Новости по теме карантин

По словам главного государственного санитарного врача по столице Елены Андреевой, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по Москве превысил эпидемический порог на 37,8 процентов. В связи с эпидемией планируется принять меры по нераспространению заболевания для организаций Москвы и образовательных учреждений.