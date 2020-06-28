Sputnik недели: Парад в Москве, освобождение Артура Анкваб и Великая Абхазская стена

Президент Аслан Бжания принял участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, суд освободил бывшего кандидата в президенты Артура Анкваб, подошли к концу раскопки в рамках проекта по исследованию Великой Абхазской стены.

Самые важные события, которые произошли в республике с 22 по 28 июня, в обзоре информационного агентства Sputnik Абхазия.

Sputnik

День скорби

Неделя началась с печальной даты – Дня памяти и скорби - 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 21 июня в память о Великой Отечественной в Сухуме прошла акция "Свеча памяти".

22 июня, чтобы почтить память погибших Музей Боевой Славы совместно с представительством Россотрудничества в Абхазии и администрацией Сухума организовали митинг.

На церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату присутствовали вице-президент Бадра Гунба, представители министерств и ведомства Абхазии, главы администраций районов, сотрудники Музея Боевой Славы имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, администрации Сухума, представители Россотрудничества и Посольства России в Абхазии, посол Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба, посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев и другие чиновники и общественные деятели.

24 июня в Абхазии состоялся велопробег "Спасибо за победу!" в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В акции приняли участие около 30 человек - жители республики, представители посольства России в Абхазии и Россотрудничества.

Велопробег начался у "Дома Москвы" в Сухуме одновременно с парадом Победы, проходившим в Москве на Красной площади.

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в честь Победы проехали на грузовом автомобиле по улицам Абхазии под песни военных лет, к ним присоединились около 50 автомобилей жителей республики.

Поездка Аслана Бжания в Москву

22 июня президент Абхазии Аслан Бжания отправился в Москву 24 июня он принял участие в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне, который прошел на Красной площади.

Аслан Бжания был приглашен на парад Победы российским коллегой Владимиром Путиным. В состав официальной делегации Абхазии были включены депутат Парламента Лаша Ашуба и бывший кандидат в президенты Адгур Ардзинба.

В ходе визита в Москву Аслан Бжания провел ряд встреч с представителями руководства Российской Федерации.

В этом году в празднование Победы внесла коррективы пандемия коронавируса. Парад Победы в Москве был отложен, 9 мая состоялась лишь его воздушная часть.

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Освобождение в зале суда

Сухумский городской суд под председательством судьи Зарины Габеевой во вторник 23 июня оправдал и освободил экс-кандидат в президенты Абхазии Артур Анкваб.

Артур Анкваб обвинялся в причастности к похищению Армена Григоряна, которого, по версии следствия, похитили 24 ноября 2019 года в городе Сухум и вымогали у него "денежные средства в особо крупном размере в качестве выкупа за его освобождение". Мужчину нашли 1 декабря в одном из сел Гудаутского района.

Судья Габеева уточнила, что сторона обвинения не смогла предоставить достаточные доказательства суду для вынесения обвинительного приговора в отношении Анкваб. Обвинение просило назначить наказание по совокупности преступлений в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Генеральная прокуратура Абхазии не согласна с приговором Сухумского городского суда, вынесшего оправдательный приговор Артуру Анкваб, в кассационную коллегию по уголовным делам будет внесено представление.

Сам Анкваб после освобождения обвинил бывшую власть Абхазии в преследовании, об этом он сказал в беседе с журналистами после оглашения судебного вердикта.

Внезапная смерть

Утром 27 июня произошло печальное событие - ушел из жизни главврач Центрального военного госпиталя Минобороны Абхазии Зураб Ачба.

По предварительным данным, Зураб Ачба скончался от остановки сердца во сне.

Ачба родился в 1965 году в Очамчыре, окончил лечебный факультет Тбилисского Государственного медицинского института в 1989 году.

Он был ветераном Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

С 1993 по 1998 годы был ординатором отделения хирургии больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Красноярске. С 1998 по 2010 годы – главный врач Гулрыпшского района и замначальника по лечебной части Центрального военного госпиталя Минобороны, который он возглавил в 2010 году.

Исследование Великой Абхазской стены

На этой неделе завершился основной этап исследования Великой Абхазской стены, которое проходит при финансовой поддержке фонда "Амшра". Агентство Sputnik выступает информационным партнером проекта.

"Под основным этапом предполагаем полевой, непосредственно, когда мы выходим на объекты культурного наследия – это башни и стены Великой Абхазской стены. Первый этап был фиксацией этих башен и стен. На втором этапе были раскопки на уже заранее выбранных объектах: на башне или стене. Мы выбрали три объекта, первый - в селе Хиацха Галского района, второй - в селе Джгерда, Очамчырского района, третий – башня в селе Мерхеул Гулрыпшского района. Можно сказать, археологические раскопки мы закончили", - рассказал в интервью Sputnik руководитель проекта "Тайны Великой Абхазской стены" Шандор Кайтан.

При этом он подчеркнул, осталась еще большая и кропотливая работа - обработка найденного при раскопках материала.

Другой участник проекта, научный сотрудник Абхазского государственного музея Дмитрий Счастный рассказал, что за время проведения экспедиционных работ основной найденный материал – это разнообразная керамика.

"Как правило это керамика местного типа, она разновременная и говорить о ее датировке мы не торопимся, потому что еще не вся камеральная работа сделана. Среди этой местной керамики также было найдено определенное количество поливной керамики, которая может быть связана с территорией Крымского полуострова, Азова, где находился один из центров этой поливной керамики. Мы напрямую не связываем именно наши находки с этим, в то же время есть прямые аналогии с той территорией, этих центров поливной керамики было довольно много, в районе Крыма один из них", - отметил археолог.

Помимо керамики были найдены металлические предметы, это несколько видов ножей, две бронзовые пулелейки для отливки свинца, несколько пуль, два наконечника железных стрел, каменные жернова.

Гуманитарный коридор

С 22 по 24 июля на реке Ингур был открыт гуманитарный коридор, за время работы которого через абхазо-грузинскую границу в республику заехало 907 человек,

"Из них 200 детей. Это все граждане или жители Абхазии, которые имели разрешение на пересечение границы", – уточнили в Службе Госбезопасности.

По информации СГБ, в последнее время на территории Грузии оказалось много граждан Абхазии и людей, у которых есть вид на жительство на территории республики. Решение организовать гуманитарный коридор было принято для того, чтобы "соблюсти интересы граждан Абхазии и у них была возможность вернуться в свои дома", - сообщали в пресс-службе СГБ Абхазии.

Пропуск через КПП "Ингур" осуществлялся с 22 июня ежедневно с 9:00 до 19:00 часов. 24 июня коридор был закрыт.

Все прибывшие из Грузии граждане обязаны были пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья и соблюдать двухнедельный карантин. На границе все это время дежурили медики.

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