Новости по теме карантин

Россельхознадзор в 2016 году уже выявил 17 случаев обнаружения двух видов карантинных для России объектов в продукции турецкого происхождения. В случае повторного поступления зараженной продукции Россельхознадзор может применить ограничения на ввоз.
Министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов рассказал о спаде числа острых респираторных заболеваний и гриппа в ходе брифинга в пятницу 19 февраля.
Карантин по острым респираторным заболеваниям в дошкольных и школьных учебных учреждениях города Гал продлили с 16 февраля до 25 февраля, сообщили в администрации Галского района.
По словам главного государственного санитарного врача по столице Елены Андреевой, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по Москве превысил эпидемический порог на 37,8 процентов. В связи с эпидемией планируется принять меры по нераспространению заболевания для организаций Москвы и образовательных учреждений.
Карантин по острым респираторным заболеваниям, объявленный Министерством здравоохранения Абхазии, будет действовать с 26 января по 15 февраля 2016 года.
Карантин по острым респираторным заболеваниям, объявленный Министерством здравоохранения Абхазии, будет действовать с 26 января по 15 февраля 2016 года.
Необходимо заранее принять меры, чтобы в следующем году ситуация с фундучным усачом не развилась по сценарию бедствия, вызванного самшитовой огневкой, сообщил Аркадий Джинджия.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.