Новости по теме инфекции

Ученые бьют тревогу в связи с глобальным распространением устойчивости бактерий к существующим синтетическим антибиотикам. Лаборатория молекулярной микробиологии Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого делает ставку на разработку новых природных антибактериальных агентов.
С конца прошлого года в разных регионах РФ зафиксировано несколько десятков случаев заболевания "свиным гриппом".
В преддверии Международного дня борьбы с малярией эксперты рассказали о реальных угрозах распространения малярии в Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.