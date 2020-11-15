Sputnik недели: встреча президентов, приговор по делу Тарба и веерные отключения

В обзоре информационного агентства Sputnik Абхазия самые важные события недели, произошедшие в республике с 9 по 15 ноября.

На этой неделе в Абхазии открыли новый амбулаторный центр для принятия пациентов с коронавирусом, применили новый метод лечения зараженного COVID-19, в Сочи прошла встреча глав России и Абхазии, с воскресенья в республике был введен график веерных отключений света.

Sputnik

Новости коронавируса

В Абхазии продолжают регистрировать новые случаи коронавирусной инфекции. Пациентов с подтвержденным диагнозом лечат в Гудаутском госпитале, при специальных отделениях районных и городских больниц, в мобильном госпитале Минобороны России, развернутом в Сухуме.

На этой неделе амбулаторный центр для ковидных пациентов открыли в Сухуме в районе Турбазы. В центр можно попасть по назначению либо участкового врача поликлиники по месту жительства, либо стационарного врача больницы.

Врачи центра могут помочь пациентам с внутривенными инъекциями, внутримышечными уколами, будет возможно узнать уровень кислорода, снять кардиограмму, померить давление, узнать уровень сахара.

Помещение для амбулаторного центра предоставлено частными лицами бесплатно.

На уходящей неделе в Абхазии впервые применили метод лечения пациента с коронавирусной инфекцией плазмой переболевшего COVID-19. По словам врача Мадины Дасания, такая мера была предпринята по настоянию родственников пациентов которые "шли на крайние меры для того, чтобы спасти пациента".

Эту процедуру для лечения COVID-19 в Абхазии могут применять и в дальнейшем. По словам Дасания, для этого нужна только станция переливания крови и сам донор должен быть с высоким наличием антител в крови, но единого мнения по поводу эффективности этой терапии нет.

Встреча президентов

Встреча президентов

12 ноября в Сочи состоялись переговоры президентов Абхазии и России. Аслан Бжания пригласил Путина посетить Абхазию и подчеркнул, что лидер России является всегда желанным гостем в республике.

Также Бжания выразил благодарность от имени абхазского народа за поддержку и помощь, которую Россия оказывает Абхазии на протяжении многих лет и в том числе в период пандемии.

Бжания заверил Путина в том, что руководство Абхазии намерено реализовывать договоренности, подписанные в большом рамочном договоре о сотрудничестве и других межведомственных договорах, "потому что это в полной мере соответствует интересам Абхазии, все это работает на укрепление государственности и суверенитета Абхазии".

Переговоры глав государств продолжались около трех часов. По окончанию встречи Бжания отметил, что итоги встречи "несомненно принесут пользу нашей стране, нашим взаимоотношениям со стратегическим партнером".

Веерные отключения

В пятницу 13 ноября стало известно, что с 15 ноября в Абхазии введут временные ограничения режима потребления электроэнергии, согласно графику веерных отключений. Решение было принято согласно приказу "О мерах по нормализации функционирования энергетической системы Республики Абхазия".

В тексте приказа также говорится о необходимости продолжить рейдовые мероприятия по выявлению нелегальных потребителей электроэнергии и отключать их от энергосистемы Абхазии без возможности дальнейшего подключения.

Отключать свет в Абхазии будут три раза в сутки, согласно графику.

Спорный мост

В понедельник 9 ноября в Абхазии состоялось внеочередное заседание Парламента, причиной которого стала появившаяся в российских СМИ новость о том, что власти Сочи профинансировали строительство моста через реку Псоу, связавшего две части горного села Аибга, которое разделено по государственной границе между Россией и Абхазией - Адлерским районом Сочи и Гагрским районом Абхазии.

Депутаты Абхазии проверили информацию и подтвердили ее достоверность.

"Оснований для строительства этого моста мы, по крайней мере, не нашли. После обсуждения вопроса мы дали поручение СГБ страны выяснить, как произошло то, что на несогласованной территории был построен мост. В принципе, там вообще нельзя было что-то строить без решения межгосударственной комиссии. Даже посещение этого села без двухсторонних договоренностей не предполагается", - рассказал в интервью Sputnik председатель комитета по обороне и безопасности Парламента Илья Гуния.

По итогу заседания Парламент поручил СГБ и МИД Абхазии выяснить детали дела.

Парламент Абхазии поручил СГБ и МИД выяснить ситуацию с мостом в Аибге>>

Виновных нет

Сухумский городской суд после пяти месяцев разбирательства по делу смерти в здании МВД заключенного Анзора Тарба вынес приговор. По решению судьи Инара Кварчия, подсудимые сотрудники МВД Адгур Аутлев, Виталий Кулов, Бадри Джикирба и Аслан Чедия были признаны невиновными в связи с отсутствием доказательств их причастности к преступлению.

После вынесения оправдательного приговора по делу Тарба суд также вынес частное постановление в адрес генерального прокурора Абхазии, в котором указал на ошибки сотрудников ведомства в расследовании дела, из-за чего были утеряны важные доказательства.

С таким обвинением и приговором суда Генеральная прокуратура не согласилась и назвала решение незаконным и необоснованным. Ведомство намерено обжаловать приговор в Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абхазии. Обжаловать приговор намерены и потерпевшие родственники Анзора Тарба.

Отставки недели

О своей отставке на этой неделе сообщил помощник президента по международным связям Ахра Авидзба. Он опубликовал свое заявление об уходе на странице в Facebook.

"Как-то так!!!! Публикую для того, чтобы не было смысла уговаривать меня или говорить "не торопись"! Шаг сделал, надеюсь, с подписанием не затянут! Можно даже по статье, если так быстрее и проще!!!" - говорится в публикации.

Помощник президента Абхазии Ахра Авидзба подал в отставку>>

Решение об увольнении по собственному желанию принял и генеральный директор Абхазского государственного драматического театра Нодар Чанба. В интервью Sputnik он объяснил, что его уход связан с возвращением во Францию к семье. Чанба выразил надежду, что на его место придет человек, который сможет повести театр вперед.

Новый руководитель театра, по словам министра культуры Абхазии Гудисы Агрба, будет назначен в ближайшее время.

Потоп на Искандера

Начало недели выдалось не самым лучшим для жителей улицы Искандера в Сухуме. Там прорвало водопроводную трубу диаметром 500 миллиметров, которую проложили всего пять лет назад, а уровень воды достиг 30 сантиметров. Оказалось, лопнул стык. В итоге под водой оказались нижние этажи домов и дворы.

На место аварии тут же прибыли специалисты, чтобы откачать воду и восстановить трубу. По словам одного из жителей домов, большого вреда вода не нанесла, пришлось лишь чистить дворы и подвалы.

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