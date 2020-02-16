Sputnik недели: дела предвыборные, цена перетока и судьба экс-главы Сбербанка

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельный обзор наиболее ярких и значимых событий в республике. О том, что произошло в Абхазии с 10 по 16 февраля, читайте в обзоре.

На уходящей неделе Центральная избирательная комиссия Абхазии завершила регистрацию инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в президенты. И. о. главы администрации Сухума Кан Кварчия отказался участвовать в предстоящих выборах. Об этих и других событиях подробнее в нашем материале.

Бадрак Авидзба. Sputnik.

Дела предвыборные

На уходящей неделе Центральная избирательная комиссия Абхазии завершила первый этап подготовки к предстоящим выборам главы государства. 11 февраля подошел к концу прием документов от инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в президенты страны.

В тот же день прошел съезд политической партии "Акзаара", на котором его члены выдвинули председателя организации Леонида Дзапшба в качестве кандидата в президенты. Дзапшба на том же съезде назвал имя кандидата в вице-президенты, им стал Виктор Хашба.

Днем ранее претендент в кандидаты на пост главы государства Адгур Ардзинба сдал экзамен на владение абхазским языком в Центральной избирательной комиссии республики. Ардзинба также уже определился с кандидатом в вице-президенты - на этот пост будет баллотироваться директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба.

Еще одно событие, связанное с выборами президента Абхазии, произошло также 11 февраля. Исполняющий обязанности главы администрации Сухума Кан Кварчия заявил, что не будет участвовать в президентской гонке. Ранее в ЦИК была зарегистрирована инициативная группа его по выдвижению. Свое решение не баллотироваться Кварчия объяснил нежеланием участвовать в "негативных процессах" и накале страстей, сопровождающих выборы в Абхазии.

Таким образом, потенциальных кандидатов в президенты осталось всего трое: Леонида Дзапшба, Адгур Ардзинба и Аслан Бажния.

Новый подозреваемый по делу о стрельбе

12 февраля Генаральная прокуратура Абхазии сообщила, что установила еще одного причастного к стрельбе на набережной Сухума в ноябре прошлого года, в результате которой были убиты Астамур Шамба, Алхас Авидзба и Доминика Акиртава.

В розыск был объявлен уроженец села Арасадзыхь Беслан Бганба 1982 года рождения. Он подозревается в совершении убийства двух и более лиц общеопасным способом, совершенным группой лиц по предварительному сговору, а также в незаконном хранении, ношении и перевозке огнестрельного оружия.

В декабре прошлого года прокуратура Сухума также объявила в розыск по подозрению в причастности к стрельбе на набережной уроженца Ткуарчала Эрика Чкадуа. Всего на сегодняшний день по этому делу арестованы судом три человека - Аслан Блабба, Дато Ахалая и Демур Ахалая.

Сколько стоит переток?

На неделе Sputnik узнал некоторые подробности, касающиеся перетока электроэнергии из России в Абхазию. Стало известно, что электроэнергия которую Абхазия получает из России по перетоку, при нынешнем уровне энергопотребления, хватит до 14 марта.

Как рассказал замначальника государственного управления Абхазии по энергетике, транспорту и связи Леон Кварчия, назвать окончательную сумму за переток сложно: рыночные цены на электроэнергию периодически меняются, кроме того, пока не ясны возможные дополнительные объемы поставок.

Однако некоторые цифры он все же привел.

"Ориентировочный диапазон за один киловатт - от двух до трех рублей. Конечная цена будет понятна, когда прекратится переток и будут произведены расчеты", - заявил Кварчия.

Сейчас российской электроэнергией обеспечивается практически половина территории Абхазии, оставшаяся часть подпитывается от ИнгурГЭС. С 1 по 10 февраля общий объем энергопотребления по республике превысил 90 миллионов киловатт-часов. Расход по перетоку за те же 10 дней превысил 46 миллионов киловатт-часов (4,6 миллиона киловатт-часов в сутки).

На сегодняшний день общий объем поставок электроэнергии из России пока оговорен на уровне 200 миллионов киловатт-часов.

Задержание Тимура Бганба

13 февраля в российских СМИ появилась информация о том, что бывший руководитель Сбербанка Абхазии Тимур Бганба задержан правоохранительными органами в Москве. Однако Генеральная прокуратура Абхазии пока не подтверждает эту информацию. Ведомство обратилось к российским коллегам за подтверждением факта задержания Бганба.

3 февраля Генпрокуратура Абхазии заявила о начале проверки информации о хищении около 730 миллионов рублей со счетов Сбербанка. Мошенничество, по данным ведомства, было совершено в 2017 году, когда банк возглавлял Бганба.

В ноябре 2017 года в Сбербанке была введена временная администрация сроком на шесть месяцев по решению Национального банка республики. При этом полномочия руководителя банка Тимура Бганба с 13 ноября были ограничены, а 13 декабря полностью были приостановлены.

Позже в отношении Тимура Бганба было возбуждено уголовное дело по статье 196 Уголовного кодекса Абхазии (превышение полномочий).

День дипроботника

10 февраля в посольстве России в Абхазии отмечали День дипломатического работника. Праздник был утвержден 31 октября 2002 года, а его исторической основой стала дата создания первого внешнеполитического ведомства России — Посольского приказа, самое раннее упоминание о котором датируется 10 февраля 1549 года.

Мероприятия по случаю Дня дипработника начались с возложения цветов к мемориальной доске дипломату Дмитрию Вишерневу и его супруге Ольге Вишерневой, которые были убиты в 2013 году в Сухуме.

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин, рассказывая о трагической судьбе семьи Вишерневых заметил, что все дипломаты, которые ушли из жизни, исполняя свои служебные обязанности, навечно вошли в пантеон российской дипломатии.

День рождения Народного поэта

13 февраля исполнилось 70 лет со дня рождения одного из самых известных и любимых читателями представителей абхазской литературы - Народного поэта Абхазии Рушбей Смыр. Родился будущий классик национальной литературы в 1950 году в селе Аацы Гудаутского района.

Поэзией он увлекся когда еще учился в школе в 13-летнем возрасте, основой его произведений стали национальный фольклор и творчество абхазских поэтов.

Рушбей Смыр - автор многих сборников, в том числе: "Стрела" (1979), "Мои горы" (1981), "Кукушки перекликаются" (1988), "Быстрые мои кони" (1990), "Рада гуша" (1994), "Голос" (2005), "Мой посох" (2015) и др. На многие стихи автора написаны песни. В начале XX века, Рушбей Смыр проявил себя как прозаик. В 2002, в первом номере журнала "Алашара" был опубликован его рассказ "Кубча".

В 2016 году вышла поэма Рушбея Смыр "Семра" (историческая поэма о трагических событиях XIX века на Кавказе, приведших к исчезновению целого народа – убыхов – ред.). В книге произведение напечатано на трех языках – абхазском, турецком и русском.

Героиня поэмы Семра — это не вымышленный персонаж автора, а реальная убыхская девушка, предки которой вынуждены были покинуть свою родину. С прототипом главной героини поэмы Семрой автор познакомился во время его пребывания в Турции, она была его переводчиком. Глубокие раздумья о судьбе народа, утратившего свою родину и язык, вылились в написание поэмы.

Рушбей Смыр ушел из жизни 29 августа 2019 года.

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