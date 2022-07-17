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Sputnik недели: поездка президента, сотрудничество с Брянском и чума свиней

Sputnik недели: поездка президента, сотрудничество с Брянском и чума свиней

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор событий, произошедших в республике с 11 по 17 июля. 17.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-17T20:00+0300

2022-07-17T20:00+0300

2022-07-17T20:01+0300

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На этой неделе президент Абхазии Аслан Бжания отправился с рабочим визитом в Татарстан и в Башкортостан, вице-премьер, министр экономики провела рабочие встречи в Москве, посол России в Абхазии приступил к исполнению обязанностей. Об этих и других событиях читайте в еженедельном обзоре Sputnik.SputnikПрезидентское турне10 июля абхазская делегация во главе с президентом Асланом Бжания прибыла в Татарстан.В столице Татарстана, Казани, президент обсудил двустороннее сотрудничество с главой республики Рустамом Миннихановым и посетил ряд технопарков и высокотехнологичных предприятий.Визит завершился 12 июля, после него абхазская делегации направилась в Башкортостан.13 июля в Уфе у Бжания прошла встреча с главой Башкортостана Радием Хабировым. Стороны обсудили вопросы укрепления дружбы и сотрудничества. 14 июля абхазская делегация посетила Центр управления республикой Башкортостан и встретилась с представителями молодежных организаций.Кроме того, в Башкирии делегация также представила экономический, туристический и инвестиционный потенциал республики.Рабочий визит завершился в субботу, 16 июля.Визит в МосквуВице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела в Москве несколько рабочих визитов. 13 июля она провела встречу с заместителем председателя правительства России Александром Новаком, на котором стороны обсудили вопросы энергообеспечения Абхазии и цены на нефтепродукты.14 июля Озган встретилась с генеральным директором - председателем правления РЖД Олегом Белозеровым. Во время встречи поднимались вопросы сотрудничества в обеспечении стабильных пассажирских и грузовых перевозок между государствами. Озган рассказала о сложностях из-за загруженности южного правления, которые мешают перевозчикам при доставке жизненно важных грузов в республику. Гендиректор РЖД выразил готовность оказывать всестороннее содействие в вопросах обеспечения доставки приоритетных для Абхазии грузов.14 июля министр экономики Абхазии встретилась также с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. На встрече обсудили вопросы реконструкции Сухумского аэропорта, осуществления авиасообщения и функционирования воздушной гавани,15 июля Кристина Озган провела еще две встречи в Москве. С заместителем министра энергетики Евгением Грабчаком она обсудила текущие вопросы, связанные с реализацией программы по установке приборов учета электроэнергии, ее объемы и источники финансирования и сроки реализации.Российская и абхазская стороны обсудили необходимые работы для подготовки к зимнему периоду: прогнозы потребления электроэнергии, объемы дефицита, который может возникнуть, и пути решения проблемы. Кроме того, стороны определяли схемы обеспечения возможности проведения ремонта на ВЛ "Ачгуара".А на встреча с первым заместителем министра энергетики Павлом Сорокиным, курирующим вопросы нефтяного и газового комплексов, Озган обсудила блок вопросов, связанных с порядком ценообразования на нефтепродукты как в России, так и в Абхазии.Посол приступил к обязанностямПосол России в Абхазии Михаил Шургалин приступил к исполнению своих обязанностей. 13 июля в медиацентре МИД он вручил министру иностранных дел республики Иналу Ардзинба копии верительных грамот.Ардзинба поздравил Шургалина с назначением и отметил, что знает его как дипломата с большим опытом работы. Глава ведомства выразил надежду, на продолжение продуктивной работы в сфере национальной безопасности, укрепления социально-экономического развития Абхазии.Сотрудничество с СухумомВзаимоотношения между Сухумом и Брянском стали более тесными - 13 июля глава администрации Сухума Беслан Эшба и глава Брянска Марина Дбар подписали соглашение об установлении партнерских связей и сотрудничестве между городами.Культурная реставрация14 июля глава абхазского правительства Александр Анкваб и министр культуры Даур Кове обсудили восстановительные работы и реставрацию памятников и культурных объектов республики. Даур Кове сообщил премьер-министру, что:Молодой лидер из АбхазииМинистр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба занял первую строчку в рейтинге молодых лидеров стран постсоветского пространства.Цель рейтинга – выявление молодых перспективных политиков и налаживание сотрудничества с ними. При составлении списка оцениваются государственные награды и поощрения, уровень международных контактов, оценка политических перспектив, упоминаемость в СМИ и служебные достижения.Чума свиней в Кодорском ущельеВ селах Кодорского ущелья ввели карантин из-за африканской чумы свиней. За последнее время там заразилось более тысячи животных.По словам главы села Ажара Сергея Джонуа, у крестьян сел Кодорского ущелья практически не осталось свиней. Эта отрасль была развита в районе, и вспышка болезни нанесла большой урон местным жителям.Главный ветеринарный врач Абхазии Роман Джопуа пояснил, что пострадавшую от болезни особь недостаточно просто захоронить, тело нужно обдать огнем, а место продезинфицировать. Однако остановить распространение болезни невозможно, пока не будут уничтожены все зараженные свиньи.Продавать мясо зараженных свиней нельзя, в противном случае болезнь может затронуть животных в других районах республики. Кроме того, лучше не дожидаться, пока болезнь одолеет здоровую свинью, и отправить ее на убой. Мясо такого животного продавать нельзя, но владельцы могут использовать его в хозяйстве – коптить или варить, по желанию.

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