https://sputnik-abkhazia.ru/20241222/sputnik-nedeli-ubiystvo-v-parlamente-snyatie-neprikosnovennosti-i-obraschenie-k-rossii-1053225156.html

Sputnik недели: убийство в Парламенте, снятие неприкосновенности и обращение к России

Sputnik недели: убийство в Парламенте, снятие неприкосновенности и обращение к России

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 16 по 22 декабря. 22.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-22T20:02+0300

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О том, что произошло в Парламенте Абхазии, с какой просьбой и.о. президента Бадра Гунба обратился к России и как на это отреагировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, читайте в материале Sputnik.Трагедия в ПарламентеМинувшая неделя в Абхазии выдалась трагической. Впервые в истории республики в стенах Парламента произошла стрельба, приведшая к смерти одного из депутатов и ранению другого.Как сообщают правоохранительные органы, 19 декабря во время комитетского заседания по вопросу запрета майнинга, между депутатами Адгуром Харазия и Каном Кварчия произошла ссора. Харазия выхватил пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону Кварчия, который получил ранение мягких тканей головы и плеча. Их коллега Вахтанг Голандзия оказался на линии огня и погиб от полученных ранений.В тот же день и.о. президента Абхазии Бадра Гунба провел экстренное заседание Совбеза. Он подчеркнул, что Генпрокуратура и все силовые ведомства должны скоординировать действия и принять исчерпывающие законные меры.Гунба поручил руководителям правоохранительных органов информировать Совбез о ходе расследования, а Минздраву — докладывать о состоянии здоровья депутата Кана Кварчия.Генпрокуратура Абхазии направила материалы в Верховный суд для получения заключения о наличии в действиях депутата Адгура Харазия состава преступления.20 декабря Верховный суд дал заключение о наличии в действиях Адгура Харазия признаков преступлений, предусмотренных пунктом "е" части 2 статьи 99, частью 3 статьи 29 Уголовного кодекса — умышленное убийство общеопасным способом и покушение на убийство общеопасным способом.После этого Генпрокуратура обратилась в Парламент с представлением о лишении Харазия депутатской неприкосновенности и даче согласия на возбуждение в отношении него уголовного дела.Вечером 21 декабря в Народном собрании прошла внеочередная сессия, которую начали с минуты молчания в память о Вахтанге Голандзия. 28 парламентариев, присутствующих на заседании, единогласно проголосовали "за".Днем 21 декабря пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что в отношении Адгура Харазия возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия по установлению его местонахождения.Кризис в энергетике и обращение к РоссииВ Абхазии продолжается энергетический кризис. Правоохранительные органы ежедневно обнаруживают майнинг-фермы и изымают аппараты, но график включения электричества не меняется уже две недели.Уровень воды в Джварском водохранилище повышается, но медленно, что все еще не позволяет увеличить часы подачи электроэнергии. К обеду субботы, 22 декабря, уровень воды достиг 411,53 метра.Кризис существенно осложнил жизнь населения Абхазии и негативно повлиял на все отрасли. В том числе, затраты на топливо для электрогенераторов привели к подорожанию хлеба в среднем на пять рублей.И.о. президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электричества в республику в субботу, 21 декабря.В воскресенье, 22 декабря, директор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия сообщил, что гуманитарные поставки электричества в Абхазию начнутся 23 декабря. Свет начнут отключать по четыре часа в сутки. В заявлении отмечается, что кризис в энергоотрасли нарушил нормальное функционирование экономики, и в краткосрочной перспективе своими силами Абхазия с ним не справится."Отключения света по 9-11 часов в сутки — приговор системе здравоохранения и образования. Это ставит под угрозу жизнь и здоровье наших детей, пожилых людей, социально незащищенных слоев населения. Абхазия может столкнуться с гуманитарной катастрофой", — говорится в тексте.Гунба также подчеркнул, что ситуация и без того накаляет внутренние противоречия в обществе и послужила "детонатором" событий в Парламенте, в результате которых погиб депутат Вахтанг Голандзия.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью РИА Новости заявил, что республика получит ответ, когда просьба о гуманитарной поставке электричества поступит. Он также добавил, что Россия желает Абхазии стабильности и процветания.Между тем расходы Абхазии на электроэнергию растут. Как уточнил в эфире радио Sputnik и.о. министра финансов Владимир Делба, республика потратила на энергетику 780 миллионов рублей в 2024 году."705 миллионов рублей направлено на приобретение коммерческого перетока. 200 миллионов из них — помощь из Российской Федерации, 505 миллионов рублей — средства Республики Абхазия. Получается, что 505 миллионов рублей — деньги добросовестных налогоплательщиков, в том числе тех, кто добросовестно платит за потребленную электроэнергию", — объяснил Делба.Первый кандидатЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению и.о. президента Абхазии Бадры Гунба в качестве кандидата на президентских выборах 18 декабря.Членам инициативной группы выдали свидетельство о регистрации и подписные листы. Им необходимо собрать не менее 2000 и не более 2500 подписей избирателей. Кроме того, самому кандидату нужно будет пройти лингвистическую комиссию на знание абхазского языка.Регистрация инициативных групп и партий продлится до 6 января, далее в течение 10 дней пройдет регистрация кандидатов в президенты. После этого может начаться официальная агитация.Выбора президента Абхазии состоятся 15 февраля.Ушел из жизни Михаил СангулияДепутаты Народного собрания выразили соболезнования родным и близким депутата IV, V и VI созывов Парламента Михаила Сангулия, который скончался на 72 году жизни."Ушел из жизни авторитетный политик, щедро наделенный мудростью народа, придававший большое значение искренней дружбе и взаимовыручке, горячо любивший свою Родину", - написал спикер Парламента Лаша Ашуба.Он также добавил, что коллеги будут помнить Сангулия как опытного и инициативного участника парламентской работы, человека с твердыми убеждениями, умевшего делать ответственный выбор на благо государства, понимать других и в трудную минуту подать руку помощиГод Дмитрия ГулиаУходящий 2024 год в Абхазии был посвящен основоположнику абхазской литературы, писателю и ученому Дмитрию Гулиа.Торжественное мероприятие, приуроченное к завершению года Гулиа, прошло в Абхазском драмтеатре 17 декабря.В нем принял участие и.о. президента республики Бадра Гунба, возглавляющий госкомиссию по празднованию юбилея Народного поэта.Он подчеркнул, что в течение года в республике прошло множество мероприятий: литературные вечера, торжественные митинги, выставки, премьера спектакля, выпуск цикла передач на телевидении, переиздание Евангелия, переведенного комиссией, в состав которой входил Гулиа, в 1912 году.После торжественной части зрителям показали спектакль "Он и она" по мотивам поэмы Гулиа "Переписка парня и девушки".В Абхазском институте гуманитарных исследований, который носит имя Дмитрия Гулиа, открыли его бюст.Директор АбИГИ Арда Ашуба, выступая перед собравшимися, отметил выдающуюся роль Гулиа в становлении и развитии национальной литературы и культуры в целом. С особой гордостью он подчеркнул, что свой путь поэт начинал в стенах института.Автор бюста – скульптор Амиран Адлейба. Он изготовлен при финансовой поддержке Минкульта.Конкурс "Взгляд-2024"Представительство Россотрудничества в Абхазии подвело итоги конкурса "Взгляд-2024", который носит имя Героя Абхазии Андрея Соловьева.В этом году конкурс среди журналистов и блогеров приурочен к 15-летию организации. В нем приняли участие журналисты республиканских печатных изданий, интернет-СМИ, информагентств, блогеры, фотокорреспонденты, студенты профильных специальностей вузов. ⠀Победителями в номинациях стали:"Лучший радиоматериал" – радиоведущая Sputnik Абхазия Наала Мукба,"Лучший материал на Интернет-ресурсах, личных блогах" – корреспондент Sputnik Абхазия Сария Кварацхелия."Общие страницы истории российского и абхазского народов" – корреспондент Sputnik Абхазия Бадрак Авидзба."Лучший телевизионный материал" – журналист Абхазского телевидения Гугуца Вардания."Освещение деятельности представительства Россотрудничества в Абхазии и традиций российско-абхазского культурно-гуманитарного сотрудничества" – журналист АТ Алика Трапш."Тематика СВО" – журналист АТ Гугуца Вардания."Специальный приз конкурса от руководителя представительства" – журналист АТ Шазина Ханагуа.Освобождение в зале судаСухумский городской суд принял решение освободить в зале заседания гражданина Абхазии Омара Смыр.По данным следствия, вечером 7 декабря Смыр, находясь в ресторане, нецензурно выражался в адрес прокурора Гагрского района Беслана Пкин, нанес ему многочисленные удары руками и ногами, повалил на пол и произвел в сторону Пкин не менее пяти выстрелов.18 декабря Омар Смыр явился в прокуратуру, где был задержан. Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Городская прокуратура направила в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда представление об отмене постановления, вынесенного судом первой инстанции 20 декабря.Конференция и выставкаУченые, исследователи, преподаватели вузов, колледжей, школ и студенты Абхазии и России приняли участие в Международной научно-практической конференции "Новые горизонты художественной педагогики: интеграция рисунка, книжной и печатной графики в национальную систему образования России", которая прошла в Москве, 20 декабря.Доцент кафедры изобразительного искусства Абхазского государственного университета, директор Центрального выставочного зала Союза художников Республики Абхазия Эльвира Арсалия в своем докладе говорила о культурных связях, которые сложились между Абхазией и Россией, о вкладе известных русских художников в становление и развитие изобразительного искусства Абхазии.Конференция была приурочена к 70-летию заведующего кафедрой рисунка ХГФ ИИИ МПГУ, доктора педагогических наук, профессора, почетного работника сферы образования Российской Федерации, почетного члена академии наук Абхазии, почетного профессора Абхазского государственного университета, заслуженного деятеля искусств республики Абхазия, члена Московского Союза Художников Рауфа Барциц.На конференции также показали документальные фильмы о Рауфе Барциц. Юбиляр на заседании был награжден серебряной медалью Московского союза художников "За заслуги в развитии изобразительного искусства" и получил поздравительное письмо от ректора Кубанского государственного университета в Краснодаре, который Барциц окончил в 1983 году.За четыре дня до этого в Институте изящных искусств Московского педагогического госуниверситета открылась персональная выставка работ художника из Абхазии, графика, педагога и профессора Рауфа Барциц.

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