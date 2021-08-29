Sputnik недели: годовщина признания, встреча Бжания с "Аруаа" и борьба с COVID

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор событий, произошедших в республике за неделю, с 23 по 29 августа.

На уходящей неделе президент Абхазии Аслан Бжания встретился с оппозиционной организацией ветеранов "Аруаа", было объявлено о начале учебного года в День знаний 1 сентября, жители Абхазии пять дней отдыхали.

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Тринадцать лет признанию

Самая важная дата недели – 26 августа. В этот день исполнилось тринадцать лет со дня признания независимости Абхазии со стороны России. В республике не проводилось праздничных мероприятий из-за антиковидных ограничений.

У Мемориала Славы в Сухуме состоялась церемония возложения цветов. Почтить память погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов пришли руководство страны во главе с президентом Асланом Бжания, депутаты Парламента, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, посол Южной Осетии в республике Олег Боциев, родные погибших, общественность республики.

После участники мероприятия возложили цветы к Мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера и к могиле второго президента республики Сергея Багапш в селе Джгерда.

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указы о признании независимости Республик Абхазия и Южной Осетии.

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Пятидневные каникулы

День признания 26 августа был выходным праздничным днем. Кабмин Абхазии также объявил дополнительным выходным пятницу 27 августа.

При этом 28 августа страна отмечала праздник День Успения Пресвятой Богородицы, или Нанхуа. Так как праздничный день выпал на субботу, нерабочим был объявлен и понедельник 30 августа.

Таким образом у жителей Абхазии 26 августа начались пятидневные выходные.

В школу 1 сентября

Информации о том, когда начнется учебный год в абхазский школах, появилась только 25 августа.

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Ясность в этот вопрос внес министр просвещения республики Инал Габлия, который на брифинге сообщил, что занятия начнутся 1 сентября.

При этом министр подчеркнул, что учебный процесс начнется при строгом соблюдении правил безопасности в условиях угрозы распространения коронавируса.

Позже главный санврач республики Людмила Скорик заявила, что в школах должны быть соблюдены требования противоэпидемического режима, все педагоги должны быть вакцинированы.

Она также сообщила, что Минздрав страны будет проводить исследование иммунного статуса педагогов, начиная с 15 сентября.

Людмила Скорик: педагоги должны быть вакцинированы

Встреча Бжания с "Аруаа"

На прошлой неделе президент Абхазии Аслан Бжания и вице-президент Бадра Гунба встретились с членами высшего совета ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Аруаа".

Поводом для встречи стало обращение "Аруаа" от 20 августа, в котором говорится, что уже больше года деятельность правительства можно назвать "непрофессиональной и представляющей угрозу для жизни граждан". Акцент в обращении делается на неэффективную политику в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Считаем, что очевидные неудовлетворительные результаты работы председателя правительства не оставляют вам, Аслан Георгиевич, иного выбора, кроме немедленной отставки Кабинета министров", - говорится обращении.

По словам члена высшего совета "Аруаа" Ахры Бжания, беседа с президентом прошла в "спокойной дружеской обстановке".

"Он все фиксировал, записывал. Я не могу сказать, какие будут его действия, но, думаю, что он принял все к сведению. Мы считаем, что на такое бездействие должна быть реакция, в том случае, если президент согласен с нами. Если он считает, что правительство предпринимало нормальные шаги, тогда, наверное, мы будем думать, как дальше регулировать эту ситуацию, потому что оставлять это без реакции нельзя. Президент все внимательно выслушал и сказал, что это будет предметом обсуждения", - добавил он.

Ахра Бжания добавил, что на встрече также обменялись мнениями по темам противодействия коррупции, защиты социальных прав ветеранов, контактов с добровольцами. По его мнению, встреча главы государства с членами "Аруаа" служит показателем того, что президент, верно, оценивает риски, которые существуют в обществе и воспринимает проблемы общества как свои.

Позже политическая партия "Амцахара" выступила против отставки главы правительства Александра Анкваб.

"Эта политика ведется уже давно, различные политические партии специально вбивают клин между президентом и премьером страны, мы это уже проходили. Мы против отставки главы правительства Абхазии Александра Анкваб", - отмечается в заявлении "Амцахара".

COVID-19

В республике продолжается борьба с коронавирусной инфекцией, по последним данным общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 24952 человека. Зарегистрировано 372 летальных случая. Выздоровели 20766 человек.

На уходящей неделе из российского мобильного госпиталя были выписаны три пациента после прохождения лечения от коронавируса.

Пациентов привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

Медики в круглосуточном режиме ведут прием пациентов, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий республики. Все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить тестирование.

Кроме того, специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Черноморского флота Южного военного округа (ЮВО) проводят обработку социальных объектов в республике.

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Футбольные арбитры для абхазского футбола

Федерация футбола Абхазии задалась целью восполнить брешь в отечественном футболе, а именно воспитать местных судей.

Сейчас, игры чемпионата и кубка страны обслуживают приезжие специалисты, чтобы в республике был костяк собственных рефери, ФФА объявил о приеме людей на учебу.

"Мы - футбольная страна, при этом у нас нет наших арбитров, это большая проблема, поэтому хотим решить этот вопрос. Я договорился с квалифицированным судьей, это Дмитрий Жуков, который много лет работает директором центра подготовки юных арбитров. Если мы наберем людей, желающих судить футбольные матчи, то дадим им бесплатное образование", - говорит президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба.

Желающие записаться на курсы подготовки арбитров могут написать на WhatsApp по номеру +7 918 155-21-50.

Абхазия на "АрМи-2021"

Команда Абхазии продолжать принимать участие в конкурсах на международных Армейский играх 2021 года.

24 августа абхазские военнослужащие соревновались на АрМИ-2021 в двух конкурсах: "Тактический стрелок" и "Эльбрусское кольцо".

В "Тактическом стрелке" команда Абхазии заняла девятое место из 17, в "Эльбрусском кольце" шестое место из девяти.

"Для нас это хороший результат, потому что мы принимаем участие в этих дисциплинах впервые. Наши ребята схватывают все быстро, думаю, ближе к концу конкурса команда повысит результативность", - сказал замначальника управления боевой и морально-психологической подготовки Минобороны республики Томас Чолария.

Умер Манфред Петрич

Печальное событие произошло 23 августа – в Абхазии умер политический обозреватель, блогер и меценат из Швейцарии Манфред Петрич. Впервые Петрич услышал об Абхазии 8 августа 2008 года, когда Грузия атаковала Южную Осетию. Его заинтересовали процессы в Закавказском регионе и он стал их изучать. В 2009 году он впервые приехал в Абхазию, в течение нескольких последующих лет Манфред периодически посещал республику.

Рассуждая об Абхазии Манфред Петрич говорил, что главное, чтобы у руководства республики был четкий план действий, конкретное направление, куда страна должна идти, и "капитан", который ее ведет.

Уходящая неделя запомнилась также следующими событиями: