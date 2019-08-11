Sputnik недели: встреча Хаджимба и Путина, успехи в туриндустрии и арест милиционеров

Самые яркие и значимые события в республике с 4 по 11 августа - в обзоре информационного агентства Sputnik Абхазия.

Неделя в Абхазии выдалась богатой на различные события – президенты Абхазии и России Рауль Хаджимба и Владимир Путин провели рабочую встречу в Сочи, объявленные в розыск сотрудники милиции добровольно сдались правоохранителям, завершилось строительство моста через реку Мачара в селе Мерхеул.

Встреча двух лидеров

Самое главное политическое событие недели произошло во вторник 6 августа. В Сочи встретились президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент России Владимир Путин. Лидеры двух стран обсудили вопросы социально-экономического сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений.

© Sputnik / Алексей Дружинин Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Сочи

Хаджимба поблагодарил российского коллегу за возможность встретиться и обсудить важные вопросы межгосударственных отношений, в том числе работы, которые проводятся по линии Инвестпрограммы.

Арест милиционеров

Сухумский городской суд заключил под стражу до 28 августа начальника отдела УУР МАД Виталия Кулова и старшего оперуполномоченного этого же управления Адгура Аутлева.

Ранее Кулов и Аутлев были объявлены в розыск, а 29 июля последние добровольно явились в следственные органы и в тот же день были задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий".

По версии предварительного следствия, сотрудники МВД Абхазии в ночь на 11 июля 2019 года в служебном кабинете 303, в здании МВД республики, требуя признания вины в соучастии совершения особо тяжкого преступления - похищения Омара Мерцхулава, применили физическое насилие к Анзору Тарба, ранее подвергнутому административному аресту на 15 суток. В результате применения физического насилия Анзору Тарба были причинены множественные телесные повреждения несовместимые с жизнью.

Успехи в туриндустрии

Замминистра по курортам и туризму Абхазии Астамур Барциц в интервью Sputnik рассказал о том, что с мая по июль 2019 года Абхазию посетило около 600 тысяч туристов. С однодневной экскурсией Абхазию посетили 350 тысяч гостей и около 250 тысяч провели в республике свой отпуск.

© Sputnik / Томас Тхайцук Отдых в Абхазии

Показатели по однодневным экскурсиям превысили показатели прошлого года на 10-15 тысяч человек. В частном секторе количество койко-мест не увеличилось, поэтому цифры практически не изменились.

Потенциальный гость страны может ознакомиться на туристическом портале с реестром объектов размещения. Эта информация, подчеркнул замминистра, исключит вероятность мошеннических схем.

Мост в Мерхеуле

Еще одним ярким событием недели стало завершение реконструкции через реку Мачара в селе Мерхеул Гулрыпшского района. Глава правительства республики Валерий Бганба оценил результаты строительных работ.

© Foto/ km-ra Глава Правительства ознакомился с результатом строительства моста через реку Мачара в с. Мерхеул

Мост протяженностью 140 метров утратил свою несущую способность из-за того, что река подмыла опоры. Мост подвергся полной реконструкции.

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На участке были проведены дополнительные инженерно-технические мероприятия по расчистке и спрямлению русла реки, что позволило увеличить пропускную способность за счет увеличения уклона дна реки, сооружены искусственные дамбы – возвышения по краям русла из песчано-гравийной смеси высотой до пяти метров.

Отчет МВД

МВД Абхазии представило статистику по преступлениям в республике с 1994 по 2018 год.

В 1994 год были зарегистрированы 303 преступления по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство", раскрываемость этих преступлений составила 29,3%. В 2018 году было зарегистрировано 12 убийств, из которых раскрыто 66%.

Процент совершенных преступлений данной категории от общего числа за прошедшие годы снизился с 11,6% до 1,7%.

Через суд

Администрация города Гагра будет подавать в суд на неплательщиков за коммунальные услуги.

Как сообщил директор муниципального предприятия Жилищно-эксплуатационного управления Гагры Роман Чагава, сумма задолженностей составляет более 30 миллионов рублей.

© Fotolia / Thodonal Судебный молоток и книги

В Гагрский районный суд переданы собранные 50 дел на общую сумму в один миллион рублей, сообщил он. Каждые десять дней власти курортного города намерены направлять в суд по 50-70 дел.

На языке Иисуса

Надпись на глиняном кирпиче, найденном во время раскопок в окрестностях Очамчыры, сделана на арамейском языке, сказал в интервью радио Sputnik археолог, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков.

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Он отметил, что язык, на котором говорил Иисус Христос, кроме того, это язык еще большей части Византии и язык Ирана и Закавказья. Надпись сделана на плинфе, кирпиче, который использовался для постройки храма, там указаны первые семь букв арамейского алфавита. Дата этого кирпича – VI век нашей эры.

Приговор за убийства

Верховный суд Абхазии вынес обвинительный приговор по делу об убийстве четырех человек, которое произошло в селе Гагида Галского района в 2011 году.

Отар Онериевич Баркая 19 марта 2011 года, "вооружившись незаконно хранимым и носимым огнестрельным оружием – автоматом системы "Калашников", используя незначительный повод, ссору возникшую в ходе застолья, из хулиганских побуждений совершил умышленное убийство Тенгиза Мебония, Давида Кварацхелия, Важи Кварацхелия, а также Сулико Плиева".

После убийств в Галском районе мужчина выехал в Россию, где скрывался с 2011 по 2019 год.

Сойти с "гонки"

9 августа кандидат в вице-президенты Абхазии Давид Дасания в интервью Sputnik заявил о том, что снимет свою кандидатуру с предстоящих выборов. Дасания выдвигался в качестве кандидата в вице-президенты Абхазии в команде кандидата в президенты Астамура Отырба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Давид Дасания

"Иного пути я не вижу, данные выборы превращаются в фарс. Мне не нравится, что примерно 80-90% граждан Абхазии, абазин, черкесов, кабардинцев, чеченцев и так далее, которые проживают в республиках Северного Кавказа, не смогут принять участие в голосовании, хотя всей душой хотят участвовать в судьбе Абхазии", - сказал Дасания.

Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия рассказал, что согласно десятой статье закона "О выборах президента", кандидат в вице-президенты Абхазии может снять свою кандидатуру, обратившись с письменным заявлением в ЦИК.

Новый график паспортных столов

Паспортные отделы во всех городах и районах республики будут работать без выходных и в праздники с 9:00 до 18:00 часов, сообщили в МВД Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазский паспорт

Такой график будет действовать до особого распоряжения. Переход на семидневный рабочий график связан с увеличением числа людей, подающих документы на обмен абхазского внутригражданского паспорта, и во избежание очередей, отметили в ведомстве.