Sputnik недели: энергетика, коронавирус и аресты в Абхазии

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее важных и ярких событий уходящей недели с 28 июня по 4 июля.

Самыми животрепещущими темами в стране по-прежнему остаются коронавирусная инфекция и энергетика. На минувшей неделе число смертей пациентов с COVID-19 достигло 251, из-за пожара на очамчырской подстанции часть восточной Абхазии осталась без электроэнергии на несколько часов и эту проблему еще предстоит решить. Об этом и многом другом читайте в материале Sputnik.

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Коронавирус и вакцинация

Общее число случаев заражения коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день выросло до 17818. Выздоровели 15540 человек, летальных случаев 251. Среди заболевших оказались и трое туристов, которые лечатся в сухумской инфекционной больнице.

Неутешительные цифры констатируют факт роста заболеваемости среди населения, что, конечно же, отражается на работе медучреждений. По словам заммглаврача Гудаутского ЦРБ Ангелины Отырба, отделения ковидного госпиталя переполнены и нужно открывать новые, но персонала не хватает. На каждое такое отделение нужно как минимум четыре медсестры, два санитара и два врача. Медики работают на износ и призывают население соблюдать меры безопасности, иначе ситуация может стать неконтролируемой. По состоянию на 3 июля в госпитале проходили лечение 98 пациентов.

На фоне обострения обстановки с коронавирусом президент Абхазии Аслан Бжания издал указ об ужесточении антиковидных мер. Согласно документу, с 5 июля 2021 года запрещено проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий (объектов) общественного питания.

В стране продолжается вакцинация населения от COVID-19. По данным Минздрава Абхазии на 2 июля, в республике сделали прививку от коронавируса российским препаратом "Спутник V" 5609 человек.

Между тем, медики дают рекомендации о том, чего нельзя делать после прививки. В интервью радио Sputnik врач-пульмонолог, генеральный директор клиники "Лор-Астма" Сергей Пурясев посоветовал привившимся воздержаться от пребывания на солнце и загара, чтобы не провоцировать аллергическую реакцию.

"Воспаление по всей кожной поверхности приводит к большому выбросу гистамина. Это очень мощный фактор, который вызывает аллергическую реакцию. Аллергические процессы на фоне сделанной вакцинации нежелательны, чтобы не усугублять ситуацию и чтобы реакция на прививку прошла нормально", - объяснил он.

Главный терапевт Минздрава республики Анжела Арчелия рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия о том, что абсолютное большинство провакцинировавшихся не ощутило никаких побочных действий. У двоих человек была небольшая аллергическая реакция, на общее состояние здоровья это не оказало влияния. Их высыпало после укола. У нескольких пациентов повысилась температура. Ни одного случая, связанного с попаданием в больницу человека, которому сделали прививку, зафиксировано не было.

Энергетика и долги

Во вторник 29 июня на электроподстанции "Очамчыра–тяга" мощностью 32 мегаватт вспыхнул пожар. Часть Очамчырского района осталась без электричества. К месту происшествия прибыл президент Абхазии Аслан Бжания. В тот же день он провел экстренное совещание.

Президент заявил, что случившееся еще раз показывает назревшие в энергетической отрасли проблемы и что в энергетической отрасли сложилась чрезвычайная ситуация, которая требует принятия чрезвычайных мер.

Подачу электричества энергетики полностью восстановили днем 30 июня. До этого обесточенная часть Очамчыры и несколько сел пользовались светом по временной схеме. Причины возгорания выясняются. Необходимое для ремонта подстанции оборудования доставлено в Очамчыру.

В четверг 1 июля в Парламенте состоялось расширенное заседание комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам по вопросу положений дел в энергоотрасли. В дискуссиях участвовали вице-премьер Кристина Озган, руководитель "Черноморэнерго" Михаил Логуа, представители Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел.

Депутат Народного собрания Натали Смыр раскритиковала работу правительства и "Черноморэнерго" в борьбе с ростом потребления электроэнергии. По ее словам, некомпетентность структур привела к тому, что в республике ввели ограничения на подачу электричества, чего в летний период времени никогда не было.

Кристина Озган на это ответила, что рост потребления электричества в стране не был внезапным. Эта тенденция наблюдается с 2016 года.

Введение ограничений подачи электричества с 28 июня в ночное время Михаил Логуа объяснил тем, что помимо экономии электроэнергии, есть угроза того, что грузинская сторона могла увеличить свою долю, и вода в водохранилище закончилась бы быстрее.

Между тем, Логуа предупредил о том, что запас электроэнергии, которую потребляет Абхазия от ИнгурГЭС, закончится к концу октября.

"Сейчас в сутки Абхазия потребляет около 6,5 миллиона киловатт-часов, когда как потребление не должно выходить за рамки 4 миллионов киловатт-часов, подчеркнул он", - сказал он.

Наряду с непомерными объемами потребляемого электричества остро стоит вопрос о низкой оплате за него. Начальник управления сбыта "Черноморэнерго" Инал Лазба заявил, что села, в которых жители не платят за потребленную электроэнергию, будут отключаться от сети.

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на заседании Правительства сказал, что бюджетные организации, включая министерства и подведомственные учреждения, должны выплатить "Черноморэнерго" около 93 миллионов рублей, которые накопились в связи с неуплатой за электричество

"Мы же требуем с граждан и юридических лиц ответственности за оплату электричества. Почему за это не платят наши ведомства? Это забывчивость, отсутствие средств или безответственность? Это значительная сумма, на которую "Черноморэнерго" сможет закупить материалы. Все скапливается из таких якобы мелочей", - задал вопрос премьер-министр

"Рекордсменом" в списке должником стал МУП "Сухумский водоканал" с 18, 8 миллионами рублей. Сам Кабмин не заплатил за электроэнергию 30 тысяч рублей.

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В Краснодарском крае с 1 июля должны были вступить в силу дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавируса: без ПЦР-теста либо сертификата о вакцинации в отели, пансионаты и санатории заселиться не получилось бы. А с 1 августа - только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания, им был бы нужен ПЦР-тест.

Позже власти региона пересмотрели ограничения. И разрешили с 1 июля отелям и гостиницам Кубани заселять наравне с привившимися также переболевших коронавирусом туристов.

Однако история с введением антиковидных мер в Краснодарском крае успела положительно сказаться на спросе на отдых в Абхазии.

По мнению специалистов ассоциации туроператоров России, это способствовало росту спроса на абхазское направление среди туристов – около 5%. Они считают, что эти показатели могли быть и выше, если в республике не осталось бы так мало свободных мест размещения. Главными конкурентами в борьбе за туристов по-прежнему остаются Турция и Крым.

По решению МВД Абхазии, сотрудники правоохранительных органов приступили к регулярному патрулированию территории гостиничных комплексов и пансионатов для обеспечения личной и имущественной безопасности туристов.

Отмечается, что охранников на курортных объектах Гагры проинструктировали по вопросам несения службы и обеспечения безопасности туристов. Кроме того, МВД подготовило и раздает гостям Абхазии памятки с телефонами экстренных служб республики.

Громкие уголовные дела

В понедельник 28 июня глава государства Аслан Бжания встретился с родственниками убитого в Сухуме Кемала Ардзинба, которые интересовались ходом расследования дела.

Встреча прошла с участием генерального прокурора Адгура Агрба, председателя СГБ Роберта Киут и министра внутренних дел Дмитрия Дбар. Правоохранители рассказали родственникам убитого о том, как идет расследование преступления, и о мерах, предпринимаемых по задержанию причастных к убийству.

1 июля в Генпрокуратуре страны прошло Очередное оперативное совещание о ходе расследования уголовного дела по факту убийства Кемала Ардзинба. Были определены направления дальнейшей работы, даны конкретные поручения о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу.

Напомним, что 8 мая около 17:10 двое неустановленных лиц поднялись на девятый этаж многоквартирного дома №6 по улице Имама Шамиля, откуда хорошо просматривается внутренний двор домовладения №8 по улице Абырба, и с лестничной площадки произвели три выстрела из огнестрельного оружия в Кемала Ардзинба, который вышел во двор.

Одного из подозреваемых, Батала Пилия, задержали 19 мая в 20:00 в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий. Он арестован судом на два месяца.

На уходящей неделе фигурантами еще одного уголовного дела стали врачи Национального онкологического центра. Главврача медучреждения Льва Аргун, заведующую дневным стационаром Нелли Лагвилава и старшую медсестру отделения химиотерапии Ларису Квеквескири подозревают в хищении химио-гормонопрепаратов в особо крупном размере, предназначенных в соответствии с Государственной программой для онкологических больных.

Сухумский городской суд избрал в отношении Аргун и Квеквескири меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Нелли Лагвилава, которая также проходит по делу, была вызвана на допрос для дачи показаний в следственные органы, однако не явилась, сославшись на плохое состояние здоровья. По данному факту проводится проверка.

15 июня Абхазию шокировал инцидент со стрельбой в одном из кафе пансионата "Самшитовая роща" в Пицунде. Тогда житель села Лыхны Дмитрий Пилия нанес ранения из пистолета двум туристам из России, которые были госпитализированы в сочинскую клинику. Сам стрелявший тоже попал в больницу, так как получил травму осколком от пуль.

Пилия был арестован судом на два месяца, но уже 30 июня на него завели второе уголовное дело по факту незаконного приобретения, перевозки, хранения наркотического вещества. По версии следствия, наркотики обнаружили оперативники в автомобиле подозреваемого.

Оба уголовных дела соединены в одно производство, расследование по ним проводит следственный отдел УВД по Гагрскому району.

В понедельник 28 июня криминальные авторитеты Станислав Цишба и Ренад Хишба были задержаны и водворены в ИВС во время проведения профилактических мероприятий сотрудниками Уголовного розыска МВД Абхазии совместно с гагрской милицией.

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Обращение адвокатов

Коллегия адвокатов Абхазии провела совещание по вопросам нарушения их прав. Они обратилась к президенту Аслану Бжания в связи с вмешательством в адвокатскую деятельность правоохранительных органов.

Председатель коллегии адвокатов Константин Чагава отметил, что он и его коллеги систематически наблюдают нарушения прав адвокатов – отказ во встрече с подзащитным без объяснений, длительное ожидание свиданий, прослушивание разговоров, нарушение конфиденциальности общения адвоката с подзащитным. В качестве примера Чагава привел случай, когда адвокаты были незаконно задержаны, содержались под стражей, к ним применялась физическая сила.

Поводом коллективного обращения Коллегии адвокатов стал инцидент с адвокатом Жанной Шенкао, которая обвинялась в распространении информации провокационного характера в том числе на политические темы в Facebook под ником Сатанеи Гуашьа. По словам Чагава, Шенкао была незаконно задержана и находилась в здании МВД и СГБ сутки. Адвокат была отпущена после дачи объяснения и изъятия ее личного телефона, который до сих пор не вернули. Шенкао отрицает свою причастность к этому.

Женевские дискуссии и новый помощник президент

В Швейцарии состоялся 53-й раунд Международных Женевских дискуссий, в котором приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ.

По сообщению МИД страны, представители Абхазии, Южной Осетии и России вновь выразили растущее беспокойство в связи с усиливающейся активностью НАТО в Грузии

Абхазская сторона также призвала Сопредседателей Международных Женевских дискуссий обратить пристальное внимание на участившиеся случаи нарушения воздушного пространства республики воздушными судами иностранных государств.

Во внешнеполитическом ведомстве страны, в частности уточнили, что основное внимание было уделено обсуждению текста совместного устного заявления о неприменении силы. Однако, грузинская сторона вновь заблокировала продвижение этого вопроса. 54-го раунд Международных Женевских дискуссий намечен на 12-13 октября 2021 года.

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Экс-министр иностранных дел Максим Гвинджия был назначен помощником президента Абхазии по международным делам указом главы государства 1 июля. Ранее эту должность занимал Ахрик Авидзба, которого 12 июня суд признал виновным в незаконном приобретении и хранении оружия и присудил ему три года условно.

ЧП в Кодорском ущелье

В пятницу 2 июля стало известно о том, что в районе села Генцвиш Кодорского ущелья обрушился мост. Как отмечают специалисты, течение реки во время паводка смыло грунт, что и стало причиной обрушения. Несколько сел и две военные части Пограуправления ФСБ России, дислоцированные в Кодорском ущелье, оказались без сообщения с остальной частью республики.

Временную схему движения решили провести по старому мосту через Кодор, расположенному неподалеку. Опоры этого моста в удовлетворительном состоянии, но поверх них нужно настелить новое дорожное покрытие, считают специалисты.

Ураган в республики

Метеорологи предупредили об ухудшении погодных условий по всей республике в ближайшие сутки. Уже к утру 4 июля порывы ветра повалили несколько деревьев в Сухуме и Новом Афоне.

К вечеру воскресенья сильный ветер повалил деревья, повредил кровли домов и линии электропередачи по всей стране. В столице был создан оперативный штаб по ликвидации последствий. Как сообщает пресс-служба столичной администрации, на работу вызваны все городские службы. О помощи попросили и военных.

Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, было принято решение временно обесточить город.