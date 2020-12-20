Sputnik недели: визит Бжания в Москву, стрельба в Сухуме и скорбная дата

Памятные мероприятия к 28- годовщине Латской трагедии, визит Аслана Бжания в Москву, 51-й раунд международных Женевских дискуссий, пожары в лесах Гудаутского и Гагрского районов, а также задержание бывшего мэра Сухума Адгур Харазия – эти и другие события в еженедельном обзоре Sputnik.

Илана Миквабия, Sputnik

Латская трагедия

На уходящей неделе в республике прошли скорбные мероприятия, посвященные 28-й годовщине Латской трагедии. Сотни людей пришли к мемориалу памяти в Гудауте, в их числе были родственники погибших, руководство страны, спикер и депутаты Парламента, главы районов и сотрудники госучреждений.

В пятый месяц Отечественной войны народа Абхазии 14 декабря 1992 года грузинскими войсками был сбит вертолет с беженцами из блокадного Ткуарчала. Погибли все 87 человек, находившихся на борту, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин.

В Сухуме на площади возле Абхазского драматического театра зажгли более десяти тысяч свечей в память о жертвах Латской трагедии. Участники выложили из свечей число 87 и фигуру вертолета, а днем 14 декабря в селе Лата на месте крушения самолета возложили цветы и пустили в небо 87 белых шаров.

Московские встречи Бжания

В пятницу 18 декабря завершился деловой визит президента Абхазии Аслана Бжания в Россию.

Рабочие встречи Аслана Бжания проходили с 11 по 18 декабря. В Москве глава государства встретился с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, с которым обсудил широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества.

С заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком Бжания обсуждал вопросы энергетики, ситуацию на государственной границе, реализацию проектов Инвестпрограммы на 2020-2022 годы.

14 декабря Бжания встретился в Москве с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. На встрече обсудили вопросы абхазо-российского сотрудничества в области здравоохранения. Стороны отметили положительный результат взаимодействия двух стран в реализации Соглашения между Абхазией и Россией о сотрудничестве в области организации страхования граждан РФ, постоянно проживающих на территории Абхазии.

Аслан Бжания выразил благодарность Минздраву России за оказываемую помощь в борьбе с COVID-19, а также стороны рассмотрели проект межправительственного соглашения, подготовленный абхазской стороной, о строительстве в Абхазии современного кардиологического центра.

На встрече с министром транспорта России Виталием Савельевым 15 декабря Аслан Бжания обсудил вопросы, связанные с перспективой открытия авиасообщения между Абхазией и Россией, реконструкцией Сухумского международного аэропорта имени Владислава Ардзинба, капитальным ремонтом старого автомобильного моста через реку Псоу.

16 декабря Аслан Бжания встретился и переговорил с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым по вопросам развития сельхозотрасли республики.

В четверг 17 декабря состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания и с министром финансов России Антоном Силуановым. На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития и финансового взаимодействия России с Абхазией.

Президент Абхазии также провел встречу с руководителем Федеральной налоговой службы России Даниилом Егоровым, с которым обсуждались возможности применения цифровых технологий в налоговой системе Абхазии.

У главы государства состоялись встречи и по вопросам в сфере безопасности: с директором Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым и заместителем секретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым.

Вопросы, связанные с взаимодействием таможенных органов Абхазии и России обсуждались на встрече Аслана Бжания и директора Федеральной таможенной службы России Владимира Булавина. Президент Абхазии и Директор ФТС говорили и о сложностях, которые возникают на абхазо-российской границе при перевозке урожая цитрусовых, и мерах, необходимых для улучшения ситуации.

Лесные пожары

О возгорании лесов в Гудаутском районе стало известно в субботу 12 декабря, общая площадь возгорания составила около 15 гектаров. На подмогу были отправлены пожарные отряды из Сухума и Агудзеры. В Гудаутском районе пожары продолжались четыре дня, основные очаги возгорания были в селе Хуап.

Вечером 13 декабря сообщили и о возгорании в лесной части села Псахара Гагрского района, где площадь пожара составила около 30 гектаров. Из-за отсутствия подъезда спецтехники к очагу возгорания огонь распространился в горной местности.

Утром 16 декабря начальник Центра управления силами МЧС Абхазии Батал Барчан рассказал о том, что пожары удалось потушить силами МЧС, а также благодаря дождю.

Опасный COVID-19

Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса сообщил на этой неделе, что за все время пандемии коронавируса в Абхазии зафиксировано более 100 летальных случаев. Всего выявленных около семи с половиной тысяч, выздоровели из них – 5545 человек.

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Также 15 декабря было зафиксировано рекордные 140 новых случаев коронавируса за сутки.

16 декабря прошло заседание Оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции. Члены Оперштаба отметили рост числа инфицированных, а также то, что в инфекционной больнице Сухума, где производится забор биоматериала для проведения ПЦР-диагностики на COVID-19, снова появились очереди. Из-за этого Министерство здравоохранения Абхазии приняло решение, что теперь прием граждан на тестирование будет осуществляться по месту жительства, чтобы "граждане не злоупотребляли ПЦР-диагностикой".

В четверг 17 декабря министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия совершил рабочую поездку в Гудаутский ковидный центр, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. Ситуация с коронавирусом в Абхазии остается напряженной, но управляемой, заявил он после посещения госпиталя.

Цахнакия осмотрел реанимационное отделение и "зеленую зону" и отметил слаженную работу медучреждения.

Задержание бывшего мэра Сухума

В Сухуме 16 декабря задержали экс-мэра столицы Адгура Харазия после инцидента со стрельбой в человека. В понедельник 14 декабря житель Сухума Алмас Шакрыл получил огнестрельные сквозные ранения в области стоп и был доставлен в Республиканскую больницу. Преступление было совершено на улице Акиртава в Сухуме.

Харазия задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и частью 1 статьи 217 (незаконный оборот оружия) Уголовного кодекса Абхазии.

В четверг 7 декабря Сухумский городской суд под председательством судьи Марата Авидзба избрал меру пресечения Адгуру Харазия в виде домашнего ареста после рассмотрения ходатайства от следственного отдела УВД по городу Сухум.

Адгур Харазия дважды избирался депутатом Парламента, в 2007 и 2012 годах. В 2012 году был также избран вице-спикером Народного Собрания Абхазии. В октябре 2014 года Харазия был назначен главой администрации Сухума, в октябре 2019 года ушел в отставку.

Женевские дискуссии

51-й раунд международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС состоялся 11 декабря. Делегацию Республики Абхазия возглавил Заместитель Министра иностранных дел Ираклий Тужба.

Стороны обсудили пандемию коронавируса, незаконное пересечение госграницы Абхазии, ограничение жителей республики в перемещении и лишение свободы задержанного Ираклия Бебуа.

В очередной раз инициатива абхазской стороны о принятии устного заявления о неприменении силы была блокирована Грузией.

Полемика Озган и Ардзинба

На уходящей неделе в интервью "Чегемской правде" экс-министр экономики и кандидат в президенты Адгур Ардзинба раскритиковал исполнительную власть в том числе в ситуации с энергокризисом в стране и деятельностью майнеров. По его словам, команда, "которая имеет отношение к негласному стимулированию ввоза (майнинговых машин – ред.)" уже не может справиться с этой ситуацией. Выходом из энергокризиса Ардзинба назвал полный запрет на деятельность майнеров до снятия ограничений, а то что сейчас происходит – это профанация.

По словам Ардзинба, действующая власть, которая критиковала предыдущую все пять лет ее функционирования, сейчас не только не улучшила ситуацию в стране в целом, но даже сделала все хуже. Глава государства Аслан Бжания, по его мнению, не выполняет обязательства перед своими избирателями, а лишь перед "кучкой приспособленцев и различных политических игроков".

"У Аслана Бжания сейчас есть выбор – или он освободится от всех паразитов или будет то, что было. Альтернативы нет. Мы так научили, в том числе сам Аслан Бжания, который тоже виноват в том, что происходило все эти шесть лет, митинг за митингом", - сказал он.

В ответ на интервью Адгура Ардзинба действующий министр экономики Кристина Озган дала интервью госагентству "Апсныпресс". По ее словам, интервью главы оппозиционной партии "поразило способностью человека, более пяти лет отвечавшего в нашем государстве за все экономические процессы, публично, без тени смущения откреститься от всего, к чему он непосредственно причастен".

По мнению Озган, "никому не под силу найти что-либо полезное из его предложений" в том числе в сфере энергетики. Познания Ардзинба в экономике и энергетике Озган назвала весьма поверхностными.

В интервью министр экономики напомнила, что будучи у власти Адгур Ардзинба обещал создать в Абхазии "крипторай". Кристина Озган привела данные, согласно которым ООО "Блокчейн Консалтинг" оказывал консультацию в реализации проекта "Криптовалютный рай" в республике. За эти услуги из средств бюджета было потрачено шесть миллионов рублей.

По информации Озган, эта организация, состоящая из одного человека, в январе 2020 года была ликвидирована, а сведения об ее юридическом адресе были признаны недостоверными.

"Ардзинба обещал: "Собственная криптовалюта у Абхазии может появиться уже этой осенью, а полномасштабно вводить ее в экономику страны Правительство намерено к весне 2018 года". Интересно, что он об этом думает сейчас? Это ли не значит "умножение некомпетентности и отсутствие логики?" Или бывший министр держал всех за дураков, обещая "крипторай?" - отметила Озган.

"Чрезмерная, беспочвенная амбициозность, помноженная на авантюризм", - так Озган в своем интервью назвала заявления Адгура Ардзинба о создании собственной криптовалюты в Абхазии и задалась вопросом, кто же дал полномочия бывшему министру экономики давать такие обещания народу.

Позже в интервью телеканалу "Абаза-ТВ" Адгур Ардзинба назвал хамством манеру общения Кристины Озган и отметил, что подобное поведение – признак слабости.

"Стране нужен министр экономики, который не по освоению российских денег мастер спорта, а по собственному развитию. Пускай они предложат программу развития, как увеличить собственные доходы бюджета, как помочь предпринимателям, как сделать экономику лучше. Ведь нас-то обвиняли в том, что мы ничего для экономики не сделали, хотя экономические показатели за этот период пятилетний увеличились. Нам удалось увеличить бюджет в два раза", - заявил он.

Позже бывшие сотрудники министерства экономики Абхазии также сделали публичное заявление, высказавшись по существу изложенных в интервью вице-премьера и действующего министра экономики Кристины Озган суждений.