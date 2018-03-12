Новости по теме археологи

Археологи обнаружили на берегах озера Туркана в Кении следы одного из первых массовых убийств в истории человечества, которое указывает на то, что первые войны между племенами людей могли происходить еще до появления частной собственности и цивилизации, около 10 тысяч лет назад.
Археологи обнаружили фрагменты древней глиняной посуды во время исследования дна Керченского пролива перед началом масштабного строительства Крымского моста. Смотрите на видео, какие находки подняли водолазы.
Александр Скаков известен читателям Sputnik, как эксперт-политолог, регулярно комментирующий политическую ситуацию на Кавказе. Однако не все знают, что Александр Юрьевич – еще и известный археолог, автор более чем 130 научных работ. С 2002 года он регулярно руководит археологическими экспедициями на территории Абхазии.
Археологическая экспедиция на холме Верещагина в селе Нижняя Эшера подходит к завершению. Об этом рассказал в интервью Sputnik директор Абхазского государственного музея, археолог Аркадий Джопуа.
Во время археологической экспедиции по изучению Джантухского могильника были найдены следы поселений, фрагмент ручки пифоса со скульптурным изображением быка, чернолаковой посуды и украшения.
Во время археологической экспедиции по изучению Джантухского могильника были найдены следы поселений, фрагмент ручки пифоса со скульптурным изображением быка, чернолаковой посуды и украшения.
Участники студенческой археологической практики обнаружили на территории Сухумской крепости захоронение VII-VIII веков.
Председатель археологической комиссии президиума Академии Наук Абхазии, академик АНА, доктор исторических наук РАН Олег Бгажба рассказал о состоянии отечественной археологической науки.
8 мая выдающемуся абхазскому ученому и политическому деятелю Юрию Воронову исполнилось бы 74 года. О его вкладе в отечественную и мировую историческую науку рассказал друг и коллега Воронова историк Олег Бгажба.
Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии намерено привлечь все силы для возвращения на родину ранее утраченных предметов историко-культурного наследия республики.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.