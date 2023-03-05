https://sputnik-abkhazia.ru/20230305/sputnik-nedeli-press-konferentsiya-prezidenta-borba-s-mayningom-i-aresty-1044454117.html

Sputnik недели: пресс-конференция президента, борьба с майнингом и аресты

Sputnik недели: пресс-конференция президента, борьба с майнингом и аресты

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике и за ее пределами с 27 по 5 марта. 05.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-05T20:16+0300

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О том, какие вопросы по возвращении из Беларуси затронул президент Абхазии Аслан Бжания, как долго продлится переток электроэнергии из России, как проходит борьба с майнингом криптовалют, кого и за что задержала милиция в стране за последнюю неделю, читайте в материале Sputnik.Пресс-конференция БжанияПрезидент Абхазии Аслан Бжания на минувшей неделе вернулся из Беларуси , где он встретился со своим коллегой Александром Лукашенко. По итогам визита в Минск Бжания провел пресс-конференцию с абхазскими журналистами.Бжания также назвал сферы возможного сотрудничества Абхазии и Беларуси, среди которых IT-технологии, сельское хозяйство, запланированное в 2024 году строительство санаторно-курортного объекта в селе Кындыг. Этот проект предусматривает создание 250 рабочих мест и 80% сотрудников от общего числа будут местными жителями.Президент затронул тему строительства апартаментов на территории республики. Он убежден, что это направление принесет колоссальную выгоду нашему населению."Это рабочие места, это платежи в бюджет, это развитие восточных районов Абхазии, это ускорение процесса газификации, процесса строительства аэропорта, восстановления железной дороги. Это гости, которые не имеют политических прав, гости, которые не имеют права прописаться, гости, которые имеют право находиться на территории Абхазии определенное количество дней", – отметил Бжания.Совещание и проверкаВо вторник, 28 февраля, Аслан Бжания провел совещание с руководством Кабинета министров и Народного Собрания. На встрече он сообщил о том, что проект закона "О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов" прошел экспертизу, обсуждался в обществе и прессе, и должен быть направлен на рассмотрение депутатов в ближайшее время.Еще одним из вопросов, поднятых на совещании, стал вопрос о ходе капитального ремонта на воздушной линии "Ачгуара". По словам премьер-министра Александра Анкваб, основной объем работ уже завершен, ведется монтаж системы грозозащиты, который займет два месяца.Анкваб уточнил, что задержки связаны с плохой погодой и тем, что работы ведутся силами "Черноморэнерго" без привлечения сторонних специалистов, и подчеркнул, что существует возможность эксплуатации ЛЭП параллельно с установкой системы защиты от молний.Подводя итоги рабочей поездки в Минск, Бжания во время встречи с министрами и депутатами рассказал, что что достиг конкретных договоренностей c белорусским президентом Александром Лукашенко о расширении экономического взаимодействия и формировании контактов по линии министерств обороны и специальных служб.В Москве Аслан Бжания обсудил с российскими политиками вопросы организации перетока электроэнергии, предоставления инфраструктурного кредита для покупки приборов учета, возобновления авиасообщения с Россией.Президент поручил вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган подготовить все необходимые документы и отправиться в Москву для работы над перечисленными направлениями.Также, по информации от пресс-службы администрации Гагрского района, президент Абхазии посетил на минувшей неделе Гагру и ознакомился с ходом работ по благоустройству города, а также побывал на некоторых восстанавливаемых объектах размещения.День памяти президентов4 марта 2010 года в возрасте 65-и лет ушел из жизни первый президент Абхазии Владислав Ардзинба. 4 марта 1949 года родился второй президент республики Сергей Багапш.В этот день руководство страны во главе с президентом Асланом Бжания почтило память двух руководителей государства. Представители Администрации президента, Кабмина, государственных и муниципальных органов посетили мемориальный комплекс в селе Эшера, где погребен Владислав Ардзинба и могилу Сергея Багапш в селе Джгерда.Внешние связиКак сообщил Медиацентр МИД Абхазии, глава внешнеполитического ведомства республики Инал Ардзинба встретился с главой Россотрудничества Евгением Примаковым в понедельник, 27 февраля.Ардзинба и Примаков подвели промежуточные итоги реализации совместных проектов. Стороны также обсудили перспективы создания медиацентра МИД Абхазии в Москве.Информационное агентство Sputnik Южная Осетия сообщило, что в Цхинвале прошла встреча руководителей министерств внутренних дел Абхазии и Южной Осетии."История наших молодых государств – это взаимопомощь в трудных ситуациях. Наша общая задача в дальнейшем – выстраивать отношения таким образом, чтобы приносить пользу нашим республикам", – сказал глава МВД Абхазии Вальтер Бутба, приветствуя своего югоосетинского коллегу Валерия Газзаева.