплика абхазской боевой галеры вновь спущена на воду в Рице. Жители и гости республики могут воспользоваться водными прогулками на судне.Реплика боевой галеры была воссоздана и доставлена на Рицу в августе 2021 года. До конца сентября судно курсировало по озеру, затем его перевезли на зимний период в этнопарк "Апсны".В этом году галера будет ходить на озере до конца октября, если позволят погодные условия.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/1039205170.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/pamyat-zhertv-kavkazskoy-voyny-pochtili-v-gudaute-1039196591.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/pominalnuyu-svechu-zazhgli-v-sukhume-v-pamyat-o-zhertvakh-kavkazskoy-voyny-1039203930.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220522/abkhazskaya-boevaya-galera-vnov-nachala-kursirovat-po-ritse---1039211848.html

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культура, политика, экономика, общество, музеи