Делегация из Абхазии побывала в Южной Осетии для участия в межведомственной встрече с представителями дружеского государства. Члены делегации посетили совместный Информационно-координационный центр органов внутренних дел Южной Осетии и России, ознакомились с работой центра, изучили технические возможности криминалистической лаборатории, а также побывали в Национальном музее Южной Осетии и Посольстве Абхазии в республике, где их принял посол Алан Елбакиев.Переток и майнингНа пресс-конференции в Сухуме президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что переток электроэнергии из России в республику будет осуществляться до конца марта 2023 года.По его словам, это один из результатов рабочей поездки в Москву. Он также отметил, что для развития отрасли необходимо поэтапное повышение тарифов на электроэнергию.Абхазия планирует получить кредит в России на приобретение приборов учета, что должно увеличить собираемость за потребленную электроэнергию. При этом он добавил, что проблемы в энергетике могут быть решены в течение трех-четырех лет.Между тем, в Абхазии продолжается работу по пресечению майнинга. Три недели назад в стране был создан Республиканский штаб по борьбе с незаконной добычей криптовалют.Как отметила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган на заседании Кабмина, за это время в районах страны был изъят 1261 аппарат для майнинга.По ее словам, в результате работы штаба наблюдается заметное снижение объема потребления электроэнергии. Сейчас Абхазия потребляет 7,8 миллиона кВт⋅ч в сутки, из которых 6,4 миллиона поступают по перетоку из России и 1,4 миллиона – от ИнгурГЭС.Итоги годаРасширенное заседание коллегии по итогам 2022 года провела Генеральная прокуратура Абхазии в среду, 1 февраля. Согласно докладу заместителя генерального прокурора страны Дамира Квициния, в ушедшем году по всей республике было зарегистрировано 795 преступлений, на 72 больше, чем в 2021 году.Он уточнил, что увеличение числа зарегистрированных преступлений наблюдается в Сухуме, на 83 единицы, 287 преступлений против 204 в 2021 году. В Гудаутском районе на 26 единиц – 111 против 85. На 16 единиц уменьшилось число зарегистрированных преступлений в Гулрыпшском районе, в Ткуарчалском районе – на 13 единиц."Однако данную динамику нельзя рассматривать как фактор, свидетельствующий о кардинальном переломе ситуации с преступностью в указанных регионах страны", – сказал Квициния.Замгенпрокурора также добавил, что увеличилась раскрываемость тяжких преступлений с 76,5% в 2021 году до 80,9% в текущем году.Квициния, в частности, уточнил, что в 2022 году было зарегистрировано 154 кражи - 19,3% от общего числа зарегистрированных преступлений. 115 из них раскрыты. В 2022 году было совершено 255 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. Все преступления были раскрыты.Также в прошлом году было зарегистрировано 120 преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, 87 преступлений, связанных с дорожно-транспортными происшествиями.Торговля и налогиПо информации от первого зампредседателя ГТК Абхазии Алиаса Лабахуа, внешнеторговый оборот Абхазии за 2022 год составил 39,9 миллиарда рублей, что в сравнении с 2021 годом больше на 11,2%. Об этом он заявил на заседании ведомства по итогам прошлого года.В 2022 году объем экспортных поставок из Абхазии составил 6 миллиардов 963 миллиона рублей. В сравнении с 2021 годом показатель вырос на 903 миллиона рублей, или на 14,9%.Товарооборот республики по импорту в 2022 году составил 32,9 миллиарда рублей. В сравнении с 2021 годом рост - 3,1 миллиарда или 10,4%.Рекордные показатели были зафиксированы в плане товарооборота между Абхазией и Россией, объем которого составил 30,4 миллиарда рублей. Это на 3,44 миллиарда рублей больше, чем годом ранее.Увеличились также объемы товарооборота с Турцией. За рассматриваемый период они составили 4,5 миллиарда рублей, что на 142% больше итогов 2021 года. Экспорт составил 1,6 миллиарда, импорт - 2,9 миллиарда рублей.Абхазия намерена расширять рынки сбыта. Как в эфире телеканала "Россия 24" рассказал министр иностранных дел республики Инал Ардзинба, Сухум и Минск договорились о поставках абхазских вин в Беларусь. Он также подчеркнул, что рассматриваются и другие товарные позиции.Министерство по налогам и сборам страны подвела итоги февраля и опубликовала на своем официальном сайте данные о поступлениях налоговых платежей в бюджет государства.В феврале план был перевыполнен на 42%. При плане в 248,1 миллиона рублей удалось собрать 351,4 миллиона рублей.Динамика поступления за январь и февраль по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 134%, что в суммарном выражении – 151,7 миллион рублей.Вернуть на родинуВ воскресенье, 5 марта стало известно о том, что сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии под руководством главы ведомства Льва Квициния отправились в Донецкую Народную Республику для того чтобы доставить в Абхазию тела двоих граждан республики - Нодара Абиджба и Адама Лагвилава, погибших в боях за освобождение Донбасса в конце 2022 года.В ночь с 27 на 28 декабря декабре прошлого года в ДНР погибли трое абхазских добровольцев - Дмитрий Цвижба, Нодар Абиджба и Адам Лагвилава. Из-за сложной военной обстановки с поля боя удалось вынести только тело Цвижба, его похоронили в Абхазии в начале января.Превышение полномочийКак сообщает Генпрокуратура Абхазии, для рассмотрения по существу в суд передано дело в отношении сотрудников УВД по Гагрскому району, которых обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и оружия.Это начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела угрозыска УВД по Гагрскому району Хаджарат Багателия, участковый уполномоченного милиции Дмитрия Джалагония, оперуполномоченный отделения по борьбе с имущественными преступлениями Читанава А.Л.Оперуполномоченного младшего лейтенанта милиции Тимура Аншба и оперуполномоченного отделения по борьбе с имущественными преступлениями Мишелия И.Р обвиняют в превышении должностных полномочий.По данным следствия, 7 апреля 2021 года Багателия совместно с членами опергруппы Аншба, Джалагония , Читанава и Мишелия, находясь при исполнении своих должностных полномочий, патрулировали территорию у смотровой площадки недалеко от Мамзыщхи, и задержали гражданина России Артема Русских. Правоохранители посчитали, что Русских делает тайные закладки с наркотиками, и задержали его с нарушениями законных процедур.В тот же день Русских снова был задержан сотрудниками УВД вместе с супругой Дарьей Морозовой и подругой Полиной Салминой. Их доставили в отделение милиции, где с нарушением действующего законодательства провели их опрос и личный досмотр. При участии Русских был обследован их гостевой номер в "Black-Sea".Сотрудники УВД применили к задержанному Русских физическое насилие, наносили удары ногами и руками, а также угрожали оружием. Затем вывезли его на пустырь в Гагрском районе и избили резиновой дубинкой.Наркотики, хищение и мошенничествоУходящая неделя выдалась "богатой" на задержания правонарушителей и судебные разбирательства.Сухумский городской суд приговорил россиянина Александра Медведева к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 600 тысяч рублей. Его обвиняли в незаконном сбыте мефедрона в особо крупном размере. Общий вес наркотиков, обнаруженных у него, составлял 259,371 грамм.Также был задержан гражданин Узбекистана Рамзидин Шамсиддинов за сбыт наркотиков в особо крупном размере. При досмотре у него обнаружили 24 свертка с метадоном. Еще шесть свертков нашли в тайных закладках, которые Шамсиддинов успел сделать в Сухуме в районе Кодорского шоссе, ж/д станции "Кяласур" и в других районах. Общая масса изъятых наркотиков составила свыше 14 граммов.Житель Сухума Владимир Колесников был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в незаконном приобретении, хранении, перевозке без цели сбыта психотропного вещества, а также его незаконный ввоз в Абхазию.В кармане куртки задержанного оперативники обнаружили капсулы общим весом около 10 граммов прегабалина.По подозрению в незаконном приобретении и ввозе на территорию Абхазии запрещенных веществ был задержан житель Гудауты Алексей Еник. В ходе личного досмотра у него в кармане куртки обнаружили наркотическое средство "метадон" в крупном размере и около 38 граммов психотропного вещества прегабалина.Пресс-служба МВД Абхазии также сообщает, что у депутат Сухумского городского собрания Роман Кутарба подозревается в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. У него обнаружили пистолет Токарева и семь боевых патронов калибра 7,62 миллиметра. Оружие было технически исправно и пригодно к производству выстрелов, сообщили в экспертно-криминалистическом центре ведомства.Решением суда до 23 марта заключен под стражу председатель общественной организации "Ассоциация силовых структур Абхазии" Леон Минджия. По версии следствия, пользуясь своим служебным положением, Минджия взял на себя обязательства оказать содействие россиянину Геворку Сунгуртяну в получении паспорта республики за 300 тысяч рублей.Подозреваемый попросил 150 тысяч рублей в качестве аванса, получил их от доверенного лица россиянина и был задержан с поличным.Подозреваемую в совершении ДТП со смертельным исходом Ницу Габлия Сухумский городской суд заключил под домашний арест до 1 апреля 2023 года.Автокатастрофа произошла примерно в 06:25 1 января 2023 года. Согласно версии следствия, Ница Габлия находилась за рулем автомобиля Mazda-З в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением, наехала на бордюр, пролетела островок, разделяющий полосы движения и врезалась в опору троллейбусной линии.В результате ДТП погибла абхазский дизайнер Кама Цвижба, еще один пассажир, Инар Какалия, получил ушиб грудной клетки. Сама Габлия также была доставлена в больницу с травмами.

